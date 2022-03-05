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Ловчев: «Вратари «Зенита» в последнее время не соответствуют уровню клуба»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил вратарей «Зенита». Он считает, что клубу стоит усилить эту линию.

Ярослав Ракицкий – потеря для «Зенита»?

– Это хороший игрок, но в последнее время он играл неважненько. Например, первый матч против «Бетиса». Там и вратарь (Михаил Кержаков – прим. «Бомбардира») натворил, конечно.

Удивительная вещь с «Зенитом». Все его вратари в последнее время не соответствуют уровню клуба.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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05.03.2022 23:04
Комментарии3
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    Рейтинг: +14871

    Hektor 84 1 час назад

    Из Одоевского может получиться хороший вратарь. Надо дать парню шанс.

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    Рейтинг: +3883

    PAREVG. 1 час назад

    В принципе прав.
    После Малафеева, вратарская проблема неизменна.
    А все потому, что не хотят тратить легионерское место под вратаря, а Одоевскому не доверяют, хотя, я не думаю что он хуже Кержакова.
    Но его не наигрывают, а играет нестабильный Кержаков.
    Но это их дело, есть тренер вратарей, есть Семак - им виднее.

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    Рейтинг: +1106

    Борисыч1 1 час назад

    Хорошего русского вратаря клубы не отпустят. А своих отродясь у зенитки не было, разве что позорника малофейку считать за вратаря.

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