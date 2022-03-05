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  • Ловчев: «Вратари «Зенита» в последнее время не соответствуют уровню клуба»

Ловчев: «Вратари «Зенита» в последнее время не соответствуют уровню клуба»

5 марта 2022, 23:04
5

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил вратарей «Зенита». Он считает, что клубу стоит усилить эту линию.

Ярослав Ракицкий – потеря для «Зенита»?

– Это хороший игрок, но в последнее время он играл неважненько. Например, первый матч против «Бетиса». Там и вратарь (Михаил Кержаков – прим. «Бомбардира») натворил, конечно.

Удивительная вещь с «Зенитом». Все его вратари в последнее время не соответствуют уровню клуба.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (5)
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Борисыч1
1646511436
Хорошего русского вратаря клубы не отпустят. А своих отродясь у зенитки не было, разве что позорника малофейку считать за вратаря.
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PAREVG.
1646513465
В принципе прав. После Малафеева, вратарская проблема неизменна. А все потому, что не хотят тратить легионерское место под вратаря, а Одоевскому не доверяют, хотя, я не думаю что он хуже Кержакова. Но его не наигрывают, а играет нестабильный Кержаков. Но это их дело, есть тренер вратарей, есть Семак - им виднее.
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Hektor 84
1646513541
Из Одоевского может получиться хороший вратарь. Надо дать парню шанс.
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