Ловчев: «Вратари «Зенита» в последнее время не соответствуют уровню клуба»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил вратарей «Зенита». Он считает, что клубу стоит усилить эту линию.

– Ярослав Ракицкий – потеря для «Зенита»?

– Это хороший игрок, но в последнее время он играл неважненько. Например, первый матч против «Бетиса». Там и вратарь (Михаил Кержаков – прим. «Бомбардира») натворил, конечно.

Удивительная вещь с «Зенитом». Все его вратари в последнее время не соответствуют уровню клуба.