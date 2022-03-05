Ловчев: «Вратари «Зенита» в последнее время не соответствуют уровню клуба»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил вратарей «Зенита». Он считает, что клубу стоит усилить эту линию.
– Ярослав Ракицкий – потеря для «Зенита»?
– Это хороший игрок, но в последнее время он играл неважненько. Например, первый матч против «Бетиса». Там и вратарь (Михаил Кержаков – прим. «Бомбардира») натворил, конечно.
Удивительная вещь с «Зенитом». Все его вратари в последнее время не соответствуют уровню клуба.
- Сейчас у «Зенита» есть 3 вратаря: Станислав Крицюк, Михаил Кержаков и Даниил Одоевский.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Ближайший соперник – «Уфа» (7 марта).
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»