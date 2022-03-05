Газизов: «На матч с «Зенитом» едут все. Пока никаких проблем»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы в преддверии игры 20-го тура РПЛ против «Уфы».

– Не появилось ли у нас желающих покинуть Россию? Нет, на матч с «Зенитом» едут все. Пока никаких проблем.

– Клуб обсуждал ситуацию с футболистами?

– Мы каждый день разговариваем. Пока так. Но все может меняться, сейчас такое время.

– Легионеры не пытались обсудить возможные варианты развития событий?

– Сейчас это такая тема, которую, наверное, лучше не трогать. Если мы ее будем все время дергать, она все время будет на виду.

Поэтому пока никто животрепещущих вопросов не задал. На все вопросы, которые интересовали футболистов, мы ответили.