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Тренер «Байера» Сеоане: «Азмун пока не готов к выходу в стартовом составе»

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане рассказал о состоянии зимнего новичка команды Сердара Азмуна.

«На этой неделе Азмун хорошо тренировался и ни на что не жаловался. Несмотря на это, он пока не готов к выходу в стартовом составе.

Азмуну нужно еще несколько тренировок, чтобы выйти на свой лучший уровень», – сказал Сеоане.

  • В январе Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
  • Более месяца он восстанавливается после травмы.
  • 5 марта леверкузенцы на выезде сыграют с «Баварией».

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Источник: твиттер «Байера»

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Сегодня, 15:23
Комментарии4
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    Рейтинг: +12645

    Fusballer 50 минут назад

    Азмун в еврокубках ничего не показал. Только в РПЛ тянул.

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    Рейтинг: +14270

    Cleaner 53 минуты назад

    Азмун = Кокорин? Или это временно?...)

    0
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    Рейтинг: +2637

    FRZZ 2 часа назад

    Как во-время Азмун уехал, как-будто чувствовал заранее.

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    Рейтинг: +365

    Конопляных дел мастер > FRZZ 1 час назад

    Теперь вместо игровой практики полирует скамейку. Достойное продолжение карьеры.

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