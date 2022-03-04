Тренер «Байера» Сеоане: «Азмун пока не готов к выходу в стартовом составе»

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане рассказал о состоянии зимнего новичка команды Сердара Азмуна.

«На этой неделе Азмун хорошо тренировался и ни на что не жаловался. Несмотря на это, он пока не готов к выходу в стартовом составе.

Азмуну нужно еще несколько тренировок, чтобы выйти на свой лучший уровень», – сказал Сеоане.