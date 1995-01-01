Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    РФС оспорит решения ФИФА и УЕФА об отстранении сборных России в CAS

    РФС подаст апелляцию в CAS на решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.

    «В рамках единого иска к двум организациям РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.

    С целью обеспечить возможность участия российских команд в ближайших запланированных матчах РФС будет настаивать на ускоренном порядке рассмотрения дела.

    В случае отказа ФИФА и УЕФА от подобной процедуры, будет выдвинуто требование на введение обеспечительных мер в виде приостановления решений ФИФА и УЕФА, а также соревнований, в которых российские команды должны были участвовать.

    РФС считает, что ФИФА и УЕФА при принятии решения об отстранении российских команд не располагали правовым основанием. Оно нарушило основополагающие права РФС как члена ФИФА и УЕФА, в том числе право принимать участие в соревнованиях.

    Кроме того, решение о снятии национальной сборной с квалификации к ЧМ-2022 было принято под давлением прямых соперников по стыковым матчам, что нарушило спортивный принцип и правила честной игры.

    РФС также не было предоставлено право на предоставление своей позиции, чем было нарушено фундаментальное право на защиту. Кроме того, при вынесении решений ФИФА и УЕФА не учли другие возможные варианты действий, кроме полного исключения из соревнований участников из России.

    Об иных деталях подачи апелляции, в том числе о сроках рассмотрения иска, будет сообщено дополнительно», – сказано в заявлении РФС.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Россия должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта.

    Новости по теме
    Сегодня РФС обжалует в CAS отстранение сборной и клубов от международных турниров («СЭ») 15
    Польша автоматически вышла в финал стыков ЧМ-2022. ФИФА не будет искать замену России 30
    Дзюба: «Я против войны, это страшно. Но не понимаю, почему должны страдать спортсмены» 39
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:36
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +547

      I'll be back 14 минут назад

      Глухарь. Но позже аукнется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9761

      Alekxei Z. 17 минут назад

      Решения ЕСПЧ по Навальному и Юкосу нами игнорировались , так теперь обороточку ловите.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7108

      серега кашин 45 минут назад

      бесполезно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23708

      bset 48 минут назад

      Удивительно. Свои суды довели до состояния, когда решается сверху, какой выдать приговор. Типа им виднее. А как у самих проблемы, так в европейский суд бегут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16129

      Garrincha58 1 час назад

      не уверен что нам удовлетворят апелляцию

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94509
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68922
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11