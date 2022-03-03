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  • РФС оспорит решения ФИФА и УЕФА об отстранении сборных России в CAS

РФС оспорит решения ФИФА и УЕФА об отстранении сборных России в CAS

3 марта 2022, 18:36
8

РФС подаст апелляцию в CAS на решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.

«В рамках единого иска к двум организациям РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.

С целью обеспечить возможность участия российских команд в ближайших запланированных матчах РФС будет настаивать на ускоренном порядке рассмотрения дела.

В случае отказа ФИФА и УЕФА от подобной процедуры, будет выдвинуто требование на введение обеспечительных мер в виде приостановления решений ФИФА и УЕФА, а также соревнований, в которых российские команды должны были участвовать.

РФС считает, что ФИФА и УЕФА при принятии решения об отстранении российских команд не располагали правовым основанием. Оно нарушило основополагающие права РФС как члена ФИФА и УЕФА, в том числе право принимать участие в соревнованиях.

Кроме того, решение о снятии национальной сборной с квалификации к ЧМ-2022 было принято под давлением прямых соперников по стыковым матчам, что нарушило спортивный принцип и правила честной игры.

РФС также не было предоставлено право на предоставление своей позиции, чем было нарушено фундаментальное право на защиту. Кроме того, при вынесении решений ФИФА и УЕФА не учли другие возможные варианты действий, кроме полного исключения из соревнований участников из России.

Об иных деталях подачи апелляции, в том числе о сроках рассмотрения иска, будет сообщено дополнительно», – сказано в заявлении РФС.

  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • Россия должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (8)
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Garrincha58
1646324197
не уверен что нам удовлетворят апелляцию
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серега кашин
1646327184
бесполезно
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Avengеr
1646329049
Глухарь. Но позже аукнется
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serglider
1646332133
Вполне логично! Пусть прямо нам скажут, что международное право - пустышка! И никто не обязан ему следовать не смотря на подписанные когда-то соглашения и договоры...
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Plyash
1646338897
С циклопом разговаривать можно,только выколов ему глаз.Всё остальное он не приемлет.
Ответить
jek718875
1646341929
Надежда это последнее, что умирает в человеке, есть один шанс из тысячи
Ответить
portero
1646374844
о стену лбом биться.... надо показать свою работу....
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