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    ⚡ Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований

    УЕФА объявил об отстранении всех сборных России от участия в международных соревнованиях.

    Также под санкции попали российские клубы, выступающие в еврокубках. То есть «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы не сыграет.

    Решение принято совместно УЕФА и ФИФА, и будет действовать до последующего уведомления.

    Таким образом, российская сборная не примет участие в стыках отбора ЧМ-2022 и не сыграет на мировом первенстве в Катаре.

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    Карпин – об отстранении сборной России: «Надеюсь, санкции побыстрее отменят. Жаль ребят, мечтавших о ЧМ-2022»

    РФС – об отстранении российских клубов и сборных: «Дискриминационное решение. Оставляем за собой право оспаривать его»

    Ирландия отказалась играть с Россией на любом уровне

    Источник: сайт УЕФА

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