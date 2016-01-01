⚡ Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований

УЕФА объявил об отстранении всех сборных России от участия в международных соревнованиях.

Также под санкции попали российские клубы, выступающие в еврокубках. То есть «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы не сыграет.

Решение принято совместно УЕФА и ФИФА, и будет действовать до последующего уведомления.

Таким образом, российская сборная не примет участие в стыках отбора ЧМ-2022 и не сыграет на мировом первенстве в Катаре.

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