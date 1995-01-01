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    Карасев – главный арбитр дерби «Динамо» – «Спартак». Левников – на VAR

    РФС объявил о назначениях судей на матчи 20-го тура РПЛ.

    Дерби «Динамо» – «Спартак» обслужит Сергей Карасев. На VAR будет работать Кирилл Левников.

    5 марта (суббота)

    ЦСКА – «Нижний Новгород»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Максим Ковалeв; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мацюра.

    6 марта (воскресенье)

    «Локомотив» – «Химки»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Крылья Советов»«Арсенал»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Эдуард Малый.

    «Динамо» – «Спартак»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Алексей Матюнин; VAR – Кирилл Левников; AVAR-1 – Александр Богданов; AVAR-2 – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Гвардис.

    7 марта (понедельник)

    «Краснодар» – «Урал»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Алексей Воронцов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Николай Иванов.

    «Зенит» – «Уфа»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Владислав Безбородов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Гаряфий Жафяров.

    «Ростов» – «Сочи»: судья – Игорь Панин, ассистенты судьи – Арам Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Чеботарeв.

    «Ахмат» – «Рубин»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Алексей Стипиди; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Алексей Тюмин.

    Карасев – главный арбитр матча «Наполи» – «Барселона»

    Карасев будет комментатором матча «Краснодар» – «Ростов»

    Карасев вызван в ОАЭ на семинар для судей-претендентов на работу на ЧМ-2022

    Источник: сайт РФС

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