УЕФА и ФИФА в течение 7-10 дней разрешат иностранцам из РПЛ разорвать контракты без последствий (Jutarnij List)

Иностранцы смогут разорвать контракты с клубами РПЛ без последствий.

По информации Jutarnij List, ФИФА и УЕФА может принять такое решение в течение 7-10 дней.

Если организации разрешат иностранцам разорвать контракты с клубами РПЛ, они смогут сделать это без наложения санкций. Футболисты получат возможность сразу же подписать соглашение с любым клубом.

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