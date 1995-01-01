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    УЕФА и ФИФА в течение 7-10 дней разрешат иностранцам из РПЛ разорвать контракты без последствий (Jutarnij List)

    Иностранцы смогут разорвать контракты с клубами РПЛ без последствий.

    По информации Jutarnij List, ФИФА и УЕФА может принять такое решение в течение 7-10 дней.

    Если организации разрешат иностранцам разорвать контракты с клубами РПЛ, они смогут сделать это без наложения санкций. Футболисты получат возможность сразу же подписать соглашение с любым клубом.

    ФИФА и УЕФА хотят принять решение как можно скорее, чтобы игроки смогли покинуть Россию через Стамбул или Белград, которые пока не закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

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    В «Химках» поддержали открытие трансферного окна в России из-за отъезда легионеров

    Источник: Jutarnij List

    Хорватская ежедневная спортивная газета. Издательство находится в Загребе. Дата основания - 9 августа 1945 года.

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +28468

      silver29 51 минуту назад

      Европа ждет своих сыновей, вот только зарплаты их там не ждут. Все кто свалил больше не пытайтесь даже туристом в Россию въезжать.

      1
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      Рейтинг: +11068

      BRO_football 1 час назад

      Ага, международное право пошло к чёрту, когда надо сделать какую-либо пакость для России.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4907

      TOMSON 1 час назад

      Так то их не за дёшево покупали.

      1
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      Рейтинг: +106

      Elektronua 1 час назад

      шёл 8 год нападения на Украину и наконец-то

      0
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      Рейтинг: +6300

      sochi-2013 > Elektronua 1 час назад

      русские явились на эту войну. (допишу за тебя)

      1
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      Рейтинг: +28468

      silver29 > sochi-2013 50 минут назад

      поправляю, это не война, а ее завершение, развязана она недобитками бандеровцами.

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      Рейтинг: +106

      Elektronua > silver29 22 минуты назад

      да-да, помним...
      "три дня и Киев наш"

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      Рейтинг: +106

      Elektronua > sochi-2013 7 минут назад

      "их там нет" стали - их там есть и будут - их там были
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      Рейтинг: +13473

      Skull_Boy 1 час назад

      Это уже бред и чистая фремба страны

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      Рейтинг: +439

      3meeeD > Skull_Boy 1 час назад

      Че за фремба))))

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      Рейтинг: +2334

      Челнинец 1 час назад

      Сапсим акуели, такие зарплаты им никто не предложит.

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