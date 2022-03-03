УЕФА и ФИФА в течение 7-10 дней разрешат иностранцам из РПЛ разорвать контракты без последствий (Jutarnij List)

Иностранцы смогут разорвать контракты с клубами РПЛ без последствий.
По информации Jutarnij List, ФИФА и УЕФА может принять такое решение в течение 7-10 дней.
Если организации разрешат иностранцам разорвать контракты с клубами РПЛ, они смогут сделать это без наложения санкций. Футболисты получат возможность сразу же подписать соглашение с любым клубом.
ФИФА и УЕФА хотят принять решение как можно скорее, чтобы игроки смогли покинуть Россию через Стамбул или Белград, которые пока не закрыли воздушное пространство для российских самолетов.
- УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
Источник: Jutarnij List
Хорватская ежедневная спортивная газета. Издательство находится в Загребе. Дата основания - 9 августа 1945 года.