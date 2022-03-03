Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Нет ли у нас «крысок» наподобие Крыховяка? Это точно не про «Спартак», у нас таких нет»

Дмитрий Зеленов, пресс-атташе «Спартака», заверил, что в команде нет такого сговора легионеров, о котором сообщалось применительно к «Краснодару». Его собираются покинуть все иностранцы.

– Может быть, в команде есть «крыска» наподобие Гжегожа Крыховяка, которая может подговорить всех?

– Это вы сказали, но вот это слово «крыска» – это точно не про «Спартак». В «Спартаке» таких нет. Ни в коем случае. Такое определение к нам никак не может относиться.

Журналист Иван Карпов сообщил, что Крыховяк подговорил легионеров «Краснодара» покинуть команду.

«Спартак» накануне прошел в 1/8 финала Кубка России «Кубань» (6:1).

Зеленов работает в «Спартаке» с прошлого года.

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