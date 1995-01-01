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    Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Нет ли у нас «крысок» наподобие Крыховяка? Это точно не про «Спартак», у нас таких нет»

    Дмитрий Зеленов, пресс-атташе «Спартака», заверил, что в команде нет такого сговора легионеров, о котором сообщалось применительно к «Краснодару». Его собираются покинуть все иностранцы.

    – Может быть, в команде есть «крыска» наподобие Гжегожа Крыховяка, которая может подговорить всех?

    – Это вы сказали, но вот это слово «крыска» – это точно не про «Спартак». В «Спартаке» таких нет. Ни в коем случае. Такое определение к нам никак не может относиться.

    • Журналист Иван Карпов сообщил, что Крыховяк подговорил легионеров «Краснодара» покинуть команду.
    • «Спартак» накануне прошел в 1/8 финала Кубка России «Кубань» (6:1).
    • Зеленов работает в «Спартаке» с прошлого года.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6769

      vladik12 47 минут назад

      Сильное заявление.

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