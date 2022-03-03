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  • Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Нет ли у нас «крысок» наподобие Крыховяка? Это точно не про «Спартак», у нас таких нет»

Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Нет ли у нас «крысок» наподобие Крыховяка? Это точно не про «Спартак», у нас таких нет»

3 марта 2022, 01:20
17

Дмитрий Зеленов, пресс-атташе «Спартака», заверил, что в команде нет такого сговора легионеров, о котором сообщалось применительно к «Краснодару». Его собираются покинуть все иностранцы.

– Может быть, в команде есть «крыска» наподобие Гжегожа Крыховяка, которая может подговорить всех?

– Это вы сказали, но вот это слово «крыска» – это точно не про «Спартак». В «Спартаке» таких нет. Ни в коем случае. Такое определение к нам никак не может относиться.

  • Журналист Иван Карпов сообщил, что Крыховяк подговорил легионеров «Краснодара» покинуть команду.
  • «Спартак» накануне прошел в 1/8 финала Кубка России «Кубань» (6:1).
  • Зеленов работает в «Спартаке» с прошлого года.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Крыховяк Гжегож
Комментарии (17)
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vladik12
1646260320
Сильное заявление.
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zarsm
1646264678
Да уж, курва и в России курва.
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шахта Заполярная
1646267235
А что можно еще ждать от гнилова поляка.
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pele1981
1646279753
Молодо-зелено, молодо)))
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мусорск
1646280052
рано песенку поёшь, усё впереди!
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R_a_i_n
1646281518
Всех этих легов понять можно. У них своя пропаганда, у нас своя.
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Skull_Boy
1646285032
Сколько уже раз эксперты предупреждали, что ни в коем случаи нельзя подписывать поляков, укров и румынов, если как показывает история, то они первые паникеры и предатели, а оно так и вышло, и живой недавний такой пример ФК Кубань и ее цыган
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rash1959
1646285242
Лучше скажите что за "член" задаёт такие провокационные вопросы??
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SpartakMoskwa
1646291244
Крыховяк крыса это без вопросов, но сотруднику большого клуба такие высказывания совсем не подходят
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Garrincha58
1646293566
теперь у него другой фамилисие Крысовяк
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