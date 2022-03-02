Кубок России. Хет-трик Николсона и дубль Промеса помогли «Спартаку» разгромить «Кубань»

«Спартак» в 1/8 финала Кубка России разгромил «Кубань». Хет-трик у новичка Шамара Николсона. Дубль оформил Квинси Промес.
Москвичи впервые победили в официальном матче при главном тренере Паоло Ваноли.
Кубок России. 1/8 финала
Спартак (Москва) – Кубань (Краснодар) – 6:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Промес, 6; 2:0 – Промес, 17; 3:0 – Николсон, 20; 3:1 – Джикия, 55 (в свои ворота); 4:1 – Николсон, 62; 5:1 – Ларссон, 83; 6:1 – Николсон, 86.
«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия (Чернов, 78), Кофрие, Литвинов, Умяров (Пруцев, 78), Мартинс (Денисов, 84), Хлусевич, Промес (Ларссон, 70), Бакаев (Игнатов, 69), Николсон.
«Кубань»: Нестеренко, Ведерников (Рыбин, 24), Большаков, Эдиев, Хомуха, Сидоров (Карев, 81), Алейников (Кулишев, 71), Петров, Гурфов (Безденежных, 70), Сапета, Лаук (Маркин, 82).
Предупреждения: Хлусевич, 47; Айртон, 85 – Сидоров, 37; Эдиев, 61; Сапета, 89.