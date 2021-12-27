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    Кубок России. Хет-трик Николсона и дубль Промеса помогли «Спартаку» разгромить «Кубань»

    «Спартак» в 1/8 финала Кубка России разгромил «Кубань». Хет-трик у новичка Шамара Николсона. Дубль оформил Квинси Промес.

    Москвичи впервые победили в официальном матче при главном тренере Паоло Ваноли.

    Кубок России. 1/8 финала

    Спартак (Москва) – Кубань (Краснодар) – 6:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Промес, 6; 2:0 – Промес, 17; 3:0 – Николсон, 20; 3:1 – Джикия, 55 (в свои ворота); 4:1 – Николсон, 62; 5:1 – Ларссон, 83; 6:1 – Николсон, 86.

    «Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия (Чернов, 78), Кофрие, Литвинов, Умяров (Пруцев, 78), Мартинс (Денисов, 84), Хлусевич, Промес (Ларссон, 70), Бакаев (Игнатов, 69), Николсон.

    «Кубань»: Нестеренко, Ведерников (Рыбин, 24), Большаков, Эдиев, Хомуха, Сидоров (Карев, 81), Алейников (Кулишев, 71), Петров, Гурфов (Безденежных, 70), Сапета, Лаук (Маркин, 82).

    Предупреждения: Хлусевич, 47; Айртон, 85 – Сидоров, 37; Эдиев, 61; Сапета, 89.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Бакаев – об исключении «Спартака» из Лиги Европы: «Все нормально. Ничего не проходит зря»

    Ваноли: «Буду оставаться в России до последнего. Футбол несет посыл к миру»

    Федун и Зарема прибыли на матч с «Кубанью» через черный ход

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:52
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4280

      ySS 38 минут назад

      Далекоидущие выводы делать не стоит, но вспоминая трудности в матчах с обороняющимися командами, похвалить команду стоит)
      КБ с победой!
      Не совсем мелочь, но приятно!)

      3
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      Рейтинг: +2484

      swot1205 1 час назад

      Самцы, даешь свободный доступ на стадион при санкциях на полную заполняемость

      0
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      Рейтинг: +94508

      zigbert 1 час назад

      Сегодня показали красивый футбол. Хотя Кубань нельзя причислять к сильным клубам но если упустить нить игры, можно нарваться на неприятности. Неплохо смотрелись Хлусевич, Промес, Николсон. А Мартинс выглядел уже лучше.
      С победой болельщики Спартака!

      6
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      Рейтинг: +21437

      JTherry 1 час назад

      КБ победой скрасили вечер...) если бы еще Джикия не лез в нападение и не забивал в свои ворота, было бы совсем хорошо, ну и Айртон тоже непонятно чем занимался зимой, и кстати, Чернов весьма неплох в защите... в принципе нормально сыграли, но и противник был не самый сильный... идем далее, с победой.!!!

      6
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      Рейтинг: +94508

      zigbert > JTherry 1 час назад

      Да и Литвинов вообще без проблем заменил Жиго. Пруцев тоже сыграл грамотно в нескольких моментах, правда игрового времени у него было мало.

      2
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      Рейтинг: +21437

      JTherry > zigbert 37 минут назад

      и в защите и в нападении еще есть над чем работать, но уже видно, чего добивается Ваноли, с конями в защите были "дыры"... по сегодняшнему матчу трудно судить, поскольку у Кубани не самый сильный состав даже в ФНЛ, но, в кои-то веки, приятно отметить, что есть кем заменить без потери качества футболистов основы...

      3
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      Рейтинг: +30940

      VVM1964 1 час назад

      Настроение приподняли - появился сдержанный оптимизм, понравились Николсон и Хлусевич . Всех с победой!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3136

      Fancyfall 1 час назад

      всех КБ с победой!

      7
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      Рейтинг: +61

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Нормально размялись! С победой КБ.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +12603

      Fusballer 1 час назад

      С Лейпцигом то же самое было бы!

      6
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      Рейтинг: +11567

      playsh 1 час назад

      В России нет ещё пока команды лучше Спартака!!!

      5
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      ...
      Рейтинг: +24

      ПалкоВводецъ_1 > playsh 1 час назад

      Есть и много. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +11567

      playsh > ПалкоВводецъ_1 48 минут назад

      ...кыш-кыш,неразумный...тебе не сюда,здесь взрослые дяди.

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