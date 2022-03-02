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  • Кубок России. Хет-трик Николсона и дубль Промеса помогли «Спартаку» разгромить «Кубань»

Кубок России. Хет-трик Николсона и дубль Промеса помогли «Спартаку» разгромить «Кубань»

2 марта 2022, 21:52
18

«Спартак» в 1/8 финала Кубка России разгромил «Кубань». Хет-трик у новичка Шамара Николсона. Дубль оформил Квинси Промес.

Москвичи впервые победили в официальном матче при главном тренере Паоло Ваноли.

Кубок России. 1/8 финала

Спартак (Москва) – Кубань (Краснодар) – 6:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 6; 2:0 – Промес, 17; 3:0 – Николсон, 20; 3:1 – Джикия, 55 (в свои ворота); 4:1 – Николсон, 62; 5:1 – Ларссон, 83; 6:1 – Николсон, 86.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия (Чернов, 78), Кофрие, Литвинов, Умяров (Пруцев, 78), Мартинс (Денисов, 84), Хлусевич, Промес (Ларссон, 70), Бакаев (Игнатов, 69), Николсон.

«Кубань»: Нестеренко, Ведерников (Рыбин, 24), Большаков, Эдиев, Хомуха, Сидоров (Карев, 81), Алейников (Кулишев, 71), Петров, Гурфов (Безденежных, 70), Сапета, Лаук (Маркин, 82).

Предупреждения: Хлусевич, 47; Айртон, 85 – Сидоров, 37; Эдиев, 61; Сапета, 89.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Кубань Спартак Николсон Шамар
Комментарии (18)
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Plyash
1646247363
В России нет ещё пока команды лучше Спартака!!!
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Fusballer
1646247396
С Лейпцигом то же самое было бы!
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Fancyfall
1646247621
всех КБ с победой!
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VVM1964
1646247754
Настроение приподняли - появился сдержанный оптимизм, понравились Николсон и Хлусевич . Всех с победой!
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JTherry
1646248126
КБ победой скрасили вечер...) если бы еще Джикия не лез в нападение и не забивал в свои ворота, было бы совсем хорошо, ну и Айртон тоже непонятно чем занимался зимой, и кстати, Чернов весьма неплох в защите... в принципе нормально сыграли, но и противник был не самый сильный... идем далее, с победой.!!!
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zigbert
1646248374
Сегодня показали красивый футбол. Хотя Кубань нельзя причислять к сильным клубам но если упустить нить игры, можно нарваться на неприятности. Неплохо смотрелись Хлусевич, Промес, Николсон. А Мартинс выглядел уже лучше. С победой болельщики Спартака!
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ySS
1646250176
Далекоидущие выводы делать не стоит, но вспоминая трудности в матчах с обороняющимися командами, похвалить команду стоит) КБ с победой! Не совсем мелочь, но приятно!)
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житель СПб
1646279359
Молодцы, порадовали своих болельщиков! С победой.
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R_a_i_n
1646282142
Очень понравилась реализация Николсона. В глаза бросается отсутствие креативщика в центре поля. Нужен условный Алекс.
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oyabun
1646287012
Хорошо что победили. Прежде всего для обретения уверенности в своих силах и хорошего психологического настроя. Но не следует забывать с какой командой встречались - далеко не ТОП. Так что без ненужной эйфории работаем спокойно дальше.
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