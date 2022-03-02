Ледяхов: «Допускаю, что «Спартак», «Локомотив» и многие другие клубы прекратят существование»

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что многие клубы РПЛ могут прекратить существование из-за санкций.

– Сегодня появилась информация о том, что Леонид Федун потерял до 80 процентов своего состояния. Что ждет «Спартак»?

– Вся Россия под санкциями и Федун в том числе. У него большие сложности, но мы знаем, как он помогает «Спартаку». Опять же, каждый день выходят новые санкции, рестрикции и прогнозировать что-то сложно. Пока он финансирует клуб, а что будет дальше, одному Богу известно.

– Допускаете, что «Спартак» прекратит свое существование?

– Не только «Спартак», но и клубы, которые принадлежат каким-то корпорациям. «Арсенал», тот же «Локомотив» и другие. У всех сейчас будут большие сложности в финансовом плане. Это ударит по всем, и по футболу в том числе.