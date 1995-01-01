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    Ледяхов: «Допускаю, что «Спартак», «Локомотив» и многие другие клубы прекратят существование»

    Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что многие клубы РПЛ могут прекратить существование из-за санкций.

    – Сегодня появилась информация о том, что Леонид Федун потерял до 80 процентов своего состояния. Что ждет «Спартак»?

    – Вся Россия под санкциями и Федун в том числе. У него большие сложности, но мы знаем, как он помогает «Спартаку». Опять же, каждый день выходят новые санкции, рестрикции и прогнозировать что-то сложно. Пока он финансирует клуб, а что будет дальше, одному Богу известно.

    – Допускаете, что «Спартак» прекратит свое существование?

    – Не только «Спартак», но и клубы, которые принадлежат каким-то корпорациям. «Арсенал», тот же «Локомотив» и другие. У всех сейчас будут большие сложности в финансовом плане. Это ударит по всем, и по футболу в том числе.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • Из-за этого многие российские компании и бизнесмены попали под санкции.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

    Максименко, Мартинс, Хлусевич и Николсон – в старте «Спартака» на матч с «Кубанью»

    Тедеско: «Я поддерживаю отстранение «Спартака» от Лиги Европы. Жаль, что так вышло»

    Ещенко – о Ваноли: «Честный и требовательный. Досконально разбирается в футболе»

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: -46

      ПалкоВводецъ_1 54 секунды назад

      Без спартака нельзя. С ними всегда смешно. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +512

      Suvorov51 1 час назад

      О стадионах и продуктах. да они есть и за них надо платить. был придурок в бомжатнике Муть ка. построил стадион в Саранске. ну есть придурок

      1
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      Рейтинг: +1804

      Олег1204 1 час назад

      Как прекратятся так возобнавлятся. Переживем.

      1
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      Рейтинг: +512

      Suvorov51 1 час назад

      Что тут можно сказать. я не исключаю и такое. надо в примьер лиге оставить 12 команд. а в первой лиги сделать 16 команд. во второй 6 зон по принципу центр. запад. восток ну и т.д. из первой лиги выходят 2 команды в примье . из 2 лиги в первую 2 команды не надо раздувать. тогда будет битва. в примьер 4 круга вот и все

      1
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      Рейтинг: +7207

      Старикан 1 час назад

      Зарплату игрокам надо снизить до минимума и станет гораздо легче клуб сохранить! А кто не будет соглашаться -пусть идёт дворы мести!

      0
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      Рейтинг: +182

      Суворов_лучший 1 час назад

      Во дебил то! А бюджетные клубы областей, они что? Сейчас на вершине счастья?Отмочил так отмочил! Неужели это тренер Спартака? Разве что в ясельной группе!

      3
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      Рейтинг: +283

      Best_forever 1 час назад

      "Бомбардир", фильтруй базар!

      2
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      Рейтинг: +283

      Best_forever 1 час назад

      А козел журналист то безымянный! Лишь бы херню сболтнуть, гаденыш!

      2
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      Рейтинг: +14475

      житель СПб 1 час назад

      Да ладно! Стадионы - есть, продукты - есть, а все остальное - мячик и люди, желающие в него играть!

      2
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      Рейтинг: +319

      55together 1 час назад

      Ты кто, несчастье волгоградское? Экономист, банкир или экстрасенс? Какой козел у тебя взял интервью и написал такое? От чего ты завтра же откажешься, если еще не все мозги пропил...

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      Рейтинг: +283

      Best_forever > 55together 1 час назад

      курил поди

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