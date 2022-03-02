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  • Ледяхов: «Допускаю, что «Спартак», «Локомотив» и многие другие клубы прекратят существование»

Ледяхов: «Допускаю, что «Спартак», «Локомотив» и многие другие клубы прекратят существование»

2 марта 2022, 18:23
14

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что многие клубы РПЛ могут прекратить существование из-за санкций.

– Сегодня появилась информация о том, что Леонид Федун потерял до 80 процентов своего состояния. Что ждет «Спартак»?

– Вся Россия под санкциями и Федун в том числе. У него большие сложности, но мы знаем, как он помогает «Спартаку». Опять же, каждый день выходят новые санкции, рестрикции и прогнозировать что-то сложно. Пока он финансирует клуб, а что будет дальше, одному Богу известно.

– Допускаете, что «Спартак» прекратит свое существование?

– Не только «Спартак», но и клубы, которые принадлежат каким-то корпорациям. «Арсенал», тот же «Локомотив» и другие. У всех сейчас будут большие сложности в финансовом плане. Это ударит по всем, и по футболу в том числе.

  • Из-за этого многие российские компании и бизнесмены попали под санкции.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Арсенал Ледяхов Игорь
Комментарии (14)
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55together
1646235006
Ты кто, несчастье волгоградское? Экономист, банкир или экстрасенс? Какой козел у тебя взял интервью и написал такое? От чего ты завтра же откажешься, если еще не все мозги пропил...
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житель СПб
1646235134
Да ладно! Стадионы - есть, продукты - есть, а все остальное - мячик и люди, желающие в него играть!
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Best_forever
1646235229
А козел журналист то безымянный! Лишь бы херню сболтнуть, гаденыш!
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Best_forever
1646235258
"Бомбардир", фильтруй базар!
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Суворов_лучший
1646235602
Во дебил то! А бюджетные клубы областей, они что? Сейчас на вершине счастья?Отмочил так отмочил! Неужели это тренер Спартака? Разве что в ясельной группе!
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Старикан
1646235655
Зарплату игрокам надо снизить до минимума и станет гораздо легче клуб сохранить! А кто не будет соглашаться -пусть идёт дворы мести!
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Олег1204
1646236563
Как прекратятся так возобнавлятся. Переживем.
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BRO_football
1646240478
Существование вряд ли прекратят, но в связи с уменьшившимся финансированием уровень игры явно упадёт. Ну, зато чемпионат интереснее станет, когда все команды будут играть на уровне Уфы (без обид), потому как и бюджет будет соответствующий. Ничего страшного не случилось! Давно пора было поубавить зарплаты нашим футболистам, потому как получают они неприлично много по сравнению со своим уровнем игры! Тысяч 100-150 в месяц на жизнь им хватит. Не обедняют!
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Кузьмич на трибуне
1646242735
Скорее всего с уходом иностранцев зарплаты наших игроков упадут на порядок. Возможно придётся заявлять о выходе из УЕФА, и подавать заявку в азиатскую федерацию.
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sochi-2013
1646242770
Афедроном ветра пускает(в лужу) им же и думает!
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