Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Не думаю, что наш футбол разваливается, он поднимется. Легионеры нам не нужны»

Николай Наумов, бывший президент «Локомотива», оценил перспективу потери легионеров в РПЛ. Он не видит их необходимыми.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не думаю, что Маркус Гисдоль – спаситель «Локомотива». Очень хорошо, что он ушел. Это результат всего, что происходит в мире. Здесь все разъединяется. Футбол должен объединять людей! А исключение России – минус для всего мира.

Уход Пабло? Не думаю, что наш футбол разваливается. Мы с этим справимся! Сегодня я вообще считаю, что нам иностранцы ни к чему. Качественные легионеры к нам не поедут, а некачественные тем более не нужны. Эта ситуация приведет к росту российского футбола», – сказал Наумов.