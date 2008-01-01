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    Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Не думаю, что наш футбол разваливается, он поднимется. Легионеры нам не нужны»

    Николай Наумов, бывший президент «Локомотива», оценил перспективу потери легионеров в РПЛ. Он не видит их необходимыми.

    «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не думаю, что Маркус Гисдоль — спаситель «Локомотива». Очень хорошо, что он ушел. Это результат всего, что происходит в мире. Здесь все разъединяется. Футбол должен объединять людей! А исключение России — минус для всего мира.

    Уход Пабло? Не думаю, что наш футбол разваливается. Мы с этим справимся! Сегодня я вообще считаю, что нам иностранцы ни к чему. Качественные легионеры к нам не поедут, а некачественные тем более не нужны. Эта ситуация приведет к росту российского футбола», – сказал Наумов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +680

      99-й 22 минуты назад

      Что мертво умереть не может

      0
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      Рейтинг: +488

      semm 2 часа назад

      согласен; скоро клубы будут без купленных на "газовую валюту" игроков - и будем играть в действительно клубный футбол, Зенит - Динамо - Спартак ..................................

      2
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      ...
      Рейтинг: +6745

      vladik12 > semm 2 часа назад

      Вот и увидим, какая у кого школа, кто умеет организовывать футбольное хозяйство, кто нет...

      3
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      ...
      Рейтинг: +488

      semm > vladik12 57 минут назад

      я больно то не был против легионеров, но команды действительно оборзели, а мой любимый Зенит вообще забурел - вот и посмотрим как всё будет - а то лимит отменили до кучи - да здравствует истинно наш футбол - УРА!!! :-))

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