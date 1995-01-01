FIFPro призвала ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ

Нам решили обьявить абсолютный лимит на легионеров
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) предложила вариант для ухода легионеров из российских клубов.
FIFPro призвала ФИФА предоставить всем иностранным игрокам, выступающим в РПЛ, право расторгнуть действующие контракты без выплаты неустойки.
Член совета директоров FIFPro Луис Эверард подтвердил, что уже ведутся соответствующие консультации.
- В РПЛ играют 133 легионера, в ФНЛ – 54.
- Ранее УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от международных соревнований.
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