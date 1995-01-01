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    FIFPro призвала ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ

    Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) предложила вариант для ухода легионеров из российских клубов.

    FIFPro призвала ФИФА предоставить всем иностранным игрокам, выступающим в РПЛ, право расторгнуть действующие контракты без выплаты неустойки.

    Член совета директоров FIFPro Луис Эверард подтвердил, что уже ведутся соответствующие консультации.

    • В РПЛ играют 133 легионера, в ФНЛ – 54.
    • Ранее УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от международных соревнований.

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    Источник: Voetbal International

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1830

      Олег1204 20 минут назад

      Нам решили обьявить абсолютный лимит на легионеров

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      Рейтинг: +2705

      Masteralex 20 минут назад

      ага, и перед вылетом из России заплатят свою стоимость на рынке

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