FIFPro призвала ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) предложила вариант для ухода легионеров из российских клубов.
FIFPro призвала ФИФА предоставить всем иностранным игрокам, выступающим в РПЛ, право расторгнуть действующие контракты без выплаты неустойки.
Член совета директоров FIFPro Луис Эверард подтвердил, что уже ведутся соответствующие консультации.
- В РПЛ играют 133 легионера, в ФНЛ – 54.
- Ранее УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от международных соревнований.
Источник: Voetbal International