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FIFPro призвала ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ

28 февраля 2022, 23:27
15

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) предложила вариант для ухода легионеров из российских клубов.

FIFPro призвала ФИФА предоставить всем иностранным игрокам, выступающим в РПЛ, право расторгнуть действующие контракты без выплаты неустойки.

Член совета директоров FIFPro Луис Эверард подтвердил, что уже ведутся соответствующие консультации.

  • В РПЛ играют 133 легионера, в ФНЛ – 54.
  • Ранее УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от международных соревнований.

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Источник: Voetbal International
Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
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Masteralex
1646080515
ага, и перед вылетом из России заплатят свою стоимость на рынке
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Олег1204
1646080535
Нам решили обьявить абсолютный лимит на легионеров
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zverrrek
1646082284
В России можно "не играть" и зарабатывать нехилые бабки. Вряд ли кто-то от этого добровольно откажется.
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житель СПб
1646106517
Ничего объективного в этом нет. Европа в который раз проявляет свою очень некрасивую сущность. В своем угаре они не понимают, что только увеличивают негатив простых людей по отношению к себе.
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моэм
1646106645
За них заплачены миллионы баксов ...а про возврат этих миллионов ни слова ... в статьях УК это называется разбоем ... а по другим понятиям беспредел .
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Play
1646106795
Во-во, хотели больше лимита на легионеров? Получайте. Теперь-то наши таланты, которых душили африканцами и южноамериканцами, точно проявят себя и выйдут наконец-то на Олимпиаду (а, хотя... блин). На деле то все контракты, конечно же, не аннулируют. Но вот нормальных футболистов нам теперь долго не видать, да и классные легионеры быстро разбегутся, кому охота год за годом играть с Уфой и Химками, не имея шансов поиграть в еврокубках.
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portero
1646107555
Ну эти пи.да.ры(политики-чинуши) никогда по правилам не играют...
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Ганнибал Лектор
1646110475
Это печально. РПЛ превратится в первенство водокачки. Но это не главное. Главное - человеческие жизни. Жаль, что деградировавшее евробыдло этого не понимает
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Viper for CSKA
1646110956
А где они играть все будут, трансферное окно, что-ли им дополнительное организуют? Не говоря уже о том, что это обвалит футбольный рынок труда, когда куча неприкаянных игроков разом появится.
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O-kolesov
1646114320
Билет на самолет или поезд должен стоить как размер неустойки.
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