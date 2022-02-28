FIFPro призвала ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) предложила вариант для ухода легионеров из российских клубов.

FIFPro призвала ФИФА предоставить всем иностранным игрокам, выступающим в РПЛ, право расторгнуть действующие контракты без выплаты неустойки.

Член совета директоров FIFPro Луис Эверард подтвердил, что уже ведутся соответствующие консультации.

В РПЛ играют 133 легионера, в ФНЛ – 54.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от международных соревнований.

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