Дуглас Сантос – о продлении контракта: «Зенит» в меня верит. Финансы – не главное»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о продлении контракта с клубом осенью 2021 года.

«Мы быстро договорились. Обе стороны знали, что хотят продления контракта. Поэтому не ушло много времени на обсуждение деталей.

Всe растянулось где-то на три недели только из-за того, что у меня были переезды. Никак не получалось несколько дней подряд находиться в одном месте, чтобы проговорить какие-то вещи.

Я бы вообще не говорил о финансах, как о ключевом факторе продления контракта. Главное, хотел увидеть, что клуб рассчитывает на меня и доволен моей работой. И я почувствовал – «Зенит» в меня верит», — сказал Сантос.