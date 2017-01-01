Дуглас Сантос – о продлении контракта: «Зенит» в меня верит. Финансы – не главное»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о продлении контракта с клубом осенью 2021 года.

«Мы быстро договорились. Обе стороны знали, что хотят продления контракта. Поэтому не ушло много времени на обсуждение деталей.

Всe растянулось где-то на три недели только из-за того, что у меня были переезды. Никак не получалось несколько дней подряд находиться в одном месте, чтобы проговорить какие-то вещи.

Я бы вообще не говорил о финансах, как о ключевом факторе продления контракта. Главное, хотел увидеть, что клуб рассчитывает на меня и доволен моей работой. И я почувствовал – «Зенит» в меня верит», — сказал Сантос.

27-летний бразилец выступает в России с 2019 года.

В сезоне РПЛ Дуглас провел 16 матчей, сделал голевой пас.

Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2026 года.

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