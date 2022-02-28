Хави – о борьбе за чемпионство: «Ничего не исключаем, потому что «Барса» становится только лучше»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о шансах команды побороться за победу в Примере.
«Команда становится только лучше, игроки очень хорошо тренируются. Я рад за «Барселону».
Борьба за титул? Сейчас мы ничего не исключаем, но помним, что «Реал» силен.
Нам нужно подниматься в таблице. Мы по-прежнему четвертые, надо становиться третьими», – сказал Хави.
- «Барса» набрала 45 очков в 25 турах чемпионата.
- Отставание от лидирующего «Реала» – 15 баллов при одном матче в запасе.
Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей
Источник: Marca