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    Хави – о борьбе за чемпионство: «Ничего не исключаем, потому что «Барса» становится только лучше»

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о шансах команды побороться за победу в Примере.

    «Команда становится только лучше, игроки очень хорошо тренируются. Я рад за «Барселону».

    Борьба за титул? Сейчас мы ничего не исключаем, но помним, что «Реал» силен.

    Нам нужно подниматься в таблице. Мы по-прежнему четвертые, надо становиться третьими», – сказал Хави.

    • «Барса» набрала 45 очков в 25 турах чемпионата.
    • Отставание от лидирующего «Реала» – 15 баллов при одном матче в запасе.

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    Источник: Marca

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