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  • Депутат Свищев – об отказе Польши, Швеции, Чехии играть с Россией: «Надо отдать нам путевку на ЧМ-2022, есть четкий регламент»

Депутат Свищев – об отказе Польши, Швеции, Чехии играть с Россией: «Надо отдать нам путевку на ЧМ-2022, есть четкий регламент»

27 февраля 2022, 17:15
11

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал отказ Польши, Швеции, Чехии играть против России в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022. Он считает, что России место на турнире должно достаться без борьбы.

«Надо засчитать этим сборным технические поражения и отдать путевку на ЧМ-2022 в Катаре России. Есть жеребьевка и четкий понятный регламент. Если они его не выполняют, значит, надо засчитать поражения и все», – сказал Свищев.

  • Он лишил Россию финала Лиги чемпионов, перенеся его в Париж.
  • Российским клубам также запрещено играть в России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Польша Швеция Чехия
Комментарии (11)
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BRO_football
1645973227
В ФИФА плевать хотели на свой регламент! Им поставлена задача - отстранить Россию от всех турниров. Они её выполняют. А регламент это просто бумажка. Зачем он нужен вообще?
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juvseriy
1645975961
В России тоже законы есть, но они не для вся всех) для Свищева и Ко их нет)
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mikatv
1645976814
Отдайте путевку Свищеву и пусть играет.
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Правдоруб100
1645978102
США и Европа НИКОГДА не придерживались правил, законов и моральных устоев!!! Взгляните, как ВО ВСЕ ВЕКА они пытались сделать одно - уничтожить, разрушить, мешать развиваться России!!! Все войны были с ними, все войны спонсировались ими! Нечему тут удивляться? Вот и сейчас возродили ФАШИЗМ в Украине, в надежде новой попытки разрушить Россию!!! Прогадали!!! От мёртвого осла вам уши, а не Россия!!! А когда морды одним начешем, другие приползут мириться!!! Это было, это есть и это будет.... К сожалению? Да, но от нас сие не зависит, таково мироздание....
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Давид59
1645978482
В принципе он прав. Но есть одна тонкость - не есть факт, что Россию допустят до ЧМ.
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САДЫЧОК
1645986144
Кому эту лапшу. этот Свищев вешает ?! Интересно , он правда , так думает или типа , так надо ?!
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