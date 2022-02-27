Депутат Свищев – об отказе Польши, Швеции, Чехии играть с Россией: «Надо отдать нам путевку на ЧМ-2022, есть четкий регламент»

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал отказ Польши, Швеции, Чехии играть против России в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022. Он считает, что России место на турнире должно достаться без борьбы.

«Надо засчитать этим сборным технические поражения и отдать путевку на ЧМ-2022 в Катаре России. Есть жеребьевка и четкий понятный регламент. Если они его не выполняют, значит, надо засчитать поражения и все», – сказал Свищев.