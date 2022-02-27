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    Депутат Свищев – об отказе Польши, Швеции, Чехии играть с Россией: «Надо отдать нам путевку на ЧМ-2022, есть четкий регламент»

    Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал отказ Польши, Швеции, Чехии играть против России в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022. Он считает, что России место на турнире должно достаться без борьбы.

    «Надо засчитать этим сборным технические поражения и отдать путевку на ЧМ-2022 в Катаре России. Есть жеребьевка и четкий понятный регламент. Если они его не выполняют, значит, надо засчитать поражения и все», – сказал Свищев.

    • УЕФА осудил спецоперацию России на Украине.
    • Он лишил Россию финала Лиги чемпионов, перенеся его в Париж.
    • Российским клубам также запрещено играть в России.

    Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

    Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»

    Албания отказалась играть с Россией в Лиге наций

    Источник: «РБ Спорт»

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    27.02.2022 17:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +8910

      САДЫЧОК 6 часов назад

      Кому эту лапшу. этот Свищев вешает ?! Интересно , он правда , так думает или типа , так надо ?!

      1
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      Рейтинг: +5475

      Давид59 8 часов назад

      В принципе он прав. Но есть одна тонкость - не есть факт, что Россию допустят до ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +362

      Правдоруб100 9 часов назад

      США и Европа НИКОГДА не придерживались правил, законов и моральных устоев!!! Взгляните, как ВО ВСЕ ВЕКА они пытались сделать одно - уничтожить, разрушить, мешать развиваться России!!! Все войны были с ними, все войны спонсировались ими! Нечему тут удивляться? Вот и сейчас возродили ФАШИЗМ в Украине, в надежде новой попытки разрушить Россию!!! Прогадали!!! От мёртвого осла вам уши, а не Россия!!! А когда морды одним начешем, другие приползут мириться!!! Это было, это есть и это будет.... К сожалению? Да, но от нас сие не зависит, таково мироздание....

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      Рейтинг: +420

      mikatv 9 часов назад

      Отдайте путевку Свищеву и пусть играет.

      2
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 9 часов назад

      В России тоже законы есть, но они не для вся всех) для Свищева и Ко их нет)

      2
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      Рейтинг: +10998

      BRO_football 10 часов назад

      В ФИФА плевать хотели на свой регламент! Им поставлена задача - отстранить Россию от всех турниров. Они её выполняют. А регламент это просто бумажка. Зачем он нужен вообще?

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      Рейтинг: +420

      mikatv > BRO_football 9 часов назад

      Ты, малыш, смотришь на мир из родного болота. Это здесь ставят задачу, а ты ее выполняешь. Не важно что и где написано. А с ФИФА такие истории не проходят. Если ты чуть-чуть напряжешь память (я не про мозги) то вспомнишь, что ФИФА была чуть ли не единственной организацией не поддержавшей остранение России несколько лет назад, она не потребовала убрать российскую символику. Короче была лояльной до последнего. Но на этот раз твой вождь явно спятил так , что даже ФИФА поняла - все. Дальше делать вид, что все ОК не получится.

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      Рейтинг: +10998

      BRO_football > mikatv 7 часов назад

      Да, я помню, что несколько лет назад ФИФА поддержал Россию несмотря ни на что. И только благодаря этой поддержке удалось провести ЧМ в России. Спасибо им большое.
      Но с тех пор времена изменились и изменились люди, принимающие решения в ФИФА. У них на уме только собственная выгода и услужливость перед чиновниками Европы. А на свой регламент и спортивный принцип они плевать хотели. Несмотря на войну и бредни европейских политиков, ФИФА должна дать возможность сборной России сыграть свои матчи. Если они проиграют, то это уже другой разговор. Тут вообще никаких претензий не будет.

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