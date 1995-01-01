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    Пономарев: «У ЦСКА в дерби только Язиджи и Карраскаль показали, как нужно играть. Остальные – дерьмо, от которого надо быстрее освобождаться»

    Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру новичков команды в 19-м туре РПЛ против «Спартака» (2:0). Он доволен только двумя.

    – Неожиданный для вас результат?

    – Нет, абсолютно. Я еще до игру говорил, что армейцы победят 2:0, потому что в ЦСКА появились новые игроки, очень хорошее по характеристикам: и Юсуф Язиджи, и Хорхе Карраскаль. И с обороной более – менее все нормально. Игорь Акинфеев в порядке. Я был уверен, что один-два мяча ЦСКА забьет, или Антон Заболотный, или Чидера Эджуке. Но они не оправдали мои надежды. Не годятся они в этот состав.

    А вот новые ребята – это топ, высший класс. По этим игрокам можно судить обо всем нашем футболе. Только два этих человека показали, как нужно играть в футбол. Все остальное – дерьмо, от которого надо освобождаться. И как можно быстрее. Но это сложно сделать.

    • ЦСКА оба гола забил после перерыва.
    • «Спартак» идет в таблице 9-м.
    • ЦСКА занимает 4-е место.

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    Источник: Euro-football

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +445

      CSKA №1 21 минуту назад

      Херь несет знатную!Мож он с похмелья просто???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2613

      Nerlinger 36 минут назад

      сам иди играй раз умный такой. и бубнова с ловчевой захвати

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Vitaga 36 минут назад

      странно.. по одной игре так категорично... не выспался что ли?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2613

      Nerlinger > Vitaga 36 минут назад

      или не просрался ...

      1
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