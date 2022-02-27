Пономарев: «У ЦСКА в дерби только Язиджи и Карраскаль показали, как нужно играть. Остальные – дерьмо, от которого надо быстрее освобождаться»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру новичков команды в 19-м туре РПЛ против «Спартака» (2:0). Он доволен только двумя.

– Неожиданный для вас результат?

– Нет, абсолютно. Я еще до игру говорил, что армейцы победят 2:0, потому что в ЦСКА появились новые игроки, очень хорошее по характеристикам: и Юсуф Язиджи, и Хорхе Карраскаль. И с обороной более – менее все нормально. Игорь Акинфеев в порядке. Я был уверен, что один-два мяча ЦСКА забьет, или Антон Заболотный, или Чидера Эджуке. Но они не оправдали мои надежды. Не годятся они в этот состав.

А вот новые ребята – это топ, высший класс. По этим игрокам можно судить обо всем нашем футболе. Только два этих человека показали, как нужно играть в футбол. Все остальное – дерьмо, от которого надо освобождаться. И как можно быстрее. Но это сложно сделать.