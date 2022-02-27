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  • Пономарев: «У ЦСКА в дерби только Язиджи и Карраскаль показали, как нужно играть. Остальные – дерьмо, от которого надо быстрее освобождаться»

Пономарев: «У ЦСКА в дерби только Язиджи и Карраскаль показали, как нужно играть. Остальные – дерьмо, от которого надо быстрее освобождаться»

27 февраля 2022, 14:21
13

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру новичков команды в 19-м туре РПЛ против «Спартака» (2:0). Он доволен только двумя.

– Неожиданный для вас результат?

– Нет, абсолютно. Я еще до игру говорил, что армейцы победят 2:0, потому что в ЦСКА появились новые игроки, очень хорошее по характеристикам: и Юсуф Язиджи, и Хорхе Карраскаль. И с обороной более – менее все нормально. Игорь Акинфеев в порядке. Я был уверен, что один-два мяча ЦСКА забьет, или Антон Заболотный, или Чидера Эджуке. Но они не оправдали мои надежды. Не годятся они в этот состав.

А вот новые ребята – это топ, высший класс. По этим игрокам можно судить обо всем нашем футболе. Только два этих человека показали, как нужно играть в футбол. Все остальное – дерьмо, от которого надо освобождаться. И как можно быстрее. Но это сложно сделать.

  • ЦСКА оба гола забил после перерыва.
  • «Спартак» идет в таблице 9-м.
  • ЦСКА занимает 4-е место.

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Источник: Euro-football
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Языджи Юсуф Карраскаль Хорхе
Комментарии (13)
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Vitaga
1645961811
странно.. по одной игре так категорично... не выспался что ли?
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Nerlinger
1645961815
сам иди играй раз умный такой. и бубнова с ловчевой захвати
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CSKA №1
1645962706
Херь несет знатную!Мож он с похмелья просто???
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Snek
1645964499
Пономарёву нужно освободиться от дерьма в своей голове.
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RUSARM
1645965390
Ну про всех он конечно загнул,а может это корреспондент так написал???
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m40
1645969652
Одна игра и столько восторгов от этих игроков. Тут нужно несколько матчей для объективной оценки...Шурлле после первой игры как восторгались, а дальше не пошло
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ЗаЖиМ
1645970021
Кто такой этот потерпевш... (Пономарёв)?! , куда он пошёл?...
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OOOVVV.
1645970233
Не согласен с Владимиром, каждый игрок выполнил указания АВБ о чём говорит результат дерби и оценка игры тренером.
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ALEX ML
1645983351
т.е. и Акинфеев и Фернандес и многие другие? Закусывать надо
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vlad10180v
1645985702
дерьмо это твой язык гнилой
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