Ваноли: «Перед «Спартаком» поставлена цель выиграть Кубок России»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли раскрыл цель на остаток сезона. Москвичи должны закончить его с трофеем.
«Я говорил, что «Спартак» давно не выигрывал трофеи. Для нас поставлена цель выиграть Кубок России. А Лига Европы – наша мечта. Мы уже добились в этом турнире исторического результата. Нужно смотреть вперед. Мы должны работать над психологией победителя», – сказал итальянец.
- В 1/8 финала Кубка России «Спартак» 2 марта сыграет с «Кубанью».
- На этой же стадии Лиги Европы «Спартак» встретится с «Лейпцигом».
- Ваноли принял команду в декабре.
Источник: телеграм-канал Nozeratti