Ваноли: «Перед «Спартаком» поставлена цель выиграть Кубок России»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли раскрыл цель на остаток сезона. Москвичи должны закончить его с трофеем.

«Я говорил, что «Спартак» давно не выигрывал трофеи. Для нас поставлена цель выиграть Кубок России. А Лига Европы – наша мечта. Мы уже добились в этом турнире исторического результата. Нужно смотреть вперед. Мы должны работать над психологией победителя», – сказал итальянец.

В 1/8 финала Кубка России «Спартак» 2 марта сыграет с «Кубанью».

На этой же стадии Лиги Европы «Спартак» встретится с «Лейпцигом».

Ваноли принял команду в декабре.

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