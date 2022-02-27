Ваноли: «Перед «Спартаком» поставлена цель выиграть Кубок России»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли раскрыл цель на остаток сезона. Москвичи должны закончить его с трофеем.

«Я говорил, что «Спартак» давно не выигрывал трофеи. Для нас поставлена цель выиграть Кубок России. А Лига Европы – наша мечта. Мы уже добились в этом турнире исторического результата. Нужно смотреть вперед. Мы должны работать над психологией победителя», – сказал итальянец.