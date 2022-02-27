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  • Ваноли: «Перед «Спартаком» поставлена цель выиграть Кубок России»

Ваноли: «Перед «Спартаком» поставлена цель выиграть Кубок России»

27 февраля 2022, 13:03
9

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли раскрыл цель на остаток сезона. Москвичи должны закончить его с трофеем.

«Я говорил, что «Спартак» давно не выигрывал трофеи. Для нас поставлена цель выиграть Кубок России. А Лига Европы – наша мечта. Мы уже добились в этом турнире исторического результата. Нужно смотреть вперед. Мы должны работать над психологией победителя», – сказал итальянец.

  • В 1/8 финала Кубка России «Спартак» 2 марта сыграет с «Кубанью».
  • На этой же стадии Лиги Европы «Спартак» встретится с «Лейпцигом».
  • Ваноли принял команду в декабре.

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Источник: телеграм-канал Nozeratti
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (9)
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JTherry
1645956749
цели поставлены правильные, ибо ни на что другое Спартак уже "замахнуться" не в силах, но и по поводу этих двух трофеев есть сомнения: хватит ли силенок, мистер Ваноли..? без поддержки трибун Спартак совсем скис, ведь странно, когда на домашнем стадионе болельщиков конефермы больше, чем "принципиальных" фанатов Спартака...
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Чоткар Патыр
1645957619
А что ещё остаётся?! В чемпионате уже ничего не светит в этом году. Хотя бы через победу в кубке страны нужно попробовать в еврокубки выйти. Ну или выиграть эту лигу Европы)
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alefreddy
1645958421
он сразу понял что это все лозунги про чемпионат остается только кубок
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Дедуктор
1645960998
Ванильный, открою тебе секрет. Перед всеми другими участниками тоже поставлена задача выиграть Кубок. Удивлен, не?
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шахта Заполярная
1645962930
Без забитых голов о трофеях думать глупо
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VVM1964
1645970448
Других трофеев увы не светит ((( ДА и этот весьма призрачный, но для начала надо обыграть Кубань, а там видно будет - глядишь и разыграемся .
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Plyash
1646163536
Свежо предание,да верится с трудом... Но всё же верим - удачи тебе,Спартак!!!
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Avengеr
1646165349
«Партия велела — комсомол ответил: есть!» Предлагаю для Ваноли кликуху- "Комсомол" Без обид, это только прикол.
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житель СПб
1646279533
А почему бы и нет? Правильный ориентир для клуба в этих условиях.
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