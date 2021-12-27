Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Ваноли: «Перед «Спартаком» поставлена цель выиграть Кубок России»

    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли раскрыл цель на остаток сезона. Москвичи должны закончить его с трофеем.

    «Я говорил, что «Спартак» давно не выигрывал трофеи. Для нас поставлена цель выиграть Кубок России. А Лига Европы – наша мечта. Мы уже добились в этом турнире исторического результата. Нужно смотреть вперед. Мы должны работать над психологией победителя», – сказал итальянец.

    • В 1/8 финала Кубка России «Спартак» 2 марта сыграет с «Кубанью».
    • На этой же стадии Лиги Европы «Спартак» встретится с «Лейпцигом».
    • Ваноли принял команду в декабре.

    «Спартак» завтра обсудит с УЕФА вопрос попадания на первый матч с «Лейпцигом»

    Пономарев: «У ЦСКА в дерби только Язиджи и Карраскаль показали, как нужно играть. Остальные – дерьмо, от которого надо быстрее освобождаться»

    Язиджи в матче со «Спартаком» впервые в карьере забил со штрафного

    Источник: телеграм-канал Nozeratti

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:03
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      шахта Заполярная 17 минут назад

      Без забитых голов о трофеях думать глупо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4087

      Дедуктор 49 минут назад

      Ванильный, открою тебе секрет. Перед всеми другими участниками тоже поставлена задача выиграть Кубок. Удивлен, не?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +776

      alefreddy 1 час назад

      он сразу понял что это все лозунги про чемпионат остается только кубок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Чоткар Патыр 1 час назад

      А что ещё остаётся?! В чемпионате уже ничего не светит в этом году. Хотя бы через победу в кубке страны нужно попробовать в еврокубки выйти. Ну или выиграть эту лигу Европы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21304

      JTherry 2 часа назад

      цели поставлены правильные, ибо ни на что другое Спартак уже "замахнуться" не в силах, но и по поводу этих двух трофеев есть сомнения: хватит ли силенок, мистер Ваноли..? без поддержки трибун Спартак совсем скис, ведь странно, когда на домашнем стадионе болельщиков конефермы больше, чем "принципиальных" фанатов Спартака...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94419
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68881
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru