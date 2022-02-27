Хави: «Барселоне» будет сложно отыграть 18-очковое отставание от «Реала» и стать чемпионом»

Главный тренер «Барселоны» Хави по-прежнему допускает, что его команда выиграет чемпионат. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 18 очков.

«Надо и дальше работать. Будем отдавать все силы. Потребуется поддержка болельщиков.

Но надо быть реалистами. Мы ничего не исключаем, но «Барселоне» будет сложно выиграть Примеру», – сказал Хави.