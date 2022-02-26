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    Хави: «Барселоне» будет сложно отыграть 18-очковое отставание от «Реала» и стать чемпионом»

    Главный тренер «Барселоны» Хави по-прежнему допускает, что его команда выиграет чемпионат. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 18 очков.

    «Надо и дальше работать. Будем отдавать все силы. Потребуется поддержка болельщиков.

    Но надо быть реалистами. Мы ничего не исключаем, но «Барселоне» будет сложно выиграть Примеру», – сказал Хави.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 11:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +59403

      portero 39 минут назад

      Бетис для начала надо обогнать, а про чемпионство можно забыть в этом году,
      Важнее избаться от тех, кто не хочет или не может играть...

      0
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      Рейтинг: +2336

      СуперПАВ9 1 час назад

      Какое чемптонство? Барселоне в лч нечего делать

      0
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