Хави: «Барселоне» будет сложно отыграть 18-очковое отставание от «Реала» и стать чемпионом»

Главный тренер «Барселоны» Хави по-прежнему допускает, что его команда выиграет чемпионат. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 18 очков.
«Надо и дальше работать. Будем отдавать все силы. Потребуется поддержка болельщиков.
Но надо быть реалистами. Мы ничего не исключаем, но «Барселоне» будет сложно выиграть Примеру», – сказал Хави.
- Каталонцы идут в таблице 4-ми.
- В 23:00 по Москве «Барселона» начнет матч против «Атлетика».
- В 1/8 финала Лиги Европы «Барселона» сыграет с «Галатасараем».
Источник: Mundo Deportivo