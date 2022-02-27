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  • Хави: «Барселоне» будет сложно отыграть 18-очковое отставание от «Реала» и стать чемпионом»

Хави: «Барселоне» будет сложно отыграть 18-очковое отставание от «Реала» и стать чемпионом»

27 февраля 2022, 11:05
1

Главный тренер «Барселоны» Хави по-прежнему допускает, что его команда выиграет чемпионат. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 18 очков.

«Надо и дальше работать. Будем отдавать все силы. Потребуется поддержка болельщиков.

Но надо быть реалистами. Мы ничего не исключаем, но «Барселоне» будет сложно выиграть Примеру», – сказал Хави.

  • Каталонцы идут в таблице 4-ми.
  • В 23:00 по Москве «Барселона» начнет матч против «Атлетика».
  • В 1/8 финала Лиги Европы «Барселона» сыграет с «Галатасараем».

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Реал Хави
Комментарии (1)
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portero
1645961536
Бетис для начала надо обогнать, а про чемпионство можно забыть в этом году, Важнее избаться от тех, кто не хочет или не может играть...
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