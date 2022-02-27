Главные новости дня. «Спартак» проиграл ЦСКА в первом официальном матче при Ваноли; Польша и Швеция отказались играть с Россией

Абрамович передал управление «Челси» одноименному благотворительному фонду.

ЕС ввел санкции против «РЖД», «Открытия» и «Ростеха». Это спонсоры «Локо», «Спартака» и «Арсенала».

Сборная Польши отказалась играть с Россией в стыках ЧМ-2022.

Сборная Польши готова к техническому поражению, если ФИФА не дисквалифицирует Россию.

«Химки» должны Черевченко 75 миллионов рублей («Чемпионат»).

Президент Польши Дуда – о стыках с Россией: «Нечего играть с бандитами».

Шварц: «Сейчас непростые дни, мне очень трудно говорить о футболе. Но я не сяду в самолет и не улечу».

Швеция вслед за Польшей отказалась играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022.

Эриксен вышел в официальном матче впервые после остановки сердца на Евро-2020.

РПЛ. «Спартак» в первом матче Ваноли проиграл дома ЦСКА.