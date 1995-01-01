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    Главные новости дня. «Спартак» проиграл ЦСКА в первом официальном матче при Ваноли; Польша и Швеция отказались играть с Россией

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1636

      Sviro 5 часов назад

      Согласен с дудой, нечего играть с бандитами. Только бандиты они, а не мы! И не просто бандиты, а бандерствующие фашисты. Мало их бандерлоги резали. Значит будут ещё.

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