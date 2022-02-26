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    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Президент Польши Дуда – о стыках с Россией: «Нечего играть с бандитами»

    Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на заявление главы футбольного союза страны Цезария Кулеши по поводу стыкового матча с Россией в отборе ЧМ-2022.

    Кулеша написал, что польская сборная не намерена участвовать в игре из-за эскалации ситуации на Украине.

    «Правильно. Нечего играть с бандитами», – ответил в комментариях Дуда.

    • Матч Россия – Польша запланирован на 24 марта.
    • Игру уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.
    • Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.

    АПЛ. Кэш принес «Астон Вилле» победу над «Брайтоном». Он соперник России по стыкам за ЧМ-2022

    Вице-президент РФС Соловьев: «Официального отказа Польши играть стыковой матч с нами нет»

    Глава «Химок», член исполкома РФС Анохин: «Польша просто испугалась с нами играть. Все боятся Россию – и даже польские футболисты»

    Источник: твиттер Анджея Дуды

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии94
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      Рейтинг: +14321

      житель СПб 22 минуты назад

      Подобного рода заявления должностного лица - наглость! И прямое основание для разрыва дипотношений. Немедленно.

      0
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      Рейтинг: +1583

      моэм 3 часа назад

      В том что разные засранцы , говоря о России , вообще "не фильтруют базар" виновата Россия сама , из за её идиотского миролюбия ... а с такими надо говорить или постоянными щелчками по носу , а лучше сразу "дать по рогам" ... так всегда поступал СССР ...потому что понимал , что другого языка эти уроды не понимают ...

      5
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      Рейтинг: +13820

      ilichkadr > моэм 1 час назад

      На 100% процентов поддерживаю! Не куй сопли жевать.......надо врезать один раз, причём так, чтобы и на последующие 100 лет другим не повадно было!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +90

      ugc-gaming 4 часа назад

      "ответил в комментарии", пусть придет и лично в лицо скажет каждому футболисту и каждому русскому, что он бандит, в комментариях то все крутые, а на деле собаки трусливые. ни футболисты, ни обычные гражданские россияне не виноваты в ситуации.

      1
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      Рейтинг: +1414

      Bozigit 4 часа назад

      Хватит Дудеть). Одни уже до пелись)

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      Рейтинг: +11252

      Вомбат 4 часа назад

      Президент европейской страны называет футболистов бандитами из-за их национальности. Тотальная, истерическая русофобия Запада - это единственное, что хоть и не оправдывает, но по крайней мере объясняет вторжение российских войск на Украину. Называется - довели до ручки.

      6
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      Рейтинг: +1282

      стоп кран > Вомбат 3 часа назад

      Ну вы же называете всех украинцев фашистами...Чо теперь обиженку включаете , когда такое же к вам прилетело ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3937

      Красногорск_Фан > Вомбат 3 часа назад

      Хорошо сказано. Я недавно посмотрел 95-й квартал 2015 года. Его Зеленский заканчивает словами "при съёмке ни один москаль не пострадал а жаль". Очень забавно смотреть его обращение этой недели какой он русским друг

      3
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      Рейтинг: +13820

      ilichkadr > стоп кран 3 часа назад

      Вечный светоч не погас
      Под ветрами гнусными.
      Даже мертвых бойтесь нас.
      Не воюйте с русскими.
      Наших бронзовых солдат
      Сколько б вы ни рушили,
      Мы вернём должок назад.
      Не воюйте с русскими.

      Дремлет алая заря
      Над полями грустными.
      Не будите лиха зря.
      Не воюйте с русскими.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14321

      житель СПб > стоп кран 17 минут назад

      Бандеровец, но никто не называет всех украинцев фашистами! Придите в себя! Это только Ваш президент (читайте вверху, у Красногорска) заявляет подобное. Как же мы можем называть всех украинцев фашистами. если там половина - наши (и мои!) родственники?! А вот бандеровцев мы, действительно, не любим. И Сталин сделал стратегическую ошибку, присоединив к СССР Западную Украину. Живите свободно и радостно - но без нас, славян - без России, Украины ( к которой вы не имеете никакого отношения!), Белоруссии...

      0
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      Рейтинг: +1856

      DMитрий 5 часов назад

      Сдаётся мне подоляцкий презик плохо знает историю и много говорит своим грязным язычком. Думается мне, что он совсем не думает о будущем поколении своей жалкой странишки, потому что память Русского народа живее всех живых. Похоже что он сраный фашик. Если он думает что можете безнаказано обсераться и сквернословить в нашу сторону - ждите, к вам уже выехали.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Тазит > DMитрий 2 часа назад

      Не доехали ещё?

      0
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      Рейтинг: +409

      bratskij 5 часов назад

      Ай молодца, да и правильно ... идите лесом.

      1
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      Рейтинг: +59366

      portero 5 часов назад

      Ээээ сами вы курвы, оченьтнадеюсь на две недели и прекращение этой войны, придется мириться неможет это продолжаться долго....

      2
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      Рейтинг: +1202

      нейтральныйкакникто 5 часов назад

      Сб. России, РФС подайте на него в Европейский суд за оскорбление........А то всех под одну гребёнку,нельзя так......Кстати , Польша как и Финляндия входили в состав Российской Империи до 1917 года. Это неплохая тема для размышления для обнулённого ВВП

      4
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      Рейтинг: +56

      adekvat0726 5 часов назад

      Бандиты это Путин и его друзья, футболисты здесь не при делах

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26462

      Боцман59rus > adekvat0726 5 часов назад

      _раскажи мне умник, почему Шахтер у себя дома не играет и почему команда сменила стадион, а жители Донбаса квартиры на подвалы, на восемь лет?

      7
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      Рейтинг: +1202

      нейтральныйкакникто > Боцман59rus 5 часов назад

      А ты знаешь? Расскажи ему неумники , ну и я послушаю заодно, очень интересно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +509

      Forvard47 > Боцман59rus 5 часов назад

      потому что путин отжал крым

      2
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      Рейтинг: +1856

      DMитрий > adekvat0726 5 часов назад

      А ты предлагаешь быть дешёвой подстилкой и сдаться на милость "его высочеству гондомам" !?

      0
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      Рейтинг: +1856

      DMитрий > Forvard47 5 часов назад

      Ты отжал свой пенис у себя под одеялом, ЧМО!

      2
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      Рейтинг: +1202

      нейтральныйкакникто > Forvard47 5 часов назад

      А мне кажется раньше всё началось , когда обнулённый приютил беглого президента Украины, может конечно я не прав....

      1
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      Рейтинг: +509

      Forvard47 > DMитрий 4 часа назад

      ЧМО это фюрер володя который испортил жизнь своей стране на десятки лет, она так под его руководство еле еле жила,а после 24.02-22 хана нам и тебе в том числе ИДИОТ!

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      Рейтинг: +509

      Forvard47 > нейтральныйкакникто 4 часа назад

      вообще не надо было вмешиваться это их страна мы для них чужие пусть бы вова не делал вообще ничего... как он это умеет, свой народ в нищете живет зато о народе в соседнйе стране вспомнил

      1
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      Рейтинг: +1856

      DMитрий > Forvard47 4 часа назад

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