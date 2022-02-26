Президент Польши Дуда – о стыках с Россией: «Нечего играть с бандитами»

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на заявление главы футбольного союза страны Цезария Кулеши по поводу стыкового матча с Россией в отборе ЧМ-2022.

Кулеша написал, что польская сборная не намерена участвовать в игре из-за эскалации ситуации на Украине.

«Правильно. Нечего играть с бандитами», – ответил в комментариях Дуда.

Матч Россия – Польша запланирован на 24 марта.

Игру уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.

Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.

I słusznie, Panie Prezesie @Czarek_Kulesza . Nie gra się z bandytami! – Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 26, 2022

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