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    Сборная Польши отказалась играть с Россией в стыках ЧМ-2022 из-за ситуации на Украине

    Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша объявил об отказе сборной Польши играть с Россией в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

    «Хватит слов, пора действовать! Сборная Польши не намерена играть в стыковом матче со сборной России из-за эскалации ситуации на Украине.

    Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию до ФИФА», – написал Кулеша в твиттере.

    • Матч Россия – Польша запланирован на 24 марта.
    • Игру уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.
    • Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.

    АПЛ. Кэш принес «Астон Вилле» победу над «Брайтоном». Он соперник России по стыкам за ЧМ-2022

    Вице-президент РФС Соловьев: «Официального отказа Польши играть стыковой матч с нами нет»

    Глава «Химок», член исполкома РФС Анохин: «Польша просто испугалась с нами играть. Все боятся Россию – и даже польские футболисты»

    Источник: твиттер Цезария Кулеши

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    Сегодня, 12:06
    Комментарии95
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      Рейтинг: +1016

      Alex Flash 7 часов назад

      а как бы повели себя поляки.если бы на соседней территории мочили их соотечественников. наверно.они только возмущались .на большее их бы не хватило

      0
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      Рейтинг: +25503

      slavutiq70 8 часов назад

      Технарь ....хотя сейчас могут и на красное сказать чёрное ....гейропа сейчас хуже проститутки...

      2
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      Рейтинг: +1414

      Bozigit 8 часов назад

      Хорошо они отскочили. Долгое время не могли определиться с главным тренером. А представьте если бы утвердили еще и Шевченко тренером)

      0
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      Рейтинг: +1414

      Bozigit 8 часов назад

      Не повезло России попасть на этих русофобов

      0
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      Рейтинг: +508

      Riot Zero 8 часов назад

      Хотят показать какие они терпилы

      1
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      Рейтинг: +1414

      Bozigit 8 часов назад

      Вообще хотят на халяву пройти

      0
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      Рейтинг: +5852

      порт 9 часов назад

      А нас рать.

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      Рейтинг: +21

      Чоткар Патыр 9 часов назад

      что за Россизм? Польшу забанить навсегда!

      0
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      Рейтинг: +26462

      Боцман59rus 9 часов назад

      _ выйти на матч, стартовый свисток ...и все, 3-0 ,посмотрим, как это ФИФА будет пережевывать, со своими " спорт вне политики"

      5
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      Рейтинг: +5768

      subbotaspartak 9 часов назад

      Щас все федерации взвоют, без РОССИИ легко стать чемпионом, настоящим - никогда. Я вообще про жизнь.

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