Сборная Польши отказалась играть с Россией в стыках ЧМ-2022 из-за ситуации на Украине

а как бы повели себя поляки.если бы на соседней территории мочили их соотечественников. наверно.они только возмущались .на большее их бы не хватило
Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша объявил об отказе сборной Польши играть с Россией в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022.
«Хватит слов, пора действовать! Сборная Польши не намерена играть в стыковом матче со сборной России из-за эскалации ситуации на Украине.
Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию до ФИФА», – написал Кулеша в твиттере.
- Матч Россия – Польша запланирован на 24 марта.
- Игру уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.
- Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.
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Вице-президент РФС Соловьев: «Официального отказа Польши играть стыковой матч с нами нет»
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