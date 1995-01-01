Сборная Польши отказалась играть с Россией в стыках ЧМ-2022 из-за ситуации на Украине

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша объявил об отказе сборной Польши играть с Россией в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

«Хватит слов, пора действовать! Сборная Польши не намерена играть в стыковом матче со сборной России из-за эскалации ситуации на Украине.

Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию до ФИФА», – написал Кулеша в твиттере.

Матч Россия – Польша запланирован на 24 марта.

Игру уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.

Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.

АПЛ. Кэш принес «Астон Вилле» победу над «Брайтоном». Он соперник России по стыкам за ЧМ-2022

Вице-президент РФС Соловьев: «Официального отказа Польши играть стыковой матч с нами нет»

Глава «Химок», член исполкома РФС Анохин: «Польша просто испугалась с нами играть. Все боятся Россию – и даже польские футболисты»