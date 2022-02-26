Абрамович передал управление «Челси» одноименному благотворительному фонду

Владелец «Челси» Роман Абрамович больше не управляет клубом. Вероятно, формальная передача лондонской команды в управление благотворительного фонда призвана избежать наложения на «Челси» санкций.

«В течение почти 20-летнего владения «Челси» я всегда рассматривал свою роль хранителя клуба, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько это возможно сегодня, а также строили будущее, а также играли позитивную роль в наших сообществах. Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Именно поэтому сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» управление и заботу о ФК «Челси».

Я считаю, что сейчас они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», – таково заявление Абрамовича.

Клуб оценивается в 1,9 миллиарда долларов.

Абрамович купил клуб в 2003 году.

При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.

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