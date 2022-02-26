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  • Абрамович передал управление «Челси» одноименному благотворительному фонду

Абрамович передал управление «Челси» одноименному благотворительному фонду

26 февраля 2022, 21:57
10

Владелец «Челси» Роман Абрамович больше не управляет клубом. Вероятно, формальная передача лондонской команды в управление благотворительного фонда призвана избежать наложения на «Челси» санкций.

«В течение почти 20-летнего владения «Челси» я всегда рассматривал свою роль хранителя клуба, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько это возможно сегодня, а также строили будущее, а также играли позитивную роль в наших сообществах. Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Именно поэтому сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» управление и заботу о ФК «Челси».

Я считаю, что сейчас они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», – таково заявление Абрамовича.

  • Клуб оценивается в 1,9 миллиарда долларов.
  • Абрамович купил клуб в 2003 году.
  • При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.

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Источник: официальный сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (10)
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Soccerdealer63
1645902194
Просто душка! Плюшевый мишка))) Наверное, нимбом косяк задевает, если забывает пригинаться....
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aubergine
1645904822
С одной стороны если у него каким-то образом отожмут Челси, то его не жалко. С другой стороны, а где же хвалёные соблюдения прав человека и прав на собственность в хвалёной Европе?
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житель СПб
1645905257
Как он любит свою английскую родину! Или еврейскую родину любит больше? Непонятно...
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LiveChelsea
1645905872
Отмазался и своё сохранил))
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Бриг
1645906440
Зависть сочится рекой.
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Argon
1645908331
Пора правительству ввести санкции против алигархов вкладывающих деньги заработанные в РФ в спорт за рубежом.
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zadira56
1645936745
Яхту на меня переоформи,пока у тебя ее не отжали.Я пригляжу за ней.Благо в Нальчике у нас море широкое!)
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zigbert
1645965851
Похоже на прощальную речь.
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Hektor 84
1646248627
Ну что купили? Рома ничего в и не собирался продавать!)))))
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