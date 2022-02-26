Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Абрамович передал управление «Челси» одноименному благотворительному фонду

    Владелец «Челси» Роман Абрамович больше не управляет клубом. Вероятно, формальная передача лондонской команды в управление благотворительного фонда призвана избежать наложения на «Челси» санкций.

    «В течение почти 20-летнего владения «Челси» я всегда рассматривал свою роль хранителя клуба, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько это возможно сегодня, а также строили будущее, а также играли позитивную роль в наших сообществах. Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Именно поэтому сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» управление и заботу о ФК «Челси».

    Я считаю, что сейчас они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», – таково заявление Абрамовича.

    • Клуб оценивается в 1,9 миллиарда долларов.
    • Абрамович купил клуб в 2003 году.
    • При нем «Челси» хотя бы по разу выиграл все официальные трофеи, в которых участвовал.

    Несколько инвесторов хотят купить «Челси» у Абрамовича

    Абрамович потерял 580 миллионов за день из-за возможного вторжения России на Украину (The Times)

    Терри: «Абрамович – лучший владелец клуба в мире»

    Источник: официальный сайт «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:57
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2211

      Бриг 9 минут назад

      Зависть сочится рекой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      LiveChelsea 19 минут назад

      Отмазался и своё сохранил))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      Portoz 21 минуту назад

      ахахахаха вот су..ка жидовская

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14321

      житель СПб 29 минут назад

      Как он любит свою английскую родину! Или еврейскую родину любит больше? Непонятно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1240

      aubergine 36 минут назад

      С одной стороны если у него каким-то образом отожмут Челси, то его не жалко. С другой стороны, а где же хвалёные соблюдения прав человека и прав на собственность в хвалёной Европе?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +766

      Soccerdealer63 1 час назад

      Просто душка!
      Плюшевый мишка)))
      Наверное, нимбом косяк задевает, если забывает пригинаться....

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94410
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68865
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru