Сборная Польши готова к техническому поражению, если ФИФА не дисквалифицирует Россию

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски дал понять, что стыковой матч отбора ЧМ-2022 с Россией точно не состоится.

«Говорит ли заявление, что мы готовы пойти на техническое поражение? Да, мы вместе с игроками решили, что играть против России не собираемся», – сказал Квятковски.

Матч Россия – Польша запланирован на 24 марта.

Игру уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.

Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.

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