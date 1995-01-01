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    Сборная Польши готова к техническому поражению, если ФИФА не дисквалифицирует Россию

    Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски дал понять, что стыковой матч отбора ЧМ-2022 с Россией точно не состоится.

    «Говорит ли заявление, что мы готовы пойти на техническое поражение? Да, мы вместе с игроками решили, что играть против России не собираемся», – сказал Квятковски.

    • Матч Россия – Польша запланирован на 24 марта.
    • Игру уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.
    • Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.

    АПЛ. Кэш принес «Астон Вилле» победу над «Брайтоном». Он соперник России по стыкам за ЧМ-2022

    Вице-президент РФС Соловьев: «Официального отказа Польши играть стыковой матч с нами нет»

    Глава «Химок», член исполкома РФС Анохин: «Польша просто испугалась с нами играть. Все боятся Россию – и даже польские футболисты»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии30
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      Рейтинг: +1004

      SuperNils 4 часа назад

      Отличный шанс пройти пшеков!

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      Рейтинг: +275

      SpartakMoskwa 5 часов назад

      После Украины на Польшу нужно идти, там нациков не меньше

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      Рейтинг: +1282

      стоп кран > SpartakMoskwa 3 часа назад

      С НАТО придется воевать. Польша член НАТО . В НАТО 30 стран. ...Готов ?... Вижу что да ...Тогда ты первый в списке в атаке на крупнокалиберные пулеметы.

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      Рейтинг: +701

      Алекс636363 5 часов назад

      а вот это уже перебор. если им не засчитают техпоражение, то футбол умер окончательно. свое говно правда не видят

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      Рейтинг: +409

      bratskij 5 часов назад

      АХАХАХА ляхи обтрухахи...

      0
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      Рейтинг: +1452

      Урия Гип 5 часов назад

      Не хотят играть, не надо.

      0
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      Рейтинг: +3937

      Красногорск_Фан 7 часов назад

      И как же это Британия играет имея территориальные споры, турция , Испания. Может кто то забыл что часть штатов США присоединены в результате войн с Мексикой. Но как говорят свое не пахнет

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      Рейтинг: +2988

      Nesterenko 7 часов назад

      Вот был бы прикол если бы в сборной Польше был Черчесов.

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      Рейтинг: +7611

      piligrim1986 7 часов назад

      пшеки лошары

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      Рейтинг: +6217

      Semenycch 7 часов назад

      Это явно очередная Польская провокация, которую приготовили вместе со странами НАТО!

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      Рейтинг: +766

      Soccerdealer63 7 часов назад

      Мнение троллей и "знатоков Польши и полякоа" вообще "по жизни" интересует мало. Тут многие **** не любят, евреев и прочая... Ругаются, оскорбляют... как куча бомжей, рапивающих бормотуху на помойке...
      Я про футбол.
      Заява поляков вполне логична.
      Кто-то ждал иного?
      Кому-то что-то непонятно?
      Кто-то сомневается в том, что именно мы, в конечном счёте, останемся без международного футбола? Точнее - наши "футбольные клубы". Хотя, фаны в РФ уже давно "международный футбол" смотрят в исполнении других - не российских - клубов... Так, что же меняется для основной России, в которой только два города живут?)))

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      Рейтинг: +766

      Soccerdealer63 > Soccerdealer63 7 часов назад

      Забанили слово, синоним "цветных")))

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