Эриксен вышел в официальном матче впервые после остановки сердца на Евро-2020

Здоровья и отсутствия жестких столкновений человеку...
В эти минуты проходит матч 27-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Ньюкаслом». На 52-й минуте у лондонцев на замену вышел полузащитник Кристиан Эриксен.
Это его первый выход на поле в официальной игре после остановки сердца во время матча Евро-2020 Дания – Финляндия (0:1).
- Эриксен играет с кардиостимулятором.
- В «Брентфорд» он пришел зимой как свободный агент.
- В АПЛ Эриксен ранее выступал за «Тоттенхэм».
Эриксен дебютирует за «Брентфорд» в субботнем матче с «Ньюкаслом»
Эриксен отдал два голевых паса в товарищеском матче с «Рейнджерс»
Эриксен дебютировал за «Брентфорд» в день своего 30-летия и сделал голевой пас