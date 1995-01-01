Эриксен вышел в официальном матче впервые после остановки сердца на Евро-2020

В эти минуты проходит матч 27-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Ньюкаслом». На 52-й минуте у лондонцев на замену вышел полузащитник Кристиан Эриксен.

Это его первый выход на поле в официальной игре после остановки сердца во время матча Евро-2020 Дания – Финляндия (0:1).

Эриксен играет с кардиостимулятором.

В «Брентфорд» он пришел зимой как свободный агент.

В АПЛ Эриксен ранее выступал за «Тоттенхэм».

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