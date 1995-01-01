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    Эриксен вышел в официальном матче впервые после остановки сердца на Евро-2020

    В эти минуты проходит матч 27-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Ньюкаслом». На 52-й минуте у лондонцев на замену вышел полузащитник Кристиан Эриксен.

    Это его первый выход на поле в официальной игре после остановки сердца во время матча Евро-2020 Дания – Финляндия (0:1).

    • Эриксен играет с кардиостимулятором.
    • В «Брентфорд» он пришел зимой как свободный агент.
    • В АПЛ Эриксен ранее выступал за «Тоттенхэм».

    Эриксен дебютирует за «Брентфорд» в субботнем матче с «Ньюкаслом»

    Эриксен отдал два голевых паса в товарищеском матче с «Рейнджерс»

    Эриксен дебютировал за «Брентфорд» в день своего 30-летия и сделал голевой пас

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14321

      житель СПб 3 часа назад

      Здоровья и отсутствия жестких столкновений человеку...

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