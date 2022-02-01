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    Швеция вслед за Польшей отказалась играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022

    Сборная Швеция заявила об отказе играть с Россией, если она выйдет на нее в финальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022. Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    Это не отказ играть в России, а отказ именно играть со сборной России.

    • Ранее аналогичный отказ выразила Польша.
    • Матч Россия – Польша, если он состоится, будет сыгран на нейтральном поле.
    • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

    АПЛ. Кэш принес «Астон Вилле» победу над «Брайтоном». Он соперник России по стыкам за ЧМ-2022

    Вице-президент РФС Соловьев: «Официального отказа Польши играть стыковой матч с нами нет»

    Глава «Химок», член исполкома РФС Анохин: «Польша просто испугалась с нами играть. Все боятся Россию – и даже польские футболисты»

    Источник: SvFF

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии95
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3000

      lordmrv 1 час назад

      Бомбардир, когда Стоп кран дернешь? На глухую.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2007

      serglider 1 час назад

      Отлично! Осталось еще Чехии подтвердить свой отказ и мы на ЧМ)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10443

      knikos 1 час назад

      Так шведы-то чего испугались . Внаукраины уже нет , а если матч в русской Полтаве назначат ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      I'll be back 2 часа назад

      "Почему советская команда отказалась играть в Чили.
      В 1973 году сборная СССР боролась за попадание на чемпионат мира. Наша команда хоть и стала первой в отборочной группе, но за путёвку на мундиаль ей пришлось играть стыковые матчи со сборной Чили"
      Отказались играть и получили "технарь"
      Теперь "технарь" пусть "пшеки чеки и сведы" получают/

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2007

      serglider > I'll be back 2 часа назад

      Ха-ха... Вы не поняли всю суть мирового двуличия))) Нам заявят следующее, - Это совсем другое!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      I'll be back > serglider 1 час назад

      Конечно "Это совсем другое!"-так нам ответят.
      -"Вы не поняли всю суть мирового двуличия"-ответим мы, "уже вся суть началась"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14321

      житель СПб 3 часа назад

      Где официальный отказ?! Ждем!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      Elektronua > житель СПб 2 часа назад

      официально,
      идите на.ху..й

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2296

      волчарик 3 часа назад

      Дебилам считающим Россию изгоем,не захлебнитесь своей желчью.На изгоев не обращают внимания,а у вас пукан горит.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      стоп кран > волчарик 3 часа назад

      На изгоев ложат...Санкции.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5035

      AtticusFinch > стоп кран 3 часа назад

      Ты же вроде орал здесь несколько лет, что украина це европа и нато пугал))а что в итоге?))) кто изгой и на кого положили мнимые друзья?)))аахахахахахахаа

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5035

      AtticusFinch > стоп кран 3 часа назад

      Евросоюз это Германия Британия Франция....и прочие дармоеды, типо Польши, которые висят у них на шее...Они нищую Грецию не могли вытянуть - зачем им ещё Украина - со своей "богатой историей" СЛАВОЙ И ХИРОЯМИ ? Бандеровцев высокоинтеллектуальных кормить ?)))Нах кому это надо?)))Так что то , что Польша что то там попросила ускорить из - за страха по поводу Украины - на это все клали!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1856

      DMитрий > AtticusFinch 3 часа назад

      Один момент. Греция не нищая страна. Ей как раз евросоюз не даёт подняться, они душат их попытки. У них достаточно полезных ископаемых и др. возможностей для большой экономической деятельности. Просто для евросоюза нужны такие страны-пешки, которыми можно управлять для своей выгоды. А так как страна подвластная, то не могут сделать то, что делает Россия. Хотя опять же история помнить Великую Грецию и Спартанцев. Когда Греки готовы были выйти из евросоюза и ВВ всячески поддерживал Грецию, - что стало происходить? Европа быстро прекратила душить Грецию, дабы удержать под своими "знамёнами", чтобы дальше понемногу доить коровку.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2296

      волчарик > стоп кран 2 часа назад

      Дегенерат,даже *** не ложат а кладут на ваши санкции.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3550

      Кузьмич на трибуне > стоп кран 2 часа назад

      На украину вся Европа и Америка положили. Бросили. Обещают только помочь через пару месяцев (когда уже Внакраины и на карте не будет)- декоммунизация называется..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2007

      serglider > стоп кран 2 часа назад

      Тогда уж... кладут или накладывают)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2007

      serglider > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Как говорится: Обещать - это совсем не значит женится!))) Хороший лайфхак, что бы потрахаться на халяву, что собственно и делали... А хохлы приняли это за чистую монету, что ЕЭС будет в них немеряно вбухивать бабки и воевать вместо них))) К стати, там еще три лярда долга, взятых еще при Януковиче на них висит)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1487

      Кронштадт65 > DMитрий 1 час назад

      кто мешает выйти? очень выгодно скулить и при этом ни хрена не делать, только поддакивать, так сказать отрабатывать номер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1856

      DMитрий 4 часа назад

      Это насколько же надо быть обосранными и обоссаными Оленями, чтобы так бояться Россию? Как говорят: боится - значит уважает. Вы сами себя не боитесь случаем? Вы же первые: Шведы, Немцы и т.п. говно всегда вели политику захвата со стороны Европы и после открываете рот...?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Иностранный агент > DMитрий 4 часа назад

      Как раз-таки "боятся не значит - уважают! Футбольшную Россию уже давно никто не боится. Германию боятся, Францию, Нидерланды. А Россию нет, обычная средняя команда, которая за всё время брала только бронзу в 2008 и 1/4 в 2020. в Остальные разы или не выходила из группы или не выходила на чемпионат вообще. Будем откровенны

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      стоп кран > DMитрий 4 часа назад

      чтобы так боятся на Россию?======И что ? пукин ядерную бомбу кинет ?
      Мальчик ты хоть знаешь что такое ядерная война ,когда все друг друга ядерными ракетами закидывают ? Победителей не будет.Всем крындец. Тогда и тебе и мне, и всем другим уже никогда ничего не нужно будет навечно. Ну пукин то в бункере схоронится. Вот тока потом ему некем управлять будет .Народ, который сейчас бездумно его слушает --исчезнет. Хотя он народу вроде рай обещал...)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14321

      житель СПб > стоп кран 3 часа назад

      Бандеровец! (Можно я теперь всегда буду Вас так называть?). К огромному Вашему огорчению, по оценкам военных экспертов разных стран (в том числе и НАТО), как раз российский народ останется! Да, не будет европейских народов, вероятно - США (из-за особенностей географии), а вот российский - останется! Слишком большая территория... Это одна из главных причин, почему с нами воевать не готовы. Но это отнюдь не означает, что я ратую за ядерную войну - ни в коем случае! Это Украина начала угрожать ядерной войной - что и стало одной из причин происходящего, возможно, последней каплей терпения. Ничего хорошего для оставшихся все равно не будет. Надеюсь, после происходящего небо станет чище и безопаснее. Во всяком случае, как пишут люди из Донбасса,

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14321

      житель СПб > житель СПб 3 часа назад

      По ним почти не стреляют - за долгие годы...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1856

      DMитрий > Иностранный агент 3 часа назад

      Ты тупой? При чем тут футбольная сборная России!?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      стоп кран > житель СПб 3 часа назад

      -----------Слишком большая территория====Радиация.Ядерный пепел на всей поверхности земли ----нет пшеницы, картофеля и т.д. Нет травы для скота....Отравленная вода.Кто останется , помрут с голода и от жажды.
      ----------Украина начала угрожать ядерной войной =====У Украины нет ядерного оружия (ЯО).Даже если было бы --никто не самоубийца нападать на Россию с её ЯО. Никто не нападет на страну имеющую ЯО. Путин это хорошо понимает, но пропаганда для простых российских людей об этом молчит.Ведь нужен образ врага, который хочет напасть, забрать все и т.д.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1856

      DMитрий > стоп кран 3 часа назад

      Я думал ты просто тупой. Нет,- я ошибся. Ты дальше ушел. Просто в никуда...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1856

      DMитрий > житель СПб 3 часа назад

      Не отвечай такими сложными и длинными текстами убогим. Они не поймут и не дочитают до конца.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      стоп кран > житель СПб 3 часа назад

      Поэтому Зеленский сказал об ядерном оружии.Было бы --Россия не полезла бы....Для защиты Украины нужно было бы ЯО...Но путин как всегда лжет, говоря что Украина угрожала ядерной войной

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5035

      AtticusFinch > стоп кран 2 часа назад

      А зеленский как всегда говорит правду)))Я сейчас сижу и ржу с твоих слов - по поводу спасибо России за то, что Польша высказалась за ускоренное включение в Евросоюз Украины))Они сидят такие - Оу, Польша выступила со срочным предложением, а её мнение нам очень важно, ведь что мы будем делать без польских яблок , не помирать же с голоду, как в ситуации с греческими оливками)) Тем более украина выскотехнологичная страна - с передовыми технологиями и гениальными бандеровцами))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      I'll be back > житель СПб 2 часа назад

      Это не стоп кран, это понос кран. Не отвечай, испачкаешься.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Иностранный агент > DMитрий 2 часа назад

      Тупой здесь вы! Это футбольный портал!
      Если же хотите не по футболу, то давайте!
      ДА, Россию действительно боятся все, об этом никто не спорит, у России одна из мощнейших армий мира, ядерная бомба и потерявший связт с реальным миром пристарелый диктатор путлер который в любой момент может воспользоваться этой бомбой. И что дальше? вам от этого какая выгода? У стариков пенсии больше станут? Им будет на что купить пожрать хотя бы? Медицина станет нормальной? Гамно вас превратиться в Мерседес? Россия вернётся в космическую программу? Города России перестанут выглядеть хуже чем сейчас разбомбленные войной города Украины? Чем гордиться адекватному россиянину? Тем что роскомнадзор замедляет интернет? Тем что за взрыв в компьютерной игре 16 летнем

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: 0

      adro > житель СПб 2 часа назад

      Ну ты и *******, можно я тебя назову бандеровец Питера, у тебя видать кукуха совсем поехала ну или пересмотрел Скабеевой

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: 0

      adro > житель СПб 1 час назад

      А можно тебя называть бандеровец, только это и твердишь, пересмотрел Скабееву, Попова козленышь питерский

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10443

      knikos > житель СПб 1 час назад

      Когда к(х)уев пианист заговорил о грязной ядерой бомбе , кто-то из американских "военных пенсионеров" сказал - он сам себе подписал смертный приговор !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2007

      serglider > Иностранный агент 1 час назад

      Да, скоро и в хоккее нас никто бояться не будет! Третьяк же сказал, типа у финов каток чуть ли не в каждом дворе стоит, а у нас... Я помню 80-е, действительно, в России чуть ли не в каждом дворе были катки, потом их застроили человейниками и заставили автохламом, вместо стадионов застроили торговыми центрами и офисными "ульями"... Теперь плачем, что базу всю похерели... Ну, теперь будем доказывать свою состоятельность с помощью снарядов и бомб...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2007

      serglider > стоп кран 1 час назад

      Да, ладно))) Живописуюте тут ужасы, что все погибнет при ядерной войне. Люди - они как те тараканы, да еще и живут по меркам животного мира чуть ли не дольше всех! Тем более нас где то 7 миллиардов... После большого взрыва когда гигантский метеорит врезался в землю, многим пресмыкающимся удалось не только выжить, но и адаптироваться к новой среде, а людишки с их бункерами и бомбоубежищами, костюмами химзащиты и подземными складами с продовольствием и подавно будет проще... По любому миллионов 700-800 останется, из них где-то 200 миллионов адаптируются к радиации и понесется все за ново... Как после падения Римской империи... новые люди... страны... технологии...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      илья 009 > житель СПб 12 минут назад

      По чем опиум для народа?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      стоп кран 4 часа назад

      Польша поддержала ускоренное вступление Украины в Евросоюз.-----Вот теперь от Украины спасибо пукину. Помог. )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1790

      Олег1204 > стоп кран 3 часа назад

      Вам морковку как ослам дали чтоб более агрествно убивали наших парнишек.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5035

      AtticusFinch > стоп кран 3 часа назад

      Аахахаха) ты действительно, думаешь, что огрызок оставшийся куда - то примут?)))а даже если и примут - это что то изменит?))Почему Вас 30 лет туда не принимали, а сейчас кинутся всей Европой под поезд в виде России?)))ты совсем дурак что ли?))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      стоп кран > Олег1204 3 часа назад

      Ну да, это же Украина напала на Россию...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Иностранный агент > Олег1204 2 часа назад

      Заберите своих парнишек из Украины и никто их не будет убивать. Ну кроме убогого уровня жизни в России, но это уже другая история

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1317

      Sedoi_Goblin > стоп кран 2 часа назад

      А Европе Украина нужна??? У них и прочих товарищей с Африки и Азии мама не горюй,теперь еще и с Незалежной попрут на полном основании.. Паспорт имеется,скажут..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10443

      knikos > стоп кран 1 час назад

      Ха ...насмешил . А кого в ЕС принимать-то ? Нету больше Усраины ! НЕТУТИ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14321

      житель СПб 4 часа назад

      Ну, если строго - а только так и должно быть! - то мы уже в финальной части. Я буду рад, если еще ряд команд играть с нами откажется - глядишь, и чемпионами станем! И заранее скажу - мне плевать на тех, кто захочет здесь поехидничать! Пусть им сегодня приснятся сожженные заживо в Одессе...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      Elektronua > житель СПб 4 часа назад

      в ху.ял.ьной части сборная России и да она там Чемпион мира

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Иностранный агент > житель СПб 4 часа назад

      так давайте может просто будем сами себе кубки просто так присуждать? закажем копию кубка чемпионата мира и будет присуждать себе каждый год. глядишь к 2032 будем десятикратными чемпионами мира.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14321

      житель СПб > Иностранный агент 3 часа назад

      Судя по вашим баллам - очень хочется сейчас на наших сайтах грязи на Россию и русских полить! То есть дополнительные европейские деньги, выделенные Украине, уже начали работать?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      илья 009 > житель СПб 6 минут назад

      Ты тупой...это факт... Читай книги, все можно исправить...если не клинически дебил...тогда сложнее...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Bozigit 4 часа назад

      Так мы до финала дойдем)

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