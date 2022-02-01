Швеция вслед за Польшей отказалась играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2022

Сборная Швеция заявила об отказе играть с Россией, если она выйдет на нее в финальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022. Это реакция на спецоперацию России на Украине.

Это не отказ играть в России, а отказ именно играть со сборной России.

Ранее аналогичный отказ выразила Польша.

Матч Россия – Польша, если он состоится, будет сыгран на нейтральном поле.

ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

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