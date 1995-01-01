Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    «Химки» должны Черевченко 75 миллионов рублей («Чемпионат»)

    Игорь Черевченко получит неустойку за увольнение из «Химок».

    47-летнему специалисту полагается за досрочное расторжение контракта 75 миллионов рублей.

    У клуба пока нет таких денег, поэтому образовалась задолженность.

    • «Химки» отправили в отставку Черевченко 22 февраля.
    • На посту его сменил Сергей Юран.
    • Команда идет на последнем месте в таблице РПЛ.

    Глава «Химок», член исполкома РФС Анохин: «Польша просто испугалась с нами играть. Все боятся Россию – и даже польские футболисты»

    Юран – о сыне в заявке на игру с «Динамо»: «Все будет по-спортивному. Хочу на этом закрыть тему»

    Шварц: «Сейчас непростые дни, мне очень трудно говорить о футболе. Но я не сяду в самолет и не улечу»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:42
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +94416

      zigbert 6 часов назад

      Лучше бы дали тогда ему доработать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3728

      serppion 7 часов назад

      Команда-банкрот, идущая на последнем месте, имеет разовые невыполненные обязательства в 75 миллионов рублей? А не зажрались ли ребята?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13820

      ilichkadr > serppion 7 часов назад

      Не, не зажрались. Не зря же Юран в третий раз возглавил команду.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      pele1981 > ilichkadr 6 часов назад

      Думаешь, теперь долг дойдет до 150 лямов?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      pele1981 7 часов назад

      Только трусы долги отдают))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13820

      ilichkadr 8 часов назад

      Офигеть! Где бы себе такую работу найти, чтобы мне было должны хотя бы половину!?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      pele1981 > ilichkadr 7 часов назад

      А ты разве еще не понял где ее найти? Иди в тренеры футбольные)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13820

      ilichkadr > pele1981 7 часов назад

      Мохнатой лапы нет............

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      pele1981 > ilichkadr 6 часов назад

      Очень плохо! А я надеялся, что ты меня помощником возьмешь, когда главным тренером станешь)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94410
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68865
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru