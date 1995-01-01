«Химки» должны Черевченко 75 миллионов рублей («Чемпионат»)

Лучше бы дали тогда ему доработать.
Игорь Черевченко получит неустойку за увольнение из «Химок».
47-летнему специалисту полагается за досрочное расторжение контракта 75 миллионов рублей.
У клуба пока нет таких денег, поэтому образовалась задолженность.
- «Химки» отправили в отставку Черевченко 22 февраля.
- На посту его сменил Сергей Юран.
- Команда идет на последнем месте в таблице РПЛ.
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