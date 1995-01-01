ЕС ввел санкции против «РЖД», «Открытия» и «Ростеха». Это спонсоры «Локо», «Спартака» и «Арсенала»

Паровозам похрен. Рельсы сами строить умеем. И все остальное тоже. Гарант.
Евросоюз объявил о введении санкций в отношении ряда российских компаний.
Среди прочих под ограничения попали холдинг «РЖД», банк «Открытие» и государственная корпорация «Ростех».
- «РЖД» – владелец «Локомотива»;
- «Открытие» – партнер «Спартака»;
- «Ростех» – спонсор тульского «Арсенала».
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