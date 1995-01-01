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    ЕС ввел санкции против «РЖД», «Открытия» и «Ростеха». Это спонсоры «Локо», «Спартака» и «Арсенала»

    Евросоюз объявил о введении санкций в отношении ряда российских компаний.

    Среди прочих под ограничения попали холдинг «РЖД», банк «Открытие» и государственная корпорация «Ростех».

    • «РЖД» – владелец «Локомотива»;
    • «Открытие» – партнер «Спартака»;
    • «Ростех» – спонсор тульского «Арсенала».

    Чернов: «Спартаковские фанаты поначалу не особо были довольны моим приходом, но своей игрой я хочу доказать обратное»

    «Спартак» впервые в российской истории всухую проиграл ЦСКА оба матча сезона

    Ваноли – после поражения от ЦСКА: «Спартак» на правильном пути»

    Источник: сайт Евросоюза

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    Сегодня, 10:37
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3937

      Красногорск_Фан 7 часов назад

      Паровозам похрен. Рельсы сами строить умеем. И все остальное тоже. Гарант.

      0
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      Рейтинг: +59366

      portero 8 часов назад

      А к деткам чиновников, которые живут в ЕС, США почему нет санкций? Ведь деньги то от папаш туда идут....

      0
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      Рейтинг: +509

      Forvard47 10 часов назад

      а газпром? ЕС вы тупые? введите санкции потив Газпрома

      0
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      Рейтинг: +6529

      BarStep 11 часов назад

      «Ростех» - понятно
      «Открытие» - ну здесь никто до конца не понимает чем занимаются банки., возможно
      Но «РЖД» каким боком к этим санкциям?!

      0
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      Рейтинг: +14089

      Cleaner 11 часов назад

      Пофиг. Если что и изменится в этих клубах от санкций, так это то, что клубы немного подрежут зарплаты российским "футболистам".

      3
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      Рейтинг: +2343

      acor94 12 часов назад

      Точечно бьют по всем спонсорам клубов РПЛ, их цель - уничтожить российский футбол, вот же суки!

      2
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      Рейтинг: +665

      dragoon000320 > acor94 11 часов назад

      а как иначе? привыкай, путлеровская Россия теперь будет страной изгоем и вассалом Китая как к примеру Северная Корея...

      1
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      Рейтинг: +6529

      BarStep > dragoon000320 11 часов назад

      Наивный..

      2
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      Рейтинг: +3954

      Oldtrafford83 > acor94 11 часов назад

      Футбол РФ давно уже мёртв))

      1
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      Рейтинг: +665

      dragoon000320 > BarStep 10 часов назад

      поживем увидим...

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      Рейтинг: +150

      teodogat 12 часов назад

      Я бы еще ввел против фестиваля "Нашествие"

      2
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      Рейтинг: +14321

      житель СПб > teodogat 12 часов назад

      Лучше бы ввели санкции против "Евровидения"! Было бы полезнее для народов Европы.

      3
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      Рейтинг: +6529

      BarStep > житель СПб 11 часов назад

      Ха!
      А вообще-то нужно посмотреть кто там спонсор))

      Газпром, Ростех, ВТБ, ВЭБ, Открытие., или всё же Аэрофлот??

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