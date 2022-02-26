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  • Шварц: «Сейчас непростые дни, мне очень трудно говорить о футболе. Но я не сяду в самолет и не улечу»

Шварц: «Сейчас непростые дни, мне очень трудно говорить о футболе. Но я не сяду в самолет и не улечу»

26 февраля 2022, 16:29
13

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц выступил после матча 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:0). Его команда поднялась на первое место.

– Сейчас непростые дни, тяжело концентрироваться только на футболе. Мне очень непросто говорить о футболе. Команда себя проявила в матче с «Химками», я горжусь и люблю каждого игрока. Все они проделали блестящую работу.

Я не тот человек, который сядет в самолeт и улетит.

– Не играл Иван Ордец

– Да, сложно загадывать, что будет завтра. Я абсолютно понимаю как Ордеца, так и Андрея Воронина.

  • Это был 1-й матч «Динамо» в весенней части сезона.
  • Шварц работает в «Динамо» с 2020 года.
  • 1 марта москвичи сыграют в Кубке России против «Нижнего Новгорода».

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Источник: телеграм-канал Александра Боярского
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Химки Шварц Сандро
Комментарии (13)
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111Hunter111
1645883773
Профессионал!!!
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Parham
1645883855
БРАВООО!!!
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raritet
1645885188
А нам то как было не просто все последние годы. Чего только не придумывали: царапание пробирок, лишение возможности выступать под флагом России, блокировка газопровода, бесконечные санкции... Дотыкались палкой в медвежью берлогу.
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orlovcar
1645885659
красавчеГ. Профессионал с большой буквы. Просто БРАВО!!!
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portero
1645886817
Вышли на первое место, полет нормальный.... А про войну, надеюсь успокоятся за пару недель и пойдет всё на спад.....
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balam
1645889119
достойный человек
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житель СПб
1645891705
Мне этот мужик все больше нравится! (Не из-за его слов, а по его сути человеческой). Очень повезло Динамо с тренером! Был бы такой у Зенита - мы бы в Европе добились много большего...
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Мортус
1645893056
Молодец!
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mihail200606
1645901753
Тебе то что тяжёлого.
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Hektor 84
1646248085
Сандро мужик!
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