Шварц: «Сейчас непростые дни, мне очень трудно говорить о футболе. Но я не сяду в самолет и не улечу»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц выступил после матча 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:0). Его команда поднялась на первое место.

– Сейчас непростые дни, тяжело концентрироваться только на футболе. Мне очень непросто говорить о футболе. Команда себя проявила в матче с «Химками», я горжусь и люблю каждого игрока. Все они проделали блестящую работу.

Я не тот человек, который сядет в самолeт и улетит.

– Не играл Иван Ордец…

– Да, сложно загадывать, что будет завтра. Я абсолютно понимаю как Ордеца, так и Андрея Воронина.

Это был 1-й матч «Динамо» в весенней части сезона.

Шварц работает в «Динамо» с 2020 года.

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