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    Шварц: «Сейчас непростые дни, мне очень трудно говорить о футболе. Но я не сяду в самолет и не улечу»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц выступил после матча 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:0). Его команда поднялась на первое место.

    – Сейчас непростые дни, тяжело концентрироваться только на футболе. Мне очень непросто говорить о футболе. Команда себя проявила в матче с «Химками», я горжусь и люблю каждого игрока. Все они проделали блестящую работу.

    Я не тот человек, который сядет в самолeт и улетит.

    – Не играл Иван Ордец

    – Да, сложно загадывать, что будет завтра. Я абсолютно понимаю как Ордеца, так и Андрея Воронина.

    • Это был 1-й матч «Динамо» в весенней части сезона.
    • Шварц работает в «Динамо» с 2020 года.
    • 1 марта москвичи сыграют в Кубке России против «Нижнего Новгорода».

    Петербуржец Бобровский назначен на матч «Спартак» – «Кубань», Иванов рассудит ЦСКА и «Сочи»

    Юран – о сыне в заявке на игру с «Динамо»: «Все будет по-спортивному. Хочу на этом закрыть тему»

    РПЛ. «Динамо» разгромило «Химки» в матче с тремя удалениями и вышло на первое место

    Источник: телеграм-канал Александра Боярского

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии17
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      Рейтинг: +7372

      mihail200606 1 час назад

      Тебе то что тяжёлого.

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      Рейтинг: +213

      Мортус 3 часа назад

      Молодец!

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      Рейтинг: +14321

      житель СПб 4 часа назад

      Мне этот мужик все больше нравится! (Не из-за его слов, а по его сути человеческой). Очень повезло Динамо с тренером! Был бы такой у Зенита - мы бы в Европе добились много большего...

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      Рейтинг: +4403

      neim 4 часа назад

      Сандро, а ты не стесняйся, садись в самолёт, или в отпуске в поезд и поезжай сначала в Крым, а потом и в (на) Украину, посмотри своими глазами, что происходит, сравни с тем, о чем "свистят" твои земляки по гейропе, может там ещё и парочку игроков для Динамо прихватишь. Там сейчас много свободных футболистов будет.

      0
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      Рейтинг: +8896

      САДЫЧОК > neim 4 часа назад

      Кретин , пиши о футболе !

      1
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      Рейтинг: +4403

      neim > САДЫЧОК 3 часа назад

      Как можно писать о футболе, когда бандеровцы окупировали "Бомбардир" , а дебилы советы раздают ?

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      Рейтинг: +1225

      balam 4 часа назад

      достойный человек

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      Рейтинг: +1856

      DMитрий 5 часов назад

      Главное не сать далее. Российское гражданство если что получишь. А вдруг и до нашенской сборной доработаешь. Особняк на озере со всеми примочками.

      0
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      Рейтинг: +59366

      portero 5 часов назад

      Вышли на первое место, полет нормальный....
      А про войну, надеюсь успокоятся за пару недель и пойдет всё на спад.....

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      Рейтинг: +26462

      Боцман59rus 5 часов назад

      _ Сандро, епт, вас самих хохлы не ******, вместе с пшеками?

      1
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      Рейтинг: +7808

      FanatSerj 5 часов назад

      А заметьте как "чище" стало на футбольном сайте, когда интернет-воины ушли на свои рубежи.

      0
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      Рейтинг: +341

      orlovcar 5 часов назад

      красавчеГ. Профессионал с большой буквы. Просто БРАВО!!!

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