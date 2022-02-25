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    Деньги, выделенные на финал ЛЧ в Петербурге, направят на развитие детского футбола

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, куда перенаправят деньги, предусмотренные в бюджете на проведение финала Лиги чемпионов-2021/22.

    «Мне очень жаль, что коллеги из Союза европейских футбольных ассоциаций приняли такое решение.

    Сегодня Петербург – один из знаковых центров проведения крупных международных мероприятий, у нас есть все необходимые ресурсы и инфраструктура.

    И это хорошо известно нашим иностранным коллегам, поэтому очевидно, что такое решение политически ангажировано. Хотя неоднократно заявлялось, что спорт вне политики и должен объединять, а не разобщать.

    Также хочу сказать, что те средства, которые мы планировали потратить на подготовку и проведение финального матча Лиги Чемпионов, будут направлены на развитие детских спортивных школ», – написал Пиотровский в своем телеграм-канале.

    • Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Матч состоится 28 мая.

    Нагельсман: «Хорошо, что УЕФА быстро перенес финал Лиги чемпионов из России»

    УЕФА планирует отказаться от спонсорства «Газпрома». Оно приносит 40 миллионов в год (The Guardian)

    Ротенберг – о переносе финала ЛЧ: «Неправильное решение! Спорт никогда не был политическим явлением»

    Источник: телеграм-канал Бориса Пиотровского

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    25.02.2022 13:52
    Комментарии15
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      Рейтинг: +672

      O-kolesov 5 часов назад

      Очередная отмазка, хоть бы детьми не прикрывались, ублюдки.

      0
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      Рейтинг: +14265

      житель СПб 8 часов назад

      А вот это замечательно! И лучше ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +10986

      BRO_football 8 часов назад

      В карман чиновников их направят.

      1
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      Рейтинг: +21245

      JTherry 11 часов назад

      вице-губернатору лучше машины для уборки снега купить - срамота же, Питер в каток зимой превратили, а на остатки - лазеры для срезания сосуль...) и не болтать про "развитие детских спортивных школ", больше по карманам чиновников осядет, чем на развитие пойдет...((

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      Рейтинг: +4655

      FENIX-SL 11 часов назад

      ну мячей 10 от Demix закупят конечно
      по скидке в Декатлоне
      а остальное на развитие своих владений

      2
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      Рейтинг: +6239

      sochi-2013 11 часов назад

      Еще бы спонсорские, на иностранные команды, вернуть в страну, в каждой деревне и районе города стадионы можно бы построить.
      Тут деньги уже по карманам рассовали и сокрушаются, что их(карманы) пустыми остались.
      Альтруисты из разряда; я взяток не беру....
      Не потому что честный, а потому что не дают.

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      Рейтинг: +13440

      Skull_Boy 12 часов назад

      Т.е. по карманам

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      Рейтинг: +9716

      Alekxei Z. 12 часов назад

      Конечно это политическое решение, а как иначе если страна Агрессор ?
      Не надо включать " Дурака", Россия объявила Украине войну.

      3
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      Рейтинг: +903

      mama1991 12 часов назад

      международное право уже давно туалетная бумага... сегодня и всегда уважали только силу. Поэтому армия и флот, наши лучшие друзья!

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      Рейтинг: +32437

      zra78 13 часов назад

      Ну- ну...мы поверили

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