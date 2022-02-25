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  • Деньги, выделенные на финал ЛЧ в Петербурге, направят на развитие детского футбола

Деньги, выделенные на финал ЛЧ в Петербурге, направят на развитие детского футбола

25 февраля 2022, 13:52
12

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, куда перенаправят деньги, предусмотренные в бюджете на проведение финала Лиги чемпионов-2021/22.

«Мне очень жаль, что коллеги из Союза европейских футбольных ассоциаций приняли такое решение.

Сегодня Петербург – один из знаковых центров проведения крупных международных мероприятий, у нас есть все необходимые ресурсы и инфраструктура.

И это хорошо известно нашим иностранным коллегам, поэтому очевидно, что такое решение политически ангажировано. Хотя неоднократно заявлялось, что спорт вне политики и должен объединять, а не разобщать.

Также хочу сказать, что те средства, которые мы планировали потратить на подготовку и проведение финального матча Лиги Чемпионов, будут направлены на развитие детских спортивных школ», – написал Пиотровский в своем телеграм-канале.

  • Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
  • Матч состоится 28 мая.

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Источник: телеграм-канал Бориса Пиотровского
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов
Комментарии (12)
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"supermax"
1645787278
ага...опять распилы попрут
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Fusballer
1645787774
На развитие детского футбола среди детей чиновников.
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zra78
1645789800
Ну- ну...мы поверили
Ответить
Skull_Boy
1645792575
Т.е. по карманам
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sochi-2013
1645793848
Еще бы спонсорские, на иностранные команды, вернуть в страну, в каждой деревне и районе города стадионы можно бы построить. Тут деньги уже по карманам рассовали и сокрушаются, что их(карманы) пустыми остались. Альтруисты из разряда; я взяток не беру.... Не потому что честный, а потому что не дают.
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JTherry
1645796504
вице-губернатору лучше машины для уборки снега купить - срамота же, Питер в каток зимой превратили, а на остатки - лазеры для срезания сосуль...) и не болтать про "развитие детских спортивных школ", больше по карманам чиновников осядет, чем на развитие пойдет...((
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BRO_football
1645806297
В карман чиновников их направят.
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житель СПб
1645806651
А вот это замечательно! И лучше ЛЧ.
Ответить
O-kolesov
1645818061
Очередная отмазка, хоть бы детьми не прикрывались, ублюдки.
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Vitaga
1645865774
с трудом верится что при нынешнем руководстве будет так. стадион в Питере пример-сколько там реально дошло
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