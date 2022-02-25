Деньги, выделенные на финал ЛЧ в Петербурге, направят на развитие детского футбола

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, куда перенаправят деньги, предусмотренные в бюджете на проведение финала Лиги чемпионов-2021/22.

«Мне очень жаль, что коллеги из Союза европейских футбольных ассоциаций приняли такое решение.

Сегодня Петербург – один из знаковых центров проведения крупных международных мероприятий, у нас есть все необходимые ресурсы и инфраструктура.

И это хорошо известно нашим иностранным коллегам, поэтому очевидно, что такое решение политически ангажировано. Хотя неоднократно заявлялось, что спорт вне политики и должен объединять, а не разобщать.

Также хочу сказать, что те средства, которые мы планировали потратить на подготовку и проведение финального матча Лиги Чемпионов, будут направлены на развитие детских спортивных школ», – написал Пиотровский в своем телеграм-канале.