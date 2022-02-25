Семак – о дебюте Одоевского в ЛЕ: «Хорошо действовал и спокойно играл ногами»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте вратаря Даниила Одоевского в Лиге Европы.
— Как оцените игру Одоевского?
— Хорошо, за исключением небольшой помарочки с выходом после стандарта в первом тайме. В остальном действовал хорошо и спокойно играл ногами. Я думаю, он достаточно хорошо сыграл.
- Одоевский – воспитанник «Зенита».
- Он самый молодой вратарь в истории клуба, сыгравший в еврокубковом матче (19 лет и 33 дня).
- Это его 2-я встреча за основную команду.
Источник: сайт «Зенита»