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    Семак – о дебюте Одоевского в ЛЕ: «Хорошо действовал и спокойно играл ногами»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте вратаря Даниила Одоевского в Лиге Европы.

    — Как оцените игру Одоевского?

    — Хорошо, за исключением небольшой помарочки с выходом после стандарта в первом тайме. В остальном действовал хорошо и спокойно играл ногами. Я думаю, он достаточно хорошо сыграл.

    • Одоевский – воспитанник «Зенита».
    • Он самый молодой вратарь в истории клуба, сыгравший в еврокубковом матче (19 лет и 33 дня).
    • Это его 2-я встреча за основную команду.

    Одоевский – о дебюте в Лиге Европы: «Пойдет. Приятно, что отыграл на ноль с «Бетисом»

    Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках

    Семак: «Еще не решил, что сыграет в воротах с «Бетисом». За Одоевского – полноценная подготовка, за Кержакова – опыт»

    Источник: сайт «Зенита»

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    25.02.2022 11:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14071

      Cleaner 15 часов назад

      На выходах Одоевский не умеет играть. От слова СОВСЕМ.

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