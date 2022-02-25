Семак – о дебюте Одоевского в ЛЕ: «Хорошо действовал и спокойно играл ногами»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте вратаря Даниила Одоевского в Лиге Европы.

— Как оцените игру Одоевского?

— Хорошо, за исключением небольшой помарочки с выходом после стандарта в первом тайме. В остальном действовал хорошо и спокойно играл ногами. Я думаю, он достаточно хорошо сыграл.