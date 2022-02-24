Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках

Нервничал парнишка, но на ноль результат.
Хотелось бы чтоб его Семак наигрывал....
Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский установил клубный рекорд.
Он стал самым молодым вратарем в истории петербургской команды в еврокубковом матче.
Одоевский вышел на ответную игру 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» в возрасте 19 лет и 33 дней.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Одоевский – воспитанник «Зенита».
- Это его 2-я встреча за основную команду.
Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»
Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте
Первый тайм матча «Бетис» – «Зенит» завершился нулевой ничьей