Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках

Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский установил клубный рекорд.

Он стал самым молодым вратарем в истории петербургской команды в еврокубковом матче.

Одоевский вышел на ответную игру 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» в возрасте 19 лет и 33 дней.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Одоевский – воспитанник «Зенита».

Это его 2-я встреча за основную команду.

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