Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках

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    Источник: Opta

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    24.02.2022 23:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +59332

      portero 2 часа назад

      Нервничал парнишка, но на ноль результат.
      Хотелось бы чтоб его Семак наигрывал....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +894

      вальтер79 2 часа назад

      молодец парень отыграл достойно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4649

      FENIX-SL 3 часа назад

      ого
      российский клуб дает играть молодым!
      хотя бы за это респект

      0
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      Рейтинг: +4533

      _Marqella_ 3 часа назад

      Нервничает паренёк

      0
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      ...
      Рейтинг: +2579

      Freyk > _Marqella_ 3 часа назад

      Нервничает-не нервничает, а на ноль отыграл.

      1
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      Рейтинг: +97

      RusUltras > Freyk 3 часа назад

      С 0 ударов в створ. Почему бы и нет?

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