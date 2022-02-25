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Лига Европы. «Рейнджерс» выбил дортмундскую «Боруссию»

25 февраля 2022, 01:03
3

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Рейнджерс» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью со счетом 2:2.

У шотландцев дубль оформил Джеймс Тавернье, у немцев забивали Джуд Беллингем и Дониелл Мален.

По сумме двух встреч в следующий раунд вышел «Рейнджерс», победивший в первой игре (4:2).

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Рейнджерс (Шотландия) – Боруссия (Германия) – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Тавернье, 22 (с пенальти); 1:1 – Беллингем, 31; 1:2 – Мален, 42; 2:2 – Тавернье, 57.

Первый матч – 4:2.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы

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Комментарии (3)
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Пешеход710
1645741218
ннн
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Пешеход710
1645741329
Вы сами вырастили это чудовище, потакая ему своей политкорректностью, а он вас лупил по беспределу. Теперь у вас не будет ни футбола, ни нормальной жизни, ни страны!
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zigbert
1645791724
Боруссия считалась фаворитом в этом противостоянии но шотландцы оказались крепким орешком. Плохо еще и то что у немцев не было Холанда.
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