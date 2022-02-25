Лига Европы. «Рейнджерс» выбил дортмундскую «Боруссию»

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Рейнджерс» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью со счетом 2:2.

У шотландцев дубль оформил Джеймс Тавернье, у немцев забивали Джуд Беллингем и Дониелл Мален.

По сумме двух встреч в следующий раунд вышел «Рейнджерс», победивший в первой игре (4:2).

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Рейнджерс (Шотландия) – Боруссия (Германия) – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Тавернье, 22 (с пенальти); 1:1 – Беллингем, 31; 1:2 – Мален, 42; 2:2 – Тавернье, 57.

Первый матч – 4:2.

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