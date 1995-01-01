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    Лига Европы. «Рейнджерс» выбил дортмундскую «Боруссию»

    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Рейнджерс» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью со счетом 2:2.

    У шотландцев дубль оформил Джеймс Тавернье, у немцев забивали Джуд Беллингем и Дониелл Мален.

    По сумме двух встреч в следующий раунд вышел «Рейнджерс», победивший в первой игре (4:2).

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

    Рейнджерс (Шотландия) – Боруссия (Германия) – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Тавернье, 22 (с пенальти); 1:1 – Беллингем, 31; 1:2 – Мален, 42; 2:2 – Тавернье, 57.

    Первый матч – 4:2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 01:03
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Пешеход710 2 часа назад

      Вы сами вырастили это чудовище, потакая ему своей политкорректностью, а он вас лупил по беспределу. Теперь у вас не будет ни футбола, ни нормальной жизни, ни страны!

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      Рейтинг: +10

      Пешеход710 2 часа назад

      ннн

      0
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