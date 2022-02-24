Лига Европы. «Севилья», «РБ Лейпциг», «Аталанта» и «Порту» вышли в 1/8 финала

Завершились четыре ответных матча 1/16 финала Лиги Европы.
«Севилья» уступила загребскому «Динамо», но по сумме двух встреч прошла дальше.
«РБ Лейпциг» после домашней ничьей (2:2) на выезде обыграл «Реал Сосьедад».
«Аталанта» в гостях разгромила «Аталанту» и вышла в 1/8 финала.
«Порту» упустил победу над «Лацио», но пробился в следующий раунд турнира.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи
Динамо (Хорватия) – Севилья (Испания) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Оршич, 65 (с пенальти).
Удаление: нет – Делэни, 90+1.
Первый матч – 1:3.
Реал Сосьедад (Испания) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Орбан, 39; 0:2 – Силва, 59; 1:2 – Субименди, 67; 1:3 – Форсберг, 89 (с пенальти).
Первый матч – 2:2.
Олимпиакос (Греция) – Аталанта (Италия) – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Меле, 40; 0:2 – Малиновский, 67; 0:3 – Малиновский, 69.
Первый матч – 1:2
Лацио (Италия) – Порту (Португалия) – 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Иммобиле, 19; 1:1 – Тареми, 31 (с пенальти); 1:2 – Урибе, 68; 2:2 – Катальди, 90+5.
Первый матч – 1:2.