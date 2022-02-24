Лига Европы. «Севилья», «РБ Лейпциг», «Аталанта» и «Порту» вышли в 1/8 финала

Завершились четыре ответных матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Севилья» уступила загребскому «Динамо», но по сумме двух встреч прошла дальше.

«РБ Лейпциг» после домашней ничьей (2:2) на выезде обыграл «Реал Сосьедад».

«Аталанта» в гостях разгромила «Аталанту» и вышла в 1/8 финала.

«Порту» упустил победу над «Лацио», но пробился в следующий раунд турнира.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

Динамо (Хорватия) – Севилья (Испания) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Оршич, 65 (с пенальти).

Удаление: нет – Делэни, 90+1.

Первый матч – 1:3.

Реал Сосьедад (Испания) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Орбан, 39; 0:2 – Силва, 59; 1:2 – Субименди, 67; 1:3 – Форсберг, 89 (с пенальти).

Первый матч – 2:2.

Олимпиакос (Греция) – Аталанта (Италия) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Меле, 40; 0:2 – Малиновский, 67; 0:3 – Малиновский, 69.

Первый матч – 1:2

Лацио (Италия) – Порту (Португалия) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Иммобиле, 19; 1:1 – Тареми, 31 (с пенальти); 1:2 – Урибе, 68; 2:2 – Катальди, 90+5.

Первый матч – 1:2.

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