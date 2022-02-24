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    Адамов: «Хотел всех успокоить, но соперник что-то сказал – и у меня голова «поехала». Тоже начал махаться»

    Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал о потасовке между игроками «Ахмата» и «Арсенала» в матче молодeжного первенства в 2019 году.

    — Резонансный случай из матча молодeжки «Ахмата» – драка с игроками тульского «Арсенала» в октябре 2019-го. Что тогда произошло?

    — Нашего игрока свалили в центре поля. Соперник сказал: «Вставай, хватит симулировать». Наш игрок встал, что-то ему ответил – и пошло-поехало. Футболист «Арсенала» произнeс какие-то оскорбительные слова, а потом в новостях всe как обычно на нас повесили. Говорили, это мы виноваты.

    — Южные футболисты – очень эмоциональные, легко заводятся. Так?

    — Да, но тут прозвучало оскорбление со стороны соперника. Они первые начали. Хотя после игры всe нормально было, дали друг другу по рукам.

    — Вы как капитан молодeжки «Ахмата» что делали, когда разгорался конфликт?

    — Я подошeл разнимать игроков, хотел успокоить всех. И в этот момент меня сзади толкнули. Я был на эмоциях, завeлся. Соперник сказал мне что-то неприятное – и у меня голова «поехала». Тоже начал махаться.

    • «Зенит» купил защитника за 5 миллионов евро.
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    Источник: «Чемпионат»

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    24.02.2022 18:44
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