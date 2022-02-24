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    РПЛ опубликовала заявление о проведении матчей 19-го тура

    Пресс-служба РПЛ дала официальный комментарий по поводу возможного переноса игр 19-го тура.

    «В настоящее время Российский футбольный союз и российская Премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

    Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», – говорится в пресс-релизе.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.02.2022 11:04
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10365

      ivany4 15 часов назад

      Аэропорты откроются ориентировочно 2-7 марта.
      Придется подождать неделю другую.

      0
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      Рейтинг: +873

      OOOVVV. 16 часов назад

      Ни чего страшного, переживём и эту напость, удачи нам.

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    • ...
      Рейтинг: +16057

      Garrincha58 16 часов назад

      доигрались блин политики всё им игры в войнушку

      2
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      Рейтинг: +6591

      mamba9090909 > Garrincha58 16 часов назад

      Игры в войнушку?!!! В этих "играх" гибнут дети, женщины, старики. 8 лет играются. Пора заканчивать.

      5
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      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata > mamba9090909 16 часов назад

      А не думаешь , что это только начало ? ((( И что 8 лет были только цветочки и настоящая трагедия только начинается ? (((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6591

      mamba9090909 > Persona_non_Grata 15 часов назад

      Нет, не думаю.

      3
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      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata > mamba9090909 15 часов назад

      Понятно - не умеешь (((

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      Рейтинг: +10365

      ivany4 > Persona_non_Grata 15 часов назад

      Осторожность нужна при разминировании.
      Но когда мина на поверхности, то лучше ее уничтожить, чем всю жизнь ходить вокруг нее.

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      Рейтинг: +6215

      Semenycch 17 часов назад

      Нужно перенести на неделю.

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      Рейтинг: +6591

      mamba9090909 17 часов назад

      А автобусом доехать за падло?

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      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky > mamba9090909 16 часов назад

      И на поезде могли бы прокатиться.Не такие уж пупы Земли,не мировые звезды спорта.

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