РПЛ опубликовала заявление о проведении матчей 19-го тура

Аэропорты откроются ориентировочно 2-7 марта.
Придется подождать неделю другую.
Пресс-служба РПЛ дала официальный комментарий по поводу возможного переноса игр 19-го тура.
«В настоящее время Российский футбольный союз и российская Премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», – говорится в пресс-релизе.
- Сообщалось, что РПЛ может перенести матчи «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив».
- Причина – закрытие аэропортов из-за военной операции на Украине.
- Обе игры запланированы на 27 февраля.
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