РПЛ опубликовала заявление о проведении матчей 19-го тура

Пресс-служба РПЛ дала официальный комментарий по поводу возможного переноса игр 19-го тура.

«В настоящее время Российский футбольный союз и российская Премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», – говорится в пресс-релизе.

Сообщалось, что РПЛ может перенести матчи «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив».

Обе игры запланированы на 27 февраля.

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