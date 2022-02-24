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РПЛ опубликовала заявление о проведении матчей 19-го тура

24 февраля 2022, 11:04
9

Пресс-служба РПЛ дала официальный комментарий по поводу возможного переноса игр 19-го тура.

«В настоящее время Российский футбольный союз и российская Премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», – говорится в пресс-релизе.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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mamba9090909
1645689932
А автобусом доехать за падло?
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Garrincha58
1645690596
доигрались блин политики всё им игры в войнушку
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OOOVVV.
1645693516
Ни чего страшного, переживём и эту напость, удачи нам.
Ответить
ivany4
1645695533
Аэропорты откроются ориентировочно 2-7 марта. Придется подождать неделю другую.
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