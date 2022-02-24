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    Матчи «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив» могут перенести из-за военной операции на Украине

    Журналист Сергей Егоров допустил, что два матча 19-го тура РПЛ могут не состояться в определенные даты.

    Причина – закрытие аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре из-за военной операции на Украине.

    «Росавиация сообщает о том, что «в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 03.45 часов полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены.

    Ограничение действует до 03:45 часов 2 марта. Временно приостановлена работа аэропортов Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Симферополь».

    Это значит, что подвисают матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» (27 февраля) и «Краснодар» – «Локо» (тоже 27 февраля).

    И «Ростов», и «Краснодар» вернулись со сборов в свои города. «Крыльям» и «Локо» по воздуху не добраться, как не улететь и «Ростову» с «Краснодаром» в случае переноса в другие города.

    И если переносить куда-то, то ехать только наземным транспортом. Поездом и Самара, и «Локо» будут добираться около суток. Но даже этот вариант выглядит сейчас малореальным.

    Переносить игры по времени есть куда – можно сыграть в даты еврокубков 8-10 марта, можно в апреле в даты еврокубков. Вопрос только в том, не будет ли вообще перенесен первый весенний тур«, – написал Егоров в своем телеграм-канале.

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    РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    24.02.2022 09:26
    Комментарии10
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      Рейтинг: +59332

      portero 18 часов назад

      печально.....

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      Рейтинг: +6215

      Semenycch 18 часов назад

      Мирный, терпеливый, добрый Мишка после 8 лет долготерпения поднял в воздух свою гигантскую лапу и ... весь мир содрогнулся!
      Сегодня я особенно горд тому, что я Русский! Хочу повторить слова гения Суворова - Я – русский, какой восторг!

      2
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      Рейтинг: +43

      Теркчанин > Semenycch 17 часов назад

      И на что же этот мишка обиделся? К тому же этот огромный мишка в данное время просто щенок перед китаезским панду.

      0
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      Рейтинг: +6215

      Semenycch > Теркчанин 17 часов назад

      Этот Мишка не имеет себе равных, дружественный Китайский дракон намного меньше и пасется рядом.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6591

      mamba9090909 > Semenycch 16 часов назад

      Вспомнились слова Железной леди (М.Тетчер) - Если плюнуть в Россию, она утрётся. Если Россия плюнет, весь Мир захлебнётся.

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      Рейтинг: +43

      Теркчанин > Semenycch 13 часов назад

      Оно и видно,по продаже почти бесплатно э/э Китаю,по вывозу леса туда же,по передаче территорий и прочее,прочее.И это всё за поддержку на международном уровне.

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      Рейтинг: +6215

      Semenycch > Теркчанин 13 часов назад

      Чушь несешь! Поставки леса в Китай практически остановлены. А за газ и нефть Китай платит на рыночным ценам, сейчас газ для Китая стоит около 400$ за 1000 кб.

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      Рейтинг: +43

      Теркчанин > Semenycch 12 часов назад

      Ну не знаю,мне как-то всё равно,но об этом пишут дальневосточники,что якобы э/э в России по 6 рублей,а китайцу продают за 2 рубля,кстати,я тоже плачу 5 рублей

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      Рейтинг: +43

      Теркчанин > Semenycch 12 часов назад

      набери "Передача Китаю Российских территорий",очень много интересного найдёшь,когда то их лазером сожгли,а теперь за просто так отдают.

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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 > Теркчанин 12 часов назад

      Такие видео ничем не подтвержденные легко монтируются.

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