Матчи «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив» могут перенести из-за военной операции на Украине

Журналист Сергей Егоров допустил, что два матча 19-го тура РПЛ могут не состояться в определенные даты.

Причина – закрытие аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре из-за военной операции на Украине.

«Росавиация сообщает о том, что «в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 03.45 часов полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены.

Ограничение действует до 03:45 часов 2 марта. Временно приостановлена работа аэропортов Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Симферополь».

Это значит, что подвисают матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» (27 февраля) и «Краснодар» – «Локо» (тоже 27 февраля).

И «Ростов», и «Краснодар» вернулись со сборов в свои города. «Крыльям» и «Локо» по воздуху не добраться, как не улететь и «Ростову» с «Краснодаром» в случае переноса в другие города.

И если переносить куда-то, то ехать только наземным транспортом. Поездом и Самара, и «Локо» будут добираться около суток. Но даже этот вариант выглядит сейчас малореальным.

Переносить игры по времени есть куда – можно сыграть в даты еврокубков 8-10 марта, можно в апреле в даты еврокубков. Вопрос только в том, не будет ли вообще перенесен первый весенний тур«, – написал Егоров в своем телеграм-канале.

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