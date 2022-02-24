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    Юран – о возвращении в «Химки»: «Решение далось мне очень тяжело»

    Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал свое возвращение в подмосковный клуб.

    – Как прошло ваше знакомство с командой? В каком состоянии вы ее нашли?

    – Уже провел одну тренировку. С некоторыми ребятами я ранее работал в «Химках» — так что с ними знакомится не пришлось. В целом, считаю, с парнями устанавливается хороший контакт.

    Есть понимание, в каком состоянии команда находится. Считаю, игроки проделали на сборе большую работу в физическом плане. Осталось несколько тренировок, и через три дня уже матч с «Динамо».

    Да, времени, конечно, мало. Но ничего страшного. Уверен, все получится. Идет нормальный рабочий процесс.

    — Как быстро вы приняли решение покинуть «СКА-Хабаровск» и возглавить «Химки»?

    — Такой вариант возник довольно неожиданно. Признаюсь, что решение далось мне очень тяжело. Я уже прикипел к команде в Хабаровске, которую создавал. Она уже была мне как ребенок.

    Так что, правда, было непросто решиться на такой шаг. Да, «Химки» – это РПЛ, Подмосковье, семья рядом. И тем не менее я колебался. Наверное, впервые в своей карьере вот так переживал.

    – Что все-таки перевесило?

    – Спортивная составляющая. РПЛ. И сложная задача, которая стоит пред «Химками», – остаться в элитном дивизионе. В 2007 году мне это удалось. Теперь нужно повторить. Тогда, правда, у нас было чуть больше игр. Но ничего — справимся.

    В общем, с болью в сердце покидал Хабаровск, однако четко понимал, на что я иду. Хочу поблагодарить всех причастных к «СКА-Хабаровску». Мы все были одной командой!

    Спасибо болельщикам, которые здорово нас всегда поддерживали, руководству клуба. Особая благодарность губернатору Хабаровского края Михаилу Владимировичу Дегтяреву, от которого я чувствовал поддержку во всех вопросах.

    Было непросто написать ему и сообщить, что я все-таки ухожу. Он создал нам все условия! Когда вчера прощался с игроками, было сложно подобрать слова.

    • Юран сменил в «Химках» Игоря Черевченко.
    • Команда набрала 14 очков в 18 турах РПЛ и отстает от зоны переходных матчей на 4 балла.

    Юран: «С удовольствием поработал бы с Кокориным»

    Черевченко – о назначении Юрана в «Химки»: «Команда готова, пусть прикладывает мастерство»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2022 09:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      Баблом помахали! Вот этот клоун Бран отмазывается что когда его пнули тогда работали другие люди в Химках. Что за бред теже все и остались.

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      Рейтинг: +1059

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 18 часов назад

      Опять пришел разваливать Химки?

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