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  • Юран – о возвращении в «Химки»: «Решение далось мне очень тяжело»

Юран – о возвращении в «Химки»: «Решение далось мне очень тяжело»

24 февраля 2022, 09:57
1

Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал свое возвращение в подмосковный клуб.

– Как прошло ваше знакомство с командой? В каком состоянии вы ее нашли?

– Уже провел одну тренировку. С некоторыми ребятами я ранее работал в «Химках» — так что с ними знакомится не пришлось. В целом, считаю, с парнями устанавливается хороший контакт.

Есть понимание, в каком состоянии команда находится. Считаю, игроки проделали на сборе большую работу в физическом плане. Осталось несколько тренировок, и через три дня уже матч с «Динамо».

Да, времени, конечно, мало. Но ничего страшного. Уверен, все получится. Идет нормальный рабочий процесс.

— Как быстро вы приняли решение покинуть «СКА-Хабаровск» и возглавить «Химки»?

— Такой вариант возник довольно неожиданно. Признаюсь, что решение далось мне очень тяжело. Я уже прикипел к команде в Хабаровске, которую создавал. Она уже была мне как ребенок.

Так что, правда, было непросто решиться на такой шаг. Да, «Химки» – это РПЛ, Подмосковье, семья рядом. И тем не менее я колебался. Наверное, впервые в своей карьере вот так переживал.

– Что все-таки перевесило?

– Спортивная составляющая. РПЛ. И сложная задача, которая стоит пред «Химками», – остаться в элитном дивизионе. В 2007 году мне это удалось. Теперь нужно повторить. Тогда, правда, у нас было чуть больше игр. Но ничего — справимся.

В общем, с болью в сердце покидал Хабаровск, однако четко понимал, на что я иду. Хочу поблагодарить всех причастных к «СКА-Хабаровску». Мы все были одной командой!

Спасибо болельщикам, которые здорово нас всегда поддерживали, руководству клуба. Особая благодарность губернатору Хабаровского края Михаилу Владимировичу Дегтяреву, от которого я чувствовал поддержку во всех вопросах.

Было непросто написать ему и сообщить, что я все-таки ухожу. Он создал нам все условия! Когда вчера прощался с игроками, было сложно подобрать слова.

  • Юран сменил в «Химках» Игоря Черевченко.
  • Команда набрала 14 очков в 18 турах РПЛ и отстает от зоны переходных матчей на 4 балла.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (1)
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Hektor 84
1645707867
Баблом помахали! Вот этот клоун Бран отмазывается что когда его пнули тогда работали другие люди в Химках. Что за бред теже все и остались.
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