Медина: «Очень доволен сборами ЦСКА. Команда полностью готова к игре со «Спартаком»

Новичок ЦСКА Хесус Медина подвел итоги зимних сборов команды.
«Для меня абсолютно все было в новинку, и в целом я очень доволен тем, как прошли сборы. Новый тренер, новые партнеры по команде, новые места – это было настоящее приключение!
С первого дня я ощущал комфорт и уверенность в своих силах. Мы отдали много сил работе и теперь концентрируемся на дерби.
Считаю, что команда набрала хорошую форму к официальным матчам и полностью готова к игре со «Спартаком», – сказал парагваец.
- Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
- Он заключил с клубом контракт до 2025 года.
- Московское дерби состоится 26 февраля на «Открытие Банк Арене».
Источник: сайт ЦСКА