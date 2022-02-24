Медина: «Очень доволен сборами ЦСКА. Команда полностью готова к игре со «Спартаком»

Новичок ЦСКА Хесус Медина подвел итоги зимних сборов команды.

«Для меня абсолютно все было в новинку, и в целом я очень доволен тем, как прошли сборы. Новый тренер, новые партнеры по команде, новые места – это было настоящее приключение!

С первого дня я ощущал комфорт и уверенность в своих силах. Мы отдали много сил работе и теперь концентрируемся на дерби.

Считаю, что команда набрала хорошую форму к официальным матчам и полностью готова к игре со «Спартаком», – сказал парагваец.