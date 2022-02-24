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    Медина: «Очень доволен сборами ЦСКА. Команда полностью готова к игре со «Спартаком»

    Новичок ЦСКА Хесус Медина подвел итоги зимних сборов команды.

    «Для меня абсолютно все было в новинку, и в целом я очень доволен тем, как прошли сборы. Новый тренер, новые партнеры по команде, новые места – это было настоящее приключение!

    С первого дня я ощущал комфорт и уверенность в своих силах. Мы отдали много сил работе и теперь концентрируемся на дерби.

    Считаю, что команда набрала хорошую форму к официальным матчам и полностью готова к игре со «Спартаком», – сказал парагваец.

    • Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
    • Он заключил с клубом контракт до 2025 года.
    • Московское дерби состоится 26 февраля на «Открытие Банк Арене».

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    Источник: сайт ЦСКА

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    24.02.2022 08:16
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