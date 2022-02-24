Главные новости дня. В Европарламенте потребовали перенести финал ЛЧ из России; в Украине приостановят все футбольные турниры

Я так понимаю, что если поляки не поедут в Москву, то России засчитают поражение?
Черевченко: «Есть предложения из-за рубежа».
Российские предприниматели с начала года потеряли 32 миллиарда из-за санкций. Среди них Алекперов и Ротенберг.
Юран третий раз возглавил «Химки».
МИД Украины рекомендовал гражданам страны немедленно покинуть Россию. В РПЛ их пятеро.
Министр спорта Польши: «Если бы все зависело от нас, мы бы не поехали в Москву на матч с Россией».
Игрок «Лудогорца» Пластун: «Стыдно, что говорю по-русски!».
МИД Великобритании призвал клубы АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в Петербурге.
Депутаты Европарламента потребовали от УЕФА перенести финал ЛЧ из Петербурга и разорвать контракты с «Газпромом».
Семак: «Возможное отстранение российских клубов от еврокубков? Спортсменов нельзя лишать их дела».
В Украине с завтрашнего дня приостановят все футбольные турниры (Игорь Бурбас).