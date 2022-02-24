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Главные новости дня. В Европарламенте потребовали перенести финал ЛЧ из России; в Украине приостановят все футбольные турниры

24 февраля 2022, 01:17
8

Черевченко: «Есть предложения из-за рубежа».

Российские предприниматели с начала года потеряли 32 миллиарда из-за санкций. Среди них Алекперов и Ротенберг.

Юран третий раз возглавил «Химки».

МИД Украины рекомендовал гражданам страны немедленно покинуть Россию. В РПЛ их пятеро.

Министр спорта Польши: «Если бы все зависело от нас, мы бы не поехали в Москву на матч с Россией».

Игрок «Лудогорца» Пластун: «Стыдно, что говорю по-русски!».

МИД Великобритании призвал клубы АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в Петербурге.

Депутаты Европарламента потребовали от УЕФА перенести финал ЛЧ из Петербурга и разорвать контракты с «Газпромом».

Семак: «Возможное отстранение российских клубов от еврокубков? Спортсменов нельзя лишать их дела».

В Украине с завтрашнего дня приостановят все футбольные турниры (Игорь Бурбас).

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (8)
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Томик
1645660668
Напугали ежа голой жопой. Ещё сами просить будут что-нибудь провести. Дурни европарламенские. А эти тем более. Кстати, "бомбардир", какого х.я опять "в украине"??? Что за бодяга? "На" - запомните уже. У вас модераторы из неньки сидят, чи шо? Пишите по-русски, твари!
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petrucho-spb
1645681852
Штаты что скажут то и будете делать
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САДЫЧОК
1645681931
Какой нах футбол ! Доллар 90 с утра- это значит всё подорожает на 20 %
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rash1959
1645683352
Досвидания Еврокубки... Будут теперь только игры россия - северная корея.
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Азбука
1645694498
Я так понимаю, что если поляки не поедут в Москву, то России засчитают поражение?
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