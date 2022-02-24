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    Главные новости дня. В Европарламенте потребовали перенести финал ЛЧ из России; в Украине приостановят все футбольные турниры

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    МИД Великобритании призвал клубы АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в Петербурге.

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    В Украине с завтрашнего дня приостановят все футбольные турниры (Игорь Бурбас).

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2022 01:17
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +173

      Азбука 15 часов назад

      Я так понимаю, что если поляки не поедут в Москву, то России засчитают поражение?

      0
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      Рейтинг: +1059

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 18 часов назад

      — Владимир Владимирович я поддерживаю...

      — Что вы поддерживаете?

      — Я поддерживаю решение о разделе Польши.

      — Погодите, Сергей Кужугетович, мы этот вопрос пока еще не рассматриваем!
      Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28421

      silver29 > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 17 часов назад

      Все гадали почему Путин усмехался после переговоров с Си. Китаю самое время начать операцию на Тайване, Байден застрелится )))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3347

      Klaido 18 часов назад

      эй... админы: не "в Украине", а "НА Украине"!!!
      вы свой ресурс содержите на ".ru" - в Российском доменном поле, потому и соблюдайте законодательство РФ, а также правила и орфографию именно Великого и могучего!
      Если это случайно - исправляйте свою безграмотность,
      если намеренно - тогда скрин заголовка - предмет разбирательства для Роскомнадзора и прокуратуры.

      2
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      Рейтинг: +6651

      vladik12 > Klaido 18 часов назад

      Опять бухой там?

      1
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      Рейтинг: +3347

      Klaido > vladik12 18 часов назад

      бухой ты - школу прогуливал, вот и правил не знаешь

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      Рейтинг: +28421

      silver29 18 часов назад

      О какой украине идет речь ? страны имени Ленина больше нет.

      4
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      Рейтинг: +5040

      rash1959 18 часов назад

      Досвидания Еврокубки... Будут теперь только игры россия - северная корея.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28421

      silver29 > rash1959 18 часов назад

      У тебя лично еще гамбургеры и чипсы будут. Тебе кроме своей миски похлебки ничего не надо. Если бы ты учился в школе, то знал, что санкции и войны против России были со времени ее образования.

      3
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      Рейтинг: +8892

      САДЫЧОК 19 часов назад

      Какой нах футбол ! Доллар 90 с утра- это значит всё подорожает на 20 %

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2471

      petrucho-spb 19 часов назад

      Штаты что скажут то и будете делать

      0
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      Рейтинг: +6830

      Томик 24 февраля, 02:57

      Напугали ежа голой жопой. Ещё сами просить будут что-нибудь провести. Дурни европарламенские. А эти тем более. Кстати, "бомбардир", какого х.я опять "в украине"??? Что за бодяга? "На" - запомните уже. У вас модераторы из неньки сидят, чи шо? Пишите по-русски, твари!

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      Рейтинг: +1595

      кто там > Томик 19 часов назад

      а чё тут то сидишь строчишь? или из окопа?

      в военкомат *издуй и туда в первые ряды. Повторяльщик *уев.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6830

      Томик > кто там 10 часов назад

      говнюк, ты себе в дупу засунь свой язык и давай сам туда двигай. В какой - тебе выбирать. Не тебе, засранец, рассказывать мне куда идти.

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