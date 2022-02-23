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  • Депутаты Европарламента потребовали от УЕФА перенести финал ЛЧ из Петербурга и разорвать контракты с «Газпромом»

Депутаты Европарламента потребовали от УЕФА перенести финал ЛЧ из Петербурга и разорвать контракты с «Газпромом»

23 февраля 2022, 18:35
64

Депутаты Европарламента призвали УЕФА перенести финала Лиги чемпионов из Петербурга, сообщает Sportschau.

Несколько депутатов написали письмо президенту УЕФА Александру Чеферину, в котором потребовали от организации прекратить сотрудничество с «Газпромом» и перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

В УЕФА отказались комментировать письмо из Европарламента.

  • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Петербурге.
  • «Газпром» сотрудничает с ЛЧ с 2012 года.
  • Российская компания получила партнерские права на Евро-2024.

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Источник: Sportschau
Лига чемпионов
Комментарии (64)
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ilichkadr
1645632334
Это кто такие депутаты Европарламента, которых никто не избирал? Ни статуса, ни полномочий, ни прав, ни обязанностей, а соответственно и никакой ответственности. Обычная кучка представителей европейских стран, призванных посудачить от скуки по вопросам, решения по которым им не подвластно.
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Storm13
1645633247
П.с. Вам то какой интерес защищать "российских" буржуев, среди которых поголовно куда не плюнь одни жиды!
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Storm13
1645633566
Пропутинские холопы, вставшие на защиту своих хозяев из газовой компании воров и жуликов, сколько они вам заплатили? Сидит в чате раб, нищеброд и пытается обелить скотов и сволочей буржуев. У мрази миллера "зарплата" 3 миллиона рублей в день!!! , а у вас больше? А может вы ещё готовы умирать за путина и сечина, миллера и вексельберга, абрамовича и тимченко и остальную шваль, которая ежедневно грабит и обворовывает трудовой народ России? А эти суки и твари только и делают, ради увеличения своих капиталов, сталкивают в смертельной битве простых работяг, что в Украине или Казахстане, Белоруссии или Азербайджане и Армении, или сейчас возможной войны с Западом!
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insider_retro
1645635023
Одни пишут, другие читают, а некоторые слюнями исходят от возмущения... Перед такими не надо бисер метать...
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lipatov32
1645635751
Всё правильно! Теперь раиссия страна изой и будет проводить только соревнования: кто царю лучше вылежит!!!! Страна в жопе уровень жизни граждан в жопе вместе с рублем, а они финал ЛЧ!!! Он нам нах не нужен!!!
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житель СПб
1645638072
К сожалению, Газпром уже давно не российская компания - как некоторые здесь думают. Там у "Бритиш Петролиум" немалая доля, и другие иностранцы есть. Поэтому как Европа будет у себя самой отгрызать руку - мне непонятно.
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Алекс636363
1645638212
а кто-то где-то когда-то что-то там говорил, что спорт вне политики
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AtticusFinch1
1645646337
Странные вв люди,как Газпром говном поливать в рпл,так тут каждый горазд,а как за него взялась Европа,так вы сразу патриоты и поддержка едра
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Gek Dement
1645659782
Честно говоря, УЕФА и ФИФА неплохо бы показать верность своим принципам и один раз исключить из международных соревнований команды тех стран которые пытаются политизировать спорт, чтобы другим неповадно было, но вот так напрямую сделать к сожалению кишка тонка.. С другой стороны без еврокубков конечно будет тошно, но если они пойдут на поводу, то эти соревнования будут уже не спорт, а что-то вроде политических шоу по ТВ, соответственно стоит задуматься жалеть ли об этой потере... Как тут в комментариях годами переживают многие: зарплаты ставших неактуальными футболистов пойдут на пенсии, соцпособия да и газ же подешевеет.. Шутка конечно, но в каждой шутке есть доля правды..)
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Hektor 84
1645706482
Что за бред? Публикуйте фамилии этих евро депутатов? А так как пернули в лужу. Не будет УЕФА расторгать договор с Газпромом. Ккакой дурак будет спонсировать ЛЧ? Мало того еще и ******** выплачивать неустойки. И новый спонсор не сразу найдется, если вообще найдется. Супер клубы забьют на УЕФА и создадут свою суперлигу.
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