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    Депутаты Европарламента потребовали от УЕФА перенести финал ЛЧ из Петербурга и разорвать контракты с «Газпромом»

    Депутаты Европарламента призвали УЕФА перенести финала Лиги чемпионов из Петербурга, сообщает Sportschau.

    Несколько депутатов написали письмо президенту УЕФА Александру Чеферину, в котором потребовали от организации прекратить сотрудничество с «Газпромом» и перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

    В УЕФА отказались комментировать письмо из Европарламента.

    • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Петербурге.
    • «Газпром» сотрудничает с ЛЧ с 2012 года.
    • Российская компания получила партнерские права на Евро-2024.

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    Источник: Sportschau

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    23.02.2022 18:35
    Комментарии122
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      Что за бред? Публикуйте фамилии этих евро депутатов? А так как пернули в лужу. Не будет УЕФА расторгать договор с Газпромом. Ккакой дурак будет спонсировать ЛЧ? Мало того еще и ******** выплачивать неустойки. И новый спонсор не сразу найдется, если вообще найдется. Супер клубы забьют на УЕФА и создадут свою суперлигу.

      2
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      Рейтинг: +10981

      BRO_football 18 часов назад

      Если Чеферин не хочет, чтобы все его называли тряпкой, подстилкой, мальчиком на побегушках, то он должен жёстко отказаться от требований Европарламента и чётко следовать спортивным принципам.
      У них там вообще каша в голове? Они не понимают, что финал нельзя так просто взять и перенести, до него всего 3 месяца осталось! А сотрудничество с Газпромом? В один момент взять, да разорвать все контракты? В Газпроме не дураки сидят, они ведь предусмотрели такой случай, и УЕФА придётся заплатить громадную неустойку. В противном случае, будут отвечать в арбитражном суде.
      Все мировые компании будут знать, что сотрудничество с УЕФА - себе дороже и никто не захочет спонсировать их турниры.

      1
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      Рейтинг: +3449

      Gek Dement 24 февраля, 02:43

      Честно говоря, УЕФА и ФИФА неплохо бы показать верность своим принципам и один раз исключить из международных соревнований команды тех стран которые пытаются политизировать спорт, чтобы другим неповадно было, но вот так напрямую сделать к сожалению кишка тонка.. С другой стороны без еврокубков конечно будет тошно, но если они пойдут на поводу, то эти соревнования будут уже не спорт, а что-то вроде политических шоу по ТВ, соответственно стоит задуматься жалеть ли об этой потере... Как тут в комментариях годами переживают многие: зарплаты ставших неактуальными футболистов пойдут на пенсии, соцпособия да и газ же подешевеет.. Шутка конечно, но в каждой шутке есть доля правды..)

      3
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      Рейтинг: +927

      Lilipyt 24 февраля, 01:50

      Разорвать контракт с Газпромом, но кто будет финансировать ЛЧ?!

      2
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      Рейтинг: +2603

      FRZZ 23 февраля, 23:52

      Благодаря обнуленному Россия получает по "заслугам".

      7
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      Рейтинг: +6922

      владимир миронов 23 февраля, 23:06

      Почитал я этих комментаторов-политиканов.Боже мой,до чего вы дошли?Оскорбления,угрозы,мать-перемать.Что вы колотитесь,что от вас зависит? Ничего человеческого в вас не осталось.И мы ещё хотим хорошо жить.

      2
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      Рейтинг: +499

      Врундель 23 февраля, 22:58

      Странные вв люди,как Газпром говном поливать в рпл,так тут каждый горазд,а как за него взялась Европа,так вы сразу патриоты и поддержка едра

      4
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      Рейтинг: +24

      Вадим Depo > Врундель 23 февраля, 23:49

      Пушкин Вяземскому, 27 мая 1826 г.:
      ...Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство

      3
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      Рейтинг: +498

      nelez 23 февраля, 22:57

      Все напоминает 90-е годы-развал СССР. Развалят Россию?
      По моему да-на 21 частей

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      Рейтинг: +336

      pele1981 > nelez 17 часов назад

      Не мечтай об этом!

      1
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      Рейтинг: +510

      Suvorov51 23 февраля, 22:05

      Ну не знаю. думаю что акционеры в промгазе. не только российские но и иностранцы. так что не надо здесь мозги зассывать простым людям. а гавкать западу что то надо вот они и гавкают. а караван идет.... есть такая пословица

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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 23 февраля, 21:43

      Сборище пустобрехов, которые не на что не влияют

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      Рейтинг: +1985

      serglider > maratagliulin 23 февраля, 22:49

      Вы видимо забыли как Югославию, которая уже отобралась на ЧЕ, выпнули пинком под зад, перед самым турниром и вместо нее туда поехали датчане))) Так что посмотрим что будет в стыках (перенесут из России или нет), а потом если пройдем в финальную часть, не выпнут ли нас как тех же югославов.

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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 > serglider 24 февраля, 00:11

      Да и пох! Выпрут и выпрут.

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