Депутаты Европарламента потребовали от УЕФА перенести финал ЛЧ из Петербурга и разорвать контракты с «Газпромом»

Депутаты Европарламента призвали УЕФА перенести финала Лиги чемпионов из Петербурга, сообщает Sportschau.

Несколько депутатов написали письмо президенту УЕФА Александру Чеферину, в котором потребовали от организации прекратить сотрудничество с «Газпромом» и перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

В УЕФА отказались комментировать письмо из Европарламента.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Петербурге.

«Газпром» сотрудничает с ЛЧ с 2012 года.

Российская компания получила партнерские права на Евро-2024.

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