Депутаты Европарламента потребовали от УЕФА перенести финал ЛЧ из Петербурга и разорвать контракты с «Газпромом»

Депутаты Европарламента призвали УЕФА перенести финала Лиги чемпионов из Петербурга, сообщает Sportschau.
Несколько депутатов написали письмо президенту УЕФА Александру Чеферину, в котором потребовали от организации прекратить сотрудничество с «Газпромом» и перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.
В УЕФА отказались комментировать письмо из Европарламента.
- Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Петербурге.
- «Газпром» сотрудничает с ЛЧ с 2012 года.
- Российская компания получила партнерские права на Евро-2024.
Источник: Sportschau