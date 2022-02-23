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    УЕФА отказался комментировать возможное расторжение контракта с «Газпромом»

    В УЕФА отреагировали на информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов и прекращении спонсорства с «Газпромом» из-за признания ЛНР и ДНР Россией.

    «УЕФА будет пристально следить за ситуацией. На данном этапе мы больше ничего не можем сообщить», – заявили в пресс-службе УЕФА.

    • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Петербурге.
    • «Газпром» сотрудничает с ЛЧ с 2012 года.
    • Российская компания получила партнерские права на Евро-2024.

    Источник: ТАСС

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    23.02.2022 17:34
    Комментарии7
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      Та не будут они ничего расторгать! Кто придет взамен Газпрома? Какой дурак станет кормить УЕФА с клубами? Это может сподвигнуть супер клубы вернуться к идее создания суперлиги. А это полный киздец придет УЕФА.

      0
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      Рейтинг: +1674

      lek! 23 февраля, 18:32

      Наверно после этого все деньги раздадут россиянам .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1913

      spam2009 23 февраля, 17:54

      Хочется и рыбку съесть и на трубу присесть

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12976

      NewLife 23 февраля, 17:45

      Политика политикой, а бабло важнее.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 23 февраля, 17:40

      А це так? Боятся потерять своё бабло? Вон гейропа не побоялась стать рабами ВША. Теперь их промышленность будет скупать по 3000 газ себе в убыток. Как грится, назло бабушке отморожу уши.

      4
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      Рейтинг: +12976

      NewLife > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 23 февраля, 17:51

      Насчет цены газа не горячись и посмотри другие источники кроме первого и второго канала. Газпром это только 34% европотребления. Зима кончается, проблема сейчас не в наличии газа, а в нехватке мощностей по расжижению, которые построят за лето, а там скоро и водород станет по цене сравнимый с газом. Китайцы будут скупать у нас газ за бесценок.

      1
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      Рейтинг: +490

      borusse > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 23 февраля, 20:18

      они тебе эту разницу в стоимость товара забьют, не беспокойся )) и ты купишь, сами в пи.дораSSии же ничего не производите

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