УЕФА отказался комментировать возможное расторжение контракта с «Газпромом»

Та не будут они ничего расторгать! Кто придет взамен Газпрома? Какой дурак станет кормить УЕФА с клубами? Это может сподвигнуть супер клубы вернуться к идее создания суперлиги. А это полный киздец придет УЕФА.
В УЕФА отреагировали на информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов и прекращении спонсорства с «Газпромом» из-за признания ЛНР и ДНР Россией.
«УЕФА будет пристально следить за ситуацией. На данном этапе мы больше ничего не можем сообщить», – заявили в пресс-службе УЕФА.
- Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Петербурге.
- «Газпром» сотрудничает с ЛЧ с 2012 года.
- Российская компания получила партнерские права на Евро-2024.