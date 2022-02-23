УЕФА отказался комментировать возможное расторжение контракта с «Газпромом»

В УЕФА отреагировали на информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов и прекращении спонсорства с «Газпромом» из-за признания ЛНР и ДНР Россией.

«УЕФА будет пристально следить за ситуацией. На данном этапе мы больше ничего не можем сообщить», – заявили в пресс-службе УЕФА.