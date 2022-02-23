Черевченко: «Есть предложения из-за рубежа»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поговорил о будущем. Он не планирует работать до лета.

«Пока отдохну от работы, чем больше, тем лучше. До конца сезона точно планирую отдохнуть. Предложения есть, пока их не рассматриваю. Переговоры есть, но пока не хочу, это не в России», – сказал тренер.

Сергей Юран в 3-й раз возглавил «Химки».

Подмосковный клуб идет в РПЛ на последнем месте.

На этой неделе он возобновит сезон матчем с «Динамо».

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