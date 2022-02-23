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    Черевченко: «Есть предложения из-за рубежа»

    Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поговорил о будущем. Он не планирует работать до лета.

    «Пока отдохну от работы, чем больше, тем лучше. До конца сезона точно планирую отдохнуть. Предложения есть, пока их не рассматриваю. Переговоры есть, но пока не хочу, это не в России», – сказал тренер.

    • Сергей Юран в 3-й раз возглавил «Химки».
    • Подмосковный клуб идет в РПЛ на последнем месте.
    • На этой неделе он возобновит сезон матчем с «Динамо».

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    Источник: ТАСС

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    23.02.2022 22:01
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      Уточни от куда. Или боишься животы от смеха порвем)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1985

      serglider 23 февраля, 23:01

      Шо!? Неужели в АПЛ сватают или Бундеслигу))) Стопудово, в итоге, на Матч эхспертом устроится...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21202

      JTherry 23 февраля, 22:12

      "...пока не хочу, это не в России"
      ...или в Белоруссии или в Казахстане...)

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