Игрок «Лудогорца» Пластун: «Стыдно, что говорю по-русски!»

Так не говори по русски! Тебя ни кто не заставляет.
Полузащитник болгарского «Лудогорца», украинец Игорь Пластун отреагировал на признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это произошло накануне.
«Стыдно, что говорю по-русски!» – написал Пластун.
- 31-летний игрок – воспитанник киевского футбола.
- В «Лудогорце» он с 2016 года (с перерывом на 2018-2021 годы, когда уходил в «Гент»).
- На счету Пластуна 4 матча за сборную Украины.
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