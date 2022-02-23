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    Игрок «Лудогорца» Пластун: «Стыдно, что говорю по-русски!»

    Полузащитник болгарского «Лудогорца», украинец Игорь Пластун отреагировал на признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это произошло накануне.

    «Стыдно, что говорю по-русски!» – написал Пластун.

    • 31-летний игрок – воспитанник киевского футбола.
    • В «Лудогорце» он с 2016 года (с перерывом на 2018-2021 годы, когда уходил в «Гент»).
    • На счету Пластуна 4 матча за сборную Украины.

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    Украинец Пластун во время матча с «Сент-Труйденом» травмировал половой член после контакта со своим вратарем

    Украинский защитник Пластун: «Осуждаем переезд в Россию, но не говорим про зарплату в пять тысяч гривен»

    Источник: инстаграм Игоря Пластуна

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    23.02.2022 12:42
    Комментарии50
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 14 часов назад

      Так не говори по русски! Тебя ни кто не заставляет.

      2
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      Рейтинг: +1117

      fhnv 23 февраля, 23:13

      Ещё один у ё б о к потомок фашистский

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      underground_10 23 февраля, 20:17

      Так не говори!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Onar 23 февраля, 19:33

      а мне стыдно, что такие как ты говорят по-русски

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3508

      general.lizyukov 23 февраля, 19:29

      Так что ж ты за 30 лет суржик не выучил? стыдно ему, подстилке бандеровской-

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1208

      VikNMar 23 февраля, 18:31

      Так учи украинский или заткнись быдло !!!

      6
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      Рейтинг: +286

      SMITHI 23 февраля, 18:29

      Ниже новость:Пластун травмировал половой член. Уахахаххах. Моча в голову в итоге ударила?)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1337

      Форвард 79 23 февраля, 18:19

      Ему стыдно что он говорит на языке на котором говорили его предки?!
      Кстати вопреки всему на этом великом языке будут говорить и его потомки

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11361

      playsh 23 февраля, 17:41

      Идиот безмозглый ты Пластун,что говоришь по русски - тебя ведь никто не заставляет под дулом пистолета,а ты всё-таки разговариваешь,хоть тебе и стыдно.Научись правильно высказывать свой высер.
      Правильно следовало бы сказать,что тебе стыдно за то,что ты ЗНАЕШЬ русский,а не разговариваешь на нём,быдло безграмотное.Обосрал сам себя.Пластуйся дальше.

      9
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      Рейтинг: +1262

      стоп кран > playsh 23 февраля, 17:45

      playsh ---фейками сейчас весь интернет заполонили. Так российская пропаганда в очередной раз возбуждает ненависть против соседней страны. Про фейк мы с тобой говорили и про стих Тараса Шевченко.
      Насчет Пластуна ---посмотри источник новости . Там инстаграмм Пластуна. И нет такого поста в его инстаграмме.

      0
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      Рейтинг: +137

      FCSpartakM > стоп кран 23 февраля, 19:28

      это история , в не пост, исчезает через 24 часа

      1
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      Рейтинг: +1262

      стоп кран > playsh 15 часов назад

      об угрозе России Киеву====Проснись.Уже стреляют.Ваш вождь с который уверял что не нападет, решил в войнушку поиграть.

      0
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      Рейтинг: +11361

      playsh > стоп кран 15 часов назад

      Уважаемый,а ты сам то веришь фейкам об угрозе России Киеву,
      которыми пестрит вся Украинская заподенция?Или тоже повёлся?
      Тебе на Русском не стыдно писать?А то давай по хохлядски,мы поймём.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1262

      стоп кран 23 февраля, 17:36

      А прикольно как все повелись на фейк про якобы высказывание Пластуна )))

      0
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      Рейтинг: +4996

      AtticusFinch > стоп кран 23 февраля, 18:30

      А прикольно - когда ты писал, что НАТО идет , а в итоге как я тебе и писал, последние несколько лет, что оно в штаны насрало , как и Великая и Непобедимая окраинская армия и теперь ищет документ - доказывать, что оно никада в жизни не собиралась расширяться на Восток))

      2
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 > стоп кран 14 часов назад

      А тебе ***** не стыдно что пишешь на русском языке?

      1
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