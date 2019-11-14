Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Украинский защитник Пластун: «Осуждаем переезд в Россию, но не говорим про зарплату в пять тысяч гривен»

Украинский защитник Пластун: «Осуждаем переезд в Россию, но не говорим про зарплату в пять тысяч гривен»

14 ноября 2019, 00:45
10

Защитник «Генка» и сборной Украины Игорь Пластун объяснил, почему не критикует тех, кто поехал играть в Россию.

– Переезд в Россию еще и автоматически означает невызов в сборную.

– Сейчас это невызов в сборную, да. Но, помимо вызова и невызова в сборную, есть в жизни много других тем, потребностей. Не только у меня и у моей семьи, а и у окружающих людей.

Здесь целый комплекс, который побуждает того или иного футболиста принимать решение о переходе в Россию.

Какие зарплаты получают футболисты в наших лучших клубах? По 5 тысяч гривен (13 тысяч рублей)? Про это мы не будем говорить. Лучше будем говорить, какие мы молодцы, как развиваем футбол и как идем к Европе.

А на то, что на поверхности, будем закрывать глаза. А потом будем обвинять пацанов, которые поехали в Россию играть в футбол. Это маски. Вот они на самых высоких чинах.

Источник: «Трибуна»
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Пластун Игорь
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lilipyt
1573684818
Такие слова может себе позволить игрок не из чемпионата Украины.
Ответить
DeStar
1573687106
не ну зп 5 тысяч гривен... про какие он лучшие клубы говорил то?)а так да, футболист это профессия, как и любая профессия она должна приносить деньги , и только потом, по возможности, удовольствие. на нем одном сыт не будешь. И играть в россии в футбол, это , знаете не в армию российскую служить приехать. Это просто работа.
Ответить
Armani nn
1573688901
Пять тысяч гривен?Что то я сомневаюсь в правдивости ваших слов молодой человек.Походу за сборную вы больше не сыграете,после слов таких..милости просим в Рашку,мы всех обуем,оденем.
Ответить
ab15488
1573700650
Да десятки тысяч украинцев едут на заработки в Россию, че то их никто публично не осуждает. У предыдущего президента в России бизнес, нынешний в кино снимался и продюсирует, лицемерие и двойные стандарты
Ответить
Давид59
1573718221
Человек намекает на чиновников от спорта, которые кричат о патриотизме, но их зарплаты в разы больше, чем у футболистов
Ответить
Mister_Tomsk
1573724648
адекватно все раскидал)
Ответить
general.lizyukov
1573729335
Открыл америку ))) Вас там всю страну коллективно имеют твари в кабинетах, продают вас по дешёвке - а вы и рады подтявкивать. Измельчали козаки
Ответить
nemolod
1573743635
Наоборот,должны хвалить-украинский футболист ведь не воевать едет на стороне РФ,а деньги зарабатывать,которые попадут куда? Правильно в Украину-значит, как минимум, одной бедной семьей станет меньше!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+