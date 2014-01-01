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    Украинский защитник Пластун: «Осуждаем переезд в Россию, но не говорим про зарплату в пять тысяч гривен»

    Защитник «Генка» и сборной Украины Игорь Пластун объяснил, почему не критикует тех, кто поехал играть в Россию.

    – Переезд в Россию еще и автоматически означает невызов в сборную.

    – Сейчас это невызов в сборную, да. Но, помимо вызова и невызова в сборную, есть в жизни много других тем, потребностей. Не только у меня и у моей семьи, а и у окружающих людей.

    Здесь целый комплекс, который побуждает того или иного футболиста принимать решение о переходе в Россию.

    Какие зарплаты получают футболисты в наших лучших клубах? По 5 тысяч гривен (13 тысяч рублей)? Про это мы не будем говорить. Лучше будем говорить, какие мы молодцы, как развиваем футбол и как идем к Европе.

    А на то, что на поверхности, будем закрывать глаза. А потом будем обвинять пацанов, которые поехали в Россию играть в футбол. Это маски. Вот они на самых высоких чинах.

    Источник: «Трибуна»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8828

      DeStar 11 минут назад

      не ну зп 5 тысяч гривен... про какие он лучшие клубы говорил то?)а так да, футболист это профессия, как и любая профессия она должна приносить деньги , и только потом, по возможности, удовольствие. на нем одном сыт не будешь. И играть в россии в футбол, это , знаете не в армию российскую служить приехать. Это просто работа.

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      Рейтинг: +411

      Lilipyt 50 минут назад

      Такие слова может себе позволить игрок не из чемпионата Украины.

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