Украинский защитник Пластун: «Осуждаем переезд в Россию, но не говорим про зарплату в пять тысяч гривен»

не ну зп 5 тысяч гривен... про какие он лучшие клубы говорил то?)а так да, футболист это профессия, как и любая профессия она должна приносить деньги , и только потом, по возможности, удовольствие. на нем одном сыт не будешь. И играть в россии в футбол, это , знаете не в армию российскую служить приехать. Это просто работа.
Защитник «Генка» и сборной Украины Игорь Пластун объяснил, почему не критикует тех, кто поехал играть в Россию.
– Переезд в Россию еще и автоматически означает невызов в сборную.
– Сейчас это невызов в сборную, да. Но, помимо вызова и невызова в сборную, есть в жизни много других тем, потребностей. Не только у меня и у моей семьи, а и у окружающих людей.
Здесь целый комплекс, который побуждает того или иного футболиста принимать решение о переходе в Россию.
Какие зарплаты получают футболисты в наших лучших клубах? По 5 тысяч гривен (13 тысяч рублей)? Про это мы не будем говорить. Лучше будем говорить, какие мы молодцы, как развиваем футбол и как идем к Европе.
А на то, что на поверхности, будем закрывать глаза. А потом будем обвинять пацанов, которые поехали в Россию играть в футбол. Это маски. Вот они на самых высоких чинах.
- Пластун выступает за «Генк» с июля 2018 года.
- Ранее 29-летний защитник играл за «Карпаты» и «Лудогорец».