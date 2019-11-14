Украинский защитник Пластун: «Осуждаем переезд в Россию, но не говорим про зарплату в пять тысяч гривен»

Защитник «Генка» и сборной Украины Игорь Пластун объяснил, почему не критикует тех, кто поехал играть в Россию.

– Переезд в Россию еще и автоматически означает невызов в сборную.

– Сейчас это невызов в сборную, да. Но, помимо вызова и невызова в сборную, есть в жизни много других тем, потребностей. Не только у меня и у моей семьи, а и у окружающих людей.

Здесь целый комплекс, который побуждает того или иного футболиста принимать решение о переходе в Россию.

Какие зарплаты получают футболисты в наших лучших клубах? По 5 тысяч гривен (13 тысяч рублей)? Про это мы не будем говорить. Лучше будем говорить, какие мы молодцы, как развиваем футбол и как идем к Европе.

А на то, что на поверхности, будем закрывать глаза. А потом будем обвинять пацанов, которые поехали в Россию играть в футбол. Это маски. Вот они на самых высоких чинах.