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  • Украинец Пластун во время матча с «Сент-Труйденом» травмировал половой член после контакта со своим вратарем

Украинец Пластун во время матча с «Сент-Труйденом» травмировал половой член после контакта со своим вратарем

10 августа 2020, 16:51
19

Защитник бельгийского «Гента» Игорь Пластун получил травму в матче первого тура чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена» (1:2). Он повредил половой член, после чего пришлось накладывать швы.

Причиной стало столкновение с вратарем «Гента» Томасом Камински на 63-й минуте, тот врезался в Пластуна коленом. После контакта украинца заменили.

  • Пластун в проигранном матче забил единственный гол «Гента».
  • Украинец играет в Генте с 2018 года.
  • Главное достижение в карьере – два раза брал чемпионат Болгарии с «Лудогорцем».

Фото: BELGA.

Источник: HLN
Бельгия. Про-Лига Украина. Премьер-лига Сент-Труйден Гент Пластун Игорь
Комментарии (19)
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Добрый Бобер
1597069909
Ой-ё-ёй!!!
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Lilipyt
1597071207
Вообще-то правильно писать половой орган, а не половой член. Хочешь написать член пиши без половой. Член другим не бывает или у автора статьи их четыре...
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JuicyG
1597071633
Здоровья ему,пусть хоть монгол или эфиоп,но такое никому не желаешь
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KOLBIS
1597073344
Лять ну заголовочки конечно,после контакта со своим вратарем...Вот что можно подумать)))...
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Из Твери Леха
1597076409
А вот если бы он повредил другие части тела, то этой новости на Бомбардире бы не было.
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Мага 13
1597078524
аларм бората тоже травмировал в порыве страсти, повредил горло бедняге)))
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AtticusFinch1
1597086801
Ооо,узнаю Бомбардир,где члены, ЛГБТ, проститутки в сауне,там и они
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Hektor 84
1597100747
Как и шлюба об асмуна
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Hektor 84
1597100807
А вот обязательно акцентировать на том, что он украинец?
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yurdin
1598434437
Отакой!
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