Украинец Пластун во время матча с «Сент-Труйденом» травмировал половой член после контакта со своим вратарем

Защитник бельгийского «Гента» Игорь Пластун получил травму в матче первого тура чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена» (1:2). Он повредил половой член, после чего пришлось накладывать швы.

Причиной стало столкновение с вратарем «Гента» Томасом Камински на 63-й минуте, тот врезался в Пластуна коленом. После контакта украинца заменили.

Пластун в проигранном матче забил единственный гол «Гента».

Украинец играет в Генте с 2018 года.

Главное достижение в карьере – два раза брал чемпионат Болгарии с «Лудогорцем».

Фото: BELGA.