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    Украинец Пластун во время матча с «Сент-Труйденом» травмировал половой член после контакта со своим вратарем

    Защитник бельгийского «Гента» Игорь Пластун получил травму в матче первого тура чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена» (1:2). Он повредил половой член, после чего пришлось накладывать швы.

    Причиной стало столкновение с вратарем «Гента» Томасом Камински на 63-й минуте, тот врезался в Пластуна коленом. После контакта украинца заменили.

    • Пластун в проигранном матче забил единственный гол «Гента».
    • Украинец играет в Генте с 2018 года.
    • Главное достижение в карьере – два раза брал чемпионат Болгарии с «Лудогорцем».

    Фото: BELGA.

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    Источник: HLN

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии19
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      Рейтинг: +8446

      KOLBIS 15 минут назад

      Лять ну заголовочки конечно,после контакта со своим вратарем...Вот что можно подумать)))...

      0
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      Рейтинг: +2901

      solodealer 18 минут назад

      Очень неприятные и достаточно частые травмы... Даже когда мячом попадают, можно сознание потерять от боли... Когда играл в защите, пару раз "словил"... А тут коленом...
      Гоша, держись!

      0
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      Рейтинг: +63

      JuicyG 43 минуты назад

      Здоровья ему,пусть хоть монгол или эфиоп,но такое никому не желаешь

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      Lilipyt 50 минут назад

      Вообще-то правильно писать половой орган, а не половой член. Хочешь написать член пиши без половой. Член другим не бывает или у автора статьи их четыре...

      4
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      Рейтинг: +2901

      solodealer > Lilipyt 20 минут назад

      )+!

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      Рейтинг: +4499

      Добрый Бобер 1 час назад

      Ой-ё-ёй!!!

      0
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      Рейтинг: +6377

      alarm 1 час назад

      в спартаке такие травмы не редкость)

      2
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      Рейтинг: +2622

      serhio80 > alarm 1 час назад

      в раздевалке зенита обычно другие травмы) шлюба скоро и до виража доберется, хотя вам то что заднеприводным, одним больше ****** только за счастье для вас)

      6
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      Рейтинг: +6377

      alarm > serhio80 1 час назад

      во! первый травмированный сунул рыло на ветку! наверное, хочешь пособолезновать хохлу, как товарищу по несчастью?)

      2
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      Рейтинг: +5562

      Борат > serhio80 1 час назад

      https://sun9-20.userapi.com/c11494/u111072144/122101189/y_aacaaec0.jpg

      это сочное фото из раздевалки !!!
      интересно - кто кому тут что травмировал ???
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +1244

      Romio-xxx > alarm 1 час назад

      На х у я ты здесь про Спартак свои тупые реплики вставляешь,утырок?

      0
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      Рейтинг: +6377

      alarm > Romio-xxx 1 час назад

      чтобы ты вылез и принялся вижжать!

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      Рейтинг: +1244

      Romio-xxx > alarm 1 час назад

      А что ты отсюда не вылезаешь 24 часа в сутки и ничего путнего не пишешь,кроме оскорблений болельщиков Спартака,неважно в какой новости?Ты модератор сайта,или администратор?Ты кто?Рейтинг срачем сайту поднять хочешь?

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      Рейтинг: +6377

      alarm > Romio-xxx 58 минут назад

      я просто не люблю спартак)

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      Рейтинг: +1244

      Romio-xxx > alarm 49 минут назад

      Я много чего не люблю и ко многим командам отношусь скептически,но не так что бы сутками оскорблять фанатов какой либо команды.

      0
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      Рейтинг: +6377

      alarm > Romio-xxx 47 минут назад

      заметь, я, хотя бы, не перехожу на личности (кроме совсем исключительных случаев). не люблю спартак в целом, а не отдельного какого-то хряка)

      2
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      Рейтинг: +1244

      Romio-xxx > alarm 44 минуты назад

      Ну извини меня когда ты пишешь,что все Спартаковские болельщики,которые тебя минусуют,геи,ты считаешь ты ни кого не оскорбляешь????

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      Рейтинг: +1244

      Romio-xxx > alarm 43 минуты назад

      Вот только что ты написал: " заминусили тарасофские геи, правда им не нравится, что гол соболева нужно было отменять, но вар сработал в пользу хрюканов)"

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      Рейтинг: +6377

      alarm > Romio-xxx 35 минут назад

      ну так ты отделяй. я же не конкретно кого-то имею в виду.

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