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  • Семак: «Возможное отстранение российских клубов от еврокубков? Спортсменов нельзя лишать их дела»

Семак: «Возможное отстранение российских клубов от еврокубков? Спортсменов нельзя лишать их дела»

23 февраля 2022, 20:57
35

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный запрет российским клубам участвовать в еврокубках. Он призвал не вмешивать политику в спорт.

«Есть ли у меня опасения, что российские клубы отстранят от еврокубков? К большому сожалению, в нынешнее время спорт втягивают в политику. Мы занимаемся своим делом. Спортсменов нельзя лишать того, чем они занимаются. Что будет в мире политики, в геополитике мы не знаем и влиять на это не можем», – сказал Семак.

  • Россия на этой неделе признала ДНР и ЛНР, что вызвало негативную реакцию международного сообщества.
  • Санкт-Петербург могут лишить финала Лиги чемпионов, намеченного на май.
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Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (35)
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lipatov32
1645639472
Скажи спасибо сцарю! Сейчас ещё лига чемпионов от контрака с Газпромом распрощается. Введут санкции против нашего деревянного РПЛ! Перестанут в бомжатник деньги вбухивать!!!Один хрен, там нашем делать нех, 1/16 лиги Европы максимум наш!
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pele1981
1645639520
Сергей Богданович, а где вы видели спортсменов в российских клубах?)))
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Viper for CSKA
1645639827
Пусть под нейтральным флагом поучаствуют, отечественным спортсменам не привыкать. К тому же успехов никаких от российских футболистов всё равно никто не ждёт. Только бюджетные деньги проедают.
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B.G.
1645639933
Ничего, пойдут как большинство наших людей работать......строителями, таксистами, кассирами, врачами, учителями, водителями, менеджерами, поварами, официантами, шахтерами и.т.д.
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За Московский ЦСКА
1645642009
Да похер санкции. Нужно продолжать поднимать свое производство. Англия 3 года не играла в Еврокубках и что? Да ничего. Они пережили и мы переживем.
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alex1951
1645645087
Нет худа без добра.... Ежель слуучитса такое вот, то будем развевать местнический физкультфутбол! Чимпионат Скаристана,чимпионат Крымска-татарской автономии,чемпионат Восточно_Сибирскага Ираиля,не говоря об Чечне,Юж.Осетии,Абхазии,Приднестровской ССР.......СэСэСэР жил,жив и будя житт! ))))
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AtticusFinch1
1645646194
Занимаются они своим делом...просераем всем в европе,зп бы вам 40 т максимум и отпуск раз в год а Ессентуках,а своим делом занимаются врачи, пожарные, моряки и т д,им бы ваши зп
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Hektor 84
1645650131
Та и пох! Наши клубы в последние годы в еврокубках посмешище! Заявимся в азиатские еврокубки.
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slavа0508
1645652289
Уверен на 90% что нас ждут тяжёлые времена и главная надежда будет на людей которые действительно впахивают и что то реальное производят . а уж футбол будет далеко не на первом месте ......
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Hektor 84
1645652647
Сережа а тебе не все ли равно! У тебя же выход из группы в еврокубках не прописан в контракте. Бзянит с админресурсом бессменный чемпион. А следовательно будешь вечно сидеть на газовой трубе.
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