Семак: «Возможное отстранение российских клубов от еврокубков? Спортсменов нельзя лишать их дела»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный запрет российским клубам участвовать в еврокубках. Он призвал не вмешивать политику в спорт.

«Есть ли у меня опасения, что российские клубы отстранят от еврокубков? К большому сожалению, в нынешнее время спорт втягивают в политику. Мы занимаемся своим делом. Спортсменов нельзя лишать того, чем они занимаются. Что будет в мире политики, в геополитике мы не знаем и влиять на это не можем», – сказал Семак.

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