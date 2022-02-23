Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Семак: «Возможное отстранение российских клубов от еврокубков? Спортсменов нельзя лишать их дела»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный запрет российским клубам участвовать в еврокубках. Он призвал не вмешивать политику в спорт.

    «Есть ли у меня опасения, что российские клубы отстранят от еврокубков? К большому сожалению, в нынешнее время спорт втягивают в политику. Мы занимаемся своим делом. Спортсменов нельзя лишать того, чем они занимаются. Что будет в мире политики, в геополитике мы не знаем и влиять на это не можем», – сказал Семак.

    • Россия на этой неделе признала ДНР и ЛНР, что вызвало негативную реакцию международного сообщества.
    • Санкт-Петербург могут лишить финала Лиги чемпионов, намеченного на май.
    • Польша хочет переноса стыкового матча с Россией из Москвы.

    Регистрируйся и получай 20 000 рублей фрибетами

    Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»

    Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте

    Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2022 20:57
    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: +755

      Soccerdealer63 4 часа назад

      Суверенный футбол в студию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +755

      Soccerdealer63 4 часа назад

      Зюба уже давно сам по себе "тихо сам с собою".... Остальные тупо присоединятся)
      Суверенны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1397

      Bozigit 15 часов назад

      От этих неадекватов все хочешь можно ожидать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15628

      paracetamol 19 часов назад

      Да кер с ими, с этими еврокубками, всё равно всем дуем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 24 февраля, 00:44

      Сережа а тебе не все ли равно! У тебя же выход из группы в еврокубках не прописан в контракте. Бзянит с админресурсом бессменный чемпион. А следовательно будешь вечно сидеть на газовой трубе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25497

      slavutiq70 24 февраля, 00:38

      Уверен на 90% что нас ждут тяжёлые времена и главная надежда будет на людей которые действительно впахивают и что то реальное производят . а уж футбол будет далеко не на первом месте ......

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 24 февраля, 00:02

      Та и пох! Наши клубы в последние годы в еврокубках посмешище! Заявимся в азиатские еврокубки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10365

      ivany4 23 февраля, 23:59

      Направление мысли правильное.
      Вот только отдачи от такого занятия делом практически нет.
      Как думаете, долго ли продержался бы работник, если бы занимался своим делом так как вы?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10981

      BRO_football 23 февраля, 23:44

      Да, давайте насрём на спортивный принцип и отстраним российские клубы просто потому что так захотел какой-то европейский политик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6786

      R_a_i_n 23 февраля, 23:11

      Семак оторван от реальности.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru