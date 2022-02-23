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    Российские предприниматели с начала года потеряли 32 миллиарда из-за санкций. Среди них Алекперов и Ротенберг

    Подсчитано, что в 2022 году на фоне украинского кризиса и западных санкций российские предприниматели потеряли порядка 32 миллиардов долларов. В число финансово пострадавших попали владелец «Сочи» Бориc Ротенберг и акционер «Спартака» Вагит Алекперов.

    Алекперов в 2022 году потерял 3,5 миллиарда долларов от своего состояния в связи с падением акций «Лукойла» на более чем 16 процентов.

    Как пишет источник, потери усугубятся, если Россия вступит в военную конфронтацию на территории Украины.

    • Ротенбергу будет запрещено въезжать в Великобританию. Все его активы, которыми он владеет в Великобритании, будут заморожены.
    • Великобритания также ввела санкции на «Промсвязьбанк» – спонсора ЦСКА.
    • Ротенберг заверил, что санкции против него не повлияют на «Сочи».

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    Источник: Bloomberg

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    23.02.2022 09:40
    Комментарии43
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 15 часов назад

      Та и куй с ними. Бабла еще загребут.

      0
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      Рейтинг: +762

      alefreddy 23 февраля, 19:35

      а еще и налог на легионеров

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11361

      playsh 23 февраля, 16:15

      Где худой сдохнет - толстый только похудеет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8892

      САДЫЧОК 23 февраля, 16:13

      Бакс больше 80 р...Так что в рублях они богатеют ! А , вот , для нас всё подорожает на 10 - 15 %

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10018

      alp 23 февраля, 14:36

      словами классика - "подумаешь, миллиард ..... да у него их ......!!!" не жалко. потом с украины должок заберут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1262

      стоп кран 23 февраля, 12:49

      Ну ничо.Зато у Ротенберга дворец в Геленджике который его друг Вова на него записал....

      3
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      Рейтинг: +3334

      minaev23 23 февраля, 12:14

      Ну и х.. с ними.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      MX chita 23 февраля, 11:59

      Б.я, как жалко

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4996

      AtticusFinch 23 февраля, 11:51

      угадайте за чей счёт они это компенсируют?))

      4
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      Рейтинг: +10018

      alp > AtticusFinch 23 февраля, 14:37

      естественно, за твой!

      0
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      Рейтинг: +4996

      AtticusFinch > alp 23 февраля, 18:32

      Спасибо, КЭП)))

      0
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      Рейтинг: +12976

      NewLife 23 февраля, 11:44

      Прочитал на РБК, что Минфин США добавил в санкционный список SDN (блокировка активов, изоляция от долларовой системы) ФК ЦСКА, как дочернию фирму банка ВЭБ. Что это на практике будет означать для коней х.з)

      1
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      Рейтинг: +1768

      Олег1204 > NewLife 23 февраля, 12:33

      Возможно бан в еврокубках

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