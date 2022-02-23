Российские предприниматели с начала года потеряли 32 миллиарда из-за санкций. Среди них Алекперов и Ротенберг

Та и куй с ними. Бабла еще загребут.
Подсчитано, что в 2022 году на фоне украинского кризиса и западных санкций российские предприниматели потеряли порядка 32 миллиардов долларов. В число финансово пострадавших попали владелец «Сочи» Бориc Ротенберг и акционер «Спартака» Вагит Алекперов.
Алекперов в 2022 году потерял 3,5 миллиарда долларов от своего состояния в связи с падением акций «Лукойла» на более чем 16 процентов.
Как пишет источник, потери усугубятся, если Россия вступит в военную конфронтацию на территории Украины.
- Ротенбергу будет запрещено въезжать в Великобританию. Все его активы, которыми он владеет в Великобритании, будут заморожены.
- Великобритания также ввела санкции на «Промсвязьбанк» – спонсора ЦСКА.
- Ротенберг заверил, что санкции против него не повлияют на «Сочи».
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