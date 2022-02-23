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  • Российские предприниматели с начала года потеряли 32 миллиарда из-за санкций. Среди них Алекперов и Ротенберг

Российские предприниматели с начала года потеряли 32 миллиарда из-за санкций. Среди них Алекперов и Ротенберг

23 февраля 2022, 09:40
36

Подсчитано, что в 2022 году на фоне украинского кризиса и западных санкций российские предприниматели потеряли порядка 32 миллиардов долларов. В число финансово пострадавших попали владелец «Сочи» Бориc Ротенберг и акционер «Спартака» Вагит Алекперов.

Алекперов в 2022 году потерял 3,5 миллиарда долларов от своего состояния в связи с падением акций «Лукойла» на более чем 16 процентов.

Как пишет источник, потери усугубятся, если Россия вступит в военную конфронтацию на территории Украины.

  • Ротенбергу будет запрещено въезжать в Великобританию. Все его активы, которыми он владеет в Великобритании, будут заморожены.
  • Великобритания также ввела санкции на «Промсвязьбанк» – спонсора ЦСКА.
  • Ротенберг заверил, что санкции против него не повлияют на «Сочи».

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Комментарии (36)
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Старикан
1645599245
Мне насрать на Ротенбергов и им подобным! Кто-нибудь подсчитал сколько потерял и потеряет обычный гражданин России?
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Юрэс
1645600668
А ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СКИНУТЬСЯ ШТОЛИ!?!?!?!?!? 13 й ЗАРПЛАТОЙ
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ВасяК
1645601600
За то за прошлый год нормально так подняли бабок!!!
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житель СПб
1645602971
Администраторы! Немедленно уберите эту новость - разжигающую экстремизм, и направленную против РФ! Поясняю, что размещение таких новостей может повлечь уголовную ответственность!
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pele1981
1645603333
А я все гадаю: чего это в Кремль очередь из лимузинов выстроилась? Теперь все ясно стало - приехали к царю-батюшке милостыню просить)))
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slavа0508
1645603813
Это . новость о футболе ???Потеряли и потеряли . не потом и кровью заработали . а по большому счёту наворовали в период приватизации ....
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ivany4
1645604079
Bloomberg - соврет, не дорого возьмет!
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GM
1645604731
Больше новостей на футбольном сайте нет?
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Добрый Бобер
1645605492
Это не они потеряли, а их работники, которые теперь будут скидываться этим г-ам на компенсацию ущерба понижением зарплаты и увеличением трудодня. Зачем вообще вводят санкции? Не затем чтобы Алекперовы и Ротенберги что-то потеряли, а чтобы потеряли простые люди. Потеряли и задумались:"А почему?" А потому что Государство ведёт ни чем не оправданную агрессивную внешнюю политику.
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ArReal
1645606279
угадайте за чей счёт они это компенсируют?))
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