Юран третий раз возглавил «Химки»

Смотри Юран а то ведь с твоих слов химки это фарм Спартака)))
«Химки» объявили о назначении на пост главного тренера Сергея Юрана. Это его третий приход в клуб.
Продолжительность контракта не разглашается. Юран уже присоединился к «Химкам» на сборе в Турции.
- В «СКА-Хабаровске» Юрана сменит Алексей Поддубский.
- «Химки» идут в РПЛ последними.
- Команду возглавлял Игорь Черевченко.
Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей
Юран: «С удовольствием поработал бы с Кокориным»
Юран – о возвращении в «Химки»: «Решение далось мне очень тяжело»
Черевченко – о назначении Юрана в «Химки»: «Команда готова, пусть прикладывает мастерство»