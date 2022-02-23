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    Юран третий раз возглавил «Химки»

    «Химки» объявили о назначении на пост главного тренера Сергея Юрана. Это его третий приход в клуб.

    Продолжительность контракта не разглашается. Юран уже присоединился к «Химкам» на сборе в Турции.

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    Юран: «С удовольствием поработал бы с Кокориным»

    Юран – о возвращении в «Химки»: «Решение далось мне очень тяжело»

    Черевченко – о назначении Юрана в «Химки»: «Команда готова, пусть прикладывает мастерство»

    Источник: официальный сайт «Химок»

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    23.02.2022 10:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 15 часов назад

      Смотри Юран а то ведь с твоих слов химки это фарм Спартака)))

      0
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      Рейтинг: +94392

      zigbert 23 февраля, 21:14

      Как всегда в Химки идет с большим желанием.

      2
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      Рейтинг: +21202

      JTherry 23 февраля, 14:03

      Юран идет на рекорд - третий заход в Химки, что-то будет..?)

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      Рейтинг: +8892

      САДЫЧОК 23 февраля, 13:10

      Скорее всего Химкам , Уфе и сожалению Зениту , как клубам труба ! Деньги вряд ли , будут поступать из бюджета , в скором времени.

      1
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      Рейтинг: +68857

      insider_retro 23 февраля, 12:04

      Похватил, что бы уронить :)))

      Всех тех, кто не понаслышке помнит танки, корабли, автомат и сапоги, - с Днём СА и ВМФ!!!! Успехов, молодецкой Удали и сухого пороха в пороховницах!!!

      4
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      Рейтинг: +653

      dragoon000320 23 февраля, 11:50

      наконец в РПЛ будет на одного эксцентричного тренера больше, а то с уходом Григоряна даже поржать на послематчевых интервью не было возможности)

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      Рейтинг: +4996

      AtticusFinch > dragoon000320 23 февраля, 11:52

      ты ещё и про футбол пишешь для вида Михалыч)))чтоб не палиться?))

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      Рейтинг: +14263

      житель СПб 23 февраля, 11:29

      Это российская традиция. Значит, теперь надолго...

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      Рейтинг: +13771

      ilichkadr > житель СПб 23 февраля, 11:47

      В ФНЛе можно до пенсии.........

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      Рейтинг: +1230

      Loko_Roma 23 февраля, 11:27

      Бедные химки, высасывают все соки

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      Рейтинг: +336

      pele1981 23 февраля, 11:00

      Клоунада продолжается!)))

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