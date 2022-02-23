Юран третий раз возглавил «Химки»

«Химки» объявили о назначении на пост главного тренера Сергея Юрана. Это его третий приход в клуб.

Продолжительность контракта не разглашается. Юран уже присоединился к «Химкам» на сборе в Турции.

В «СКА-Хабаровске» Юрана сменит Алексей Поддубский.

«Химки» идут в РПЛ последними.

Команду возглавлял Игорь Черевченко.

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