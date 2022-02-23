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    Казарцев – о Федотове: «Поливать дерьмом коллег ни в коем случае не буду. Дело воспитания»

    Арбитр РПЛ Василий Казарцев высказался о бывшем судье Игоре Федотове.

    — Бывший судья Игорь Федотов, который ведет свой блог, говорил: «Молодец Хачатурянц — всех отстранил, осталось только Казарцева. Непонятно, кто его двигает».

    — Федотов? Бывший судья? Не помню такого. Бывшие судьи так себя не ведут.

    — Не смотрите его эфиры?

    — Иногда что-то присылают. Раньше, когда он только начинал, смотрел как «Смехопанораму». Наверное, у него есть с этого какой-то профит. Не на голом же энтузиазме он этим занимается. Если человек решил, что ему такое интересно делать, — пожалуйста. А я поливать дерьмом коллег ни в коем случае не буду. Тут дело воспитания.

    • Казарцев судит в РПЛ с 2012 года.
    • По профессии он инженер-математик.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2022 17:01
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