Казарцев – о Федотове: «Поливать дерьмом коллег ни в коем случае не буду. Дело воспитания»

Арбитр РПЛ Василий Казарцев высказался о бывшем судье Игоре Федотове.

— Бывший судья Игорь Федотов, который ведет свой блог, говорил: «Молодец Хачатурянц — всех отстранил, осталось только Казарцева. Непонятно, кто его двигает».

— Федотов? Бывший судья? Не помню такого. Бывшие судьи так себя не ведут.

— Не смотрите его эфиры?

— Иногда что-то присылают. Раньше, когда он только начинал, смотрел как «Смехопанораму». Наверное, у него есть с этого какой-то профит. Не на голом же энтузиазме он этим занимается. Если человек решил, что ему такое интересно делать, — пожалуйста. А я поливать дерьмом коллег ни в коем случае не буду. Тут дело воспитания.