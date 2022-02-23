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  • Депутат Свищев: «Если у ЦСКА будут проблемы из-за санкций, государство впишется и поддержит»

Депутат Свищев: «Если у ЦСКА будут проблемы из-за санкций, государство впишется и поддержит»

23 февраля 2022, 14:23
8

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал введение санкций против ЦСКА со стороны США.

– Удивительно слышать, какую угрозу для Евросоюза, США и мира несет ЦСКА. Там половина иностранцев. Пусть нет американцев, но, по сути, они бьют по своим же.

Если ВЭБ владеет Спортивным клубом армии, то у США инициатива простая – хотят задеть болельщиков. Но эти вещи трогать не надо. Это неправильно. Нельзя трогать спорт, это единственная тонкая нитка, которая может связать наши страны.

– Год назад «Ахмат» попал под жесткие санкции. Тогда Госдума обсуждала, как возможно помочь клубу. Будет ли какая-то помощь оказана ЦСКА?

– Футбольный клуб – это неотъемлемая часть системы РФ. Это ячейка нашего общества. Любой спортсмен – часть нашей системы. Это огромное количество болельщиков, стадионы, академия. Это структура государства. Мы своих в обиду не даем.

Так что, если у клуба возникнут проблемы, то государство будет вписываться и окажет поддержку всесторонне. Тем более у нас уже есть опыт с «Ахматом».

  • Минфин США ввел санкции против ЦСКА и других структур ВЭБа.
  • ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.
  • Председатель ВЭБ.РФ – экс-зампред Правительства РФ Игорь Шувалов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (8)
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ЮНик
1645616490
А "вписаться и поддержать" тяжело больных детишек, а не зажравшихся беспонтовых жеребцов не судьба? Помочь детям, которым с миру по нитке собирают через телеящик на лечение. А, Свищев???
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Diman67
1645616503
Лучше бы государство свой народ поддержало, постоянно попадающий под санкции из-за них
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Блямба
1645619523
Вписалось ..в жилы. Поддержало мощи.Давай.берите вилы. Чего там проще.
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ivany4
1645620261
И это правильно!!! Как бы не враждовали болельщики, но дело касается футбола страны. Думаю в вопросе защиты любых клубов страны болельщики должны объединиться. И не пиндосам рулить в этой стране. Всем уже ясно и понятно, за чем все это делается. Одних "болельщиков" уже перевоспитали в бандеровцев. Теперь они своих матерей и бабушек в окопы загоняют!
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Из Твери Леха
1645621874
Цска разве имеет отношение к армии? кроме как буквы "а" в названиии?
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Hektor 84
1645697586
Конечно а еще пенсионеры и работяги помогут и отдадут последнее.
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