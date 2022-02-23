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    Депутат Свищев: «Если у ЦСКА будут проблемы из-за санкций, государство впишется и поддержит»

    Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал введение санкций против ЦСКА со стороны США.

    – Удивительно слышать, какую угрозу для Евросоюза, США и мира несет ЦСКА. Там половина иностранцев. Пусть нет американцев, но, по сути, они бьют по своим же.

    Если ВЭБ владеет Спортивным клубом армии, то у США инициатива простая – хотят задеть болельщиков. Но эти вещи трогать не надо. Это неправильно. Нельзя трогать спорт, это единственная тонкая нитка, которая может связать наши страны.

    – Год назад «Ахмат» попал под жесткие санкции. Тогда Госдума обсуждала, как возможно помочь клубу. Будет ли какая-то помощь оказана ЦСКА?

    – Футбольный клуб – это неотъемлемая часть системы РФ. Это ячейка нашего общества. Любой спортсмен – часть нашей системы. Это огромное количество болельщиков, стадионы, академия. Это структура государства. Мы своих в обиду не даем.

    Так что, если у клуба возникнут проблемы, то государство будет вписываться и окажет поддержку всесторонне. Тем более у нас уже есть опыт с «Ахматом».

    • Минфин США ввел санкции против ЦСКА и других структур ВЭБа.
    • ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.
    • Председатель ВЭБ.РФ – экс-зампред Правительства РФ Игорь Шувалов.

    Агент Язиджи: «Юсуф счастлив в ЦСКА. Об уходе из команды не может быть и речи»

    ЦСКА: «Команда возвращается в Москву в полном составе»

    Агент Карраскаля: «Хорхе полетит с ЦСКА в Россию. У него нет планов покинуть клуб»

    Источник: «РБ Спорт»

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    23.02.2022 14:23
    Комментарии13
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 14 часов назад

      Конечно а еще пенсионеры и работяги помогут и отдадут последнее.

      0
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      Рейтинг: +151

      Рыло свина 23 февраля, 19:45

      депутаты и олигархи пусть с..ки поделятся ворованными деньгами.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23572

      bset 23 февраля, 16:47

      Надо отходить от государственных денег, а мы все больше начинаем от государства получать... Это печально...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6218

      Из Твери Леха 23 февраля, 16:11

      Цска разве имеет отношение к армии? кроме как буквы "а" в названиии?

      1
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      Рейтинг: +10365

      ivany4 23 февраля, 15:44

      И это правильно!!!
      Как бы не враждовали болельщики, но дело касается футбола страны. Думаю в вопросе защиты любых клубов страны болельщики должны объединиться. И не пиндосам рулить в этой стране.
      Всем уже ясно и понятно, за чем все это делается. Одних "болельщиков" уже перевоспитали в бандеровцев. Теперь они своих матерей и бабушек в окопы загоняют!

      1
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      Рейтинг: +1262

      стоп кран > ivany4 23 февраля, 16:04

      любых клубов страны болельщики должны объединиться======Мляяя ivany4чччч , кады проблема с клубом Тамбов была, ты почему не объединился ?

      0
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      Рейтинг: +10365

      ivany4 > стоп кран 23 февраля, 16:35

      А я перед бандеровской гнидой не обязан отчитываться. ПНХ ублюдок!!!

      2
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      Рейтинг: +1262

      стоп кран > ivany4 23 февраля, 16:57

      Понят тебя ivany4чччч....Значит тебе Тамбов пох, а за ЦСКА ты жопу рвешь, только потому, что миллиардеры -хозяева ЦСКА получили желтую карточку.)))

      0
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 > стоп кран 14 часов назад

      Стыдись что пишешь на языке агрессора

      1
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      Рейтинг: +4816

      Блямба 23 февраля, 15:32

      Вписалось ..в жилы.
      Поддержало мощи.Давай.берите вилы.
      Чего там проще.

      5
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      Рейтинг: +1262

      стоп кран 23 февраля, 15:16

      вписываться======Уголовный жаргон ? Ааааа, это ж депутат Госдумы. Они привыкли воровать бюджетные деньги, крышевать , рейдерством заниматься. Ясно, понятно.

      3
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      Рейтинг: +152

      Diman67 23 февраля, 14:41

      Лучше бы государство свой народ поддержало, постоянно попадающий под санкции из-за них

      6
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      Рейтинг: +4361

      ЮНик 23 февраля, 14:41

      А "вписаться и поддержать" тяжело больных детишек, а не зажравшихся беспонтовых жеребцов не судьба? Помочь детям, которым с миру по нитке собирают через телеящик на лечение. А, Свищев???

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