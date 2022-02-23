Депутат Свищев: «Если у ЦСКА будут проблемы из-за санкций, государство впишется и поддержит»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал введение санкций против ЦСКА со стороны США.

– Удивительно слышать, какую угрозу для Евросоюза, США и мира несет ЦСКА. Там половина иностранцев. Пусть нет американцев, но, по сути, они бьют по своим же.

Если ВЭБ владеет Спортивным клубом армии, то у США инициатива простая – хотят задеть болельщиков. Но эти вещи трогать не надо. Это неправильно. Нельзя трогать спорт, это единственная тонкая нитка, которая может связать наши страны.

– Год назад «Ахмат» попал под жесткие санкции. Тогда Госдума обсуждала, как возможно помочь клубу. Будет ли какая-то помощь оказана ЦСКА?

– Футбольный клуб – это неотъемлемая часть системы РФ. Это ячейка нашего общества. Любой спортсмен – часть нашей системы. Это огромное количество болельщиков, стадионы, академия. Это структура государства. Мы своих в обиду не даем.

Так что, если у клуба возникнут проблемы, то государство будет вписываться и окажет поддержку всесторонне. Тем более у нас уже есть опыт с «Ахматом».